Barcelona revancheert zich tegen Bilbao met pareltje van Messi

De verloren finale van de Spaanse Supercup tegen Athletic Bilbao lag nog op de maag bij Lionel Messi. De Argentijn kreeg voor het eerst in zijn rijke carrière bij Barcelona een rode kaart na een slaande beweging. Messi wou dan ook orde op zaken stellen en begon flitsend aan de wedstrijd.

Al na 5 minuten kreeg de sterspeler van Barcelona zijn eerste opgelegde kans, maar doelman Simon had een goeie parade in huis op een stiftertje. Ook een poging met zijn borst deed de netten van de bezoekers niet trillen.

Na 20 minuten achtte de grootmeester zijn moment gekomen. Na een obstructiefout kreeg Messi een vrije trap op een interessante plek. Met veel gevoel verdween de bal in doel, bij Barcelona viel een last van de schouders. De thuisploeg zakte wat in, maar Bilbao voetbalde niet fluks genoeg om Ter Stegen te bedreigen.