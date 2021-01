Leider Atletico heeft Yannick Carrasco niet nodig tegen Cadiz

Na de nederlaag van stadsrivaal Real Madrid had Atletico in Cadiz de mogelijkheid om de Koninklijke op tien punten afstand te zetten. Luis Suarez zette de bezoekers iets voor het halfuur op het goeie spoor door een vrije trap heerlijk binnen te poeieren.

Lang kon Atletico evenwel niet genieten van zijn voorsprong, want Negredo hing de bordjes weer in evenwicht. Toch gingen de jongens van coach Simeone nog rusten met een bonus. Saul devieerde een vrijschop heerlijk in doel.

In de 2e helft schopte Suarez met een pingel zijn 14e van het seizoen binnen. Negredo - weer hij - milderde nog tot 2-3, maar Atletico liet de buit niet meer glippen. In het slot zorgde Koke voor de veilige 2-4.

Geen nieuwe stuntzege dus van Cadiz, dat eerder dit seizoen wel de scalp gepakt had van zowel Barcelona als Real Madrid. In de stand telt Atletico nu 10 punten meer dan Real, dat bovendien een wedstrijd meer gespeeld heeft.