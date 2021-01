LIVE: Hazard tekent voor goal + assist in eerste helft tegen Alaves

66' tweede helft, minuut 66. Modric test Pacheco nog een keer met een afstandsschot, maar echt veel venijn zit daar niet in. Real geeft toch te weinig de indruk dat ze echt nog willen doordrukken. Dat is toch altijd gevaarlijk, ook al sta je twee goals voor. . Modric test Pacheco nog een keer met een afstandsschot, maar echt veel venijn zit daar niet in. Real geeft toch te weinig de indruk dat ze echt nog willen doordrukken. Dat is toch altijd gevaarlijk, ook al sta je twee goals voor.

63' tweede helft, minuut 63. Einde match voor Hazard. Na een dik uur mag/moet Hazard gaan rusten. Vinicius komt hem vervangen. Laat het ons maar als verstandig beschouwen dat ze Hazard niet onnodig veel minuten laten spelen. . Einde match voor Hazard Na een dik uur mag/moet Hazard gaan rusten. Vinicius komt hem vervangen. Laat het ons maar als verstandig beschouwen dat ze Hazard niet onnodig veel minuten laten spelen.

63' tweede helft, minuut 63. Vervanging bij Real Madrid, Vinícius Júnior erin, Eden Hazard eruit wissel Eden Hazard Vinícius Júnior

60' tweede helft, minuut 60. Daar is de tegengoal. Courtois zal opnieuw niet met een clean sheet in bed kunnen kruipen. Op een vrije trap kopt Joselu krachtig binnen. Geen houden aan voor Courtois. Brengt dit de spanning nog terug? . Daar is de tegengoal Courtois zal opnieuw niet met een clean sheet in bed kunnen kruipen. Op een vrije trap kopt Joselu krachtig binnen. Geen houden aan voor Courtois. Brengt dit de spanning nog terug?

60' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 60 door Joselu van Deportivo Alavés. 1, 3. goal Deportivo Alavés Real Madrid 69' 1 3

59' Gele kaart voor Eder Militao van Real Madrid tijdens tweede helft, minuut 59 Eder Militao Real Madrid

55' tweede helft, minuut 55. Pina - kent u hem nog van bij Club Brugge - laat zich even gelden tegenover Militao. Hij zet zijn lichaam en de Braziliaan loopt recht tegen hem op. Het spel ligt even stil voor verzorging. . Pina - kent u hem nog van bij Club Brugge - laat zich even gelden tegenover Militao. Hij zet zijn lichaam en de Braziliaan loopt recht tegen hem op. Het spel ligt even stil voor verzorging.

49' Gele kaart voor Manu Garcia van Deportivo Alavés tijdens tweede helft, minuut 49 Manu Garcia Deportivo Alavés

48' tweede helft, minuut 48. Wat een save van Courtois. Alaves komt met het mes tussen de tanden uit de kleedkamer. Joselu haalt stevig uit, maar Courtois brengt redding voor zijn ploeg. . Wat een save van Courtois Alaves komt met het mes tussen de tanden uit de kleedkamer. Joselu haalt stevig uit, maar Courtois brengt redding voor zijn ploeg.

48' tweede helft, minuut 48. Begin tweede helft. De bal rolt opnieuw. In principe mag Real niet meer in de problemen komen. Kan Hazard zijn criticasters nog wat meer lik op stuk geven? Volg het hier. . Begin tweede helft De bal rolt opnieuw. In principe mag Real niet meer in de problemen komen. Kan Hazard zijn criticasters nog wat meer lik op stuk geven? Volg het hier.

46' tweede helft, minuut 46. Vervanging bij Deportivo Alavés, Borja Sainz erin, Ximo Navarro eruit wissel Ximo Navarro Borja Sainz

46' tweede helft, minuut 46. Vervanging bij Deportivo Alavés, Lucas Pérez erin, Luis Rioja eruit wissel Luis Rioja Lucas Pérez

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:46 rust, 21 uur 46. Vervanging bij Deportivo Alavés, Manu Garcia erin, Rodrigo Battaglia eruit wissel Rodrigo Battaglia Manu Garcia

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Dan toch !! Hazard scoort. Daar is goal nummer twee van dit seizoen voor Hazard. Kroos zet Hazard alleen oog in oog met doelman Pacheco en Hazard mist niet. Dit zal hem deugd doen. De tweede helft lijkt nu al overbodig. . Dan toch !! Hazard scoort Daar is goal nummer twee van dit seizoen voor Hazard. Kroos zet Hazard alleen oog in oog met doelman Pacheco en Hazard mist niet. Dit zal hem deugd doen. De tweede helft lijkt nu al overbodig.

45+1' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 46 door Eden Hazard van Real Madrid. 0, 3. goal Deportivo Alavés Real Madrid 69' 0 3

42' eerste helft, minuut 42. 0-2: Hazard heeft een voetje in de goal van Benzema. Real heeft wat het wou. Een dubbele voorsprong tegen Alaves. Hazard duwde met veel gevoel een voorzet van Vazquez tot bij Benzema en die vuurt een kanonskogel richting de linkerbovenhoek af. . 0-2: Hazard heeft een voetje in de goal van Benzema Real heeft wat het wou. Een dubbele voorsprong tegen Alaves. Hazard duwde met veel gevoel een voorzet van Vazquez tot bij Benzema en die vuurt een kanonskogel richting de linkerbovenhoek af.

41' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 41 door Karim Benzema van Real Madrid. 0, 2. goal Deportivo Alavés Real Madrid 69' 0 2

39' eerste helft, minuut 39. Hazard dolt, maar het levert niets op. Door het verloop van deze match en het gebrek aan kwaliteit bij Alaves lijkt dit de perfecte match voor Hazard om zijn vertrouwen op te krikken, maar echt opvallen doet hij voorlopig niet. Hij dolt wel even met Aguirregabiria, maar raakt er dan uiteindelijk niet voorbij. . Hazard dolt, maar het levert niets op Door het verloop van deze match en het gebrek aan kwaliteit bij Alaves lijkt dit de perfecte match voor Hazard om zijn vertrouwen op te krikken, maar echt opvallen doet hij voorlopig niet. Hij dolt wel even met Aguirregabiria, maar raakt er dan uiteindelijk niet voorbij.

38' eerste helft, minuut 38. Echt boeiend is deze eerste helft niet. Na een leuk begin, wentelt Real zich nu te veel in het comfort van de voorsprong. Alaves is voorlopig niet bij machte om daarvan te profiteren. . Echt boeiend is deze eerste helft niet. Na een leuk begin, wentelt Real zich nu te veel in het comfort van de voorsprong. Alaves is voorlopig niet bij machte om daarvan te profiteren.

35' eerste helft, minuut 35. Balbezit voor Real. Real heeft 73 procent balbezit, maar dat wil niet alles zeggen. Denk maar aan de bekermatch van afgelopen week. Toen had Real tegen derdeklasser Alcoyano ook veel meer de bal, maar het verloor wel. . Balbezit voor Real Real heeft 73 procent balbezit, maar dat wil niet alles zeggen. Denk maar aan de bekermatch van afgelopen week. Toen had Real tegen derdeklasser Alcoyano ook veel meer de bal, maar het verloor wel.

28' eerste helft, minuut 28. Een flits van Hazard. Bijna scoort Eden Hazard. Hij zet een een-twee op met Vazquez, loopt goed door en schiet dan rakelings naast de verste paal. Wat zou een goal welgekomen zijn voor de Rode Duivel. Hij is in elk geval gretig. . Een flits van Hazard Bijna scoort Eden Hazard. Hij zet een een-twee op met Vazquez, loopt goed door en schiet dan rakelings naast de verste paal. Wat zou een goal welgekomen zijn voor de Rode Duivel. Hij is in elk geval gretig.

24' eerste helft, minuut 24. Einde van de match voor Rioja ? In een duel met Militao komt Rioja lelijk neer. Het ziet er op het eerste zicht niet al te best uit voor zijn schouder/bovenarm, maar de medische dienst van Alaves probeert hem nog op te lappen. . Einde van de match voor Rioja ? In een duel met Militao komt Rioja lelijk neer. Het ziet er op het eerste zicht niet al te best uit voor zijn schouder/bovenarm, maar de medische dienst van Alaves probeert hem nog op te lappen.

22' eerste helft, minuut 22. Mendy is niet egoïstisch genoeg. Mendy wordt met een heerlijke pass in de rug van de verdediging alleen richting doelman Pachecco gelanceerd. Benzema is mee, en Mendy probeert zijn landgenoot nog te bereiken, maar dit had hij echt zelf moeten proberen. Real laat de 0-2 liggen. . Mendy is niet egoïstisch genoeg Mendy wordt met een heerlijke pass in de rug van de verdediging alleen richting doelman Pachecco gelanceerd. Benzema is mee, en Mendy probeert zijn landgenoot nog te bereiken, maar dit had hij echt zelf moeten proberen. Real laat de 0-2 liggen.

15' eerste helft, minuut 15. 0-1: Casemiro doet het opnieuw. Op de corner die volgt na de kansen van Benzema kopt Casemiro de 0-1 in de verste hoek. Dit had Real nodig om meer ontspannen te kunnen voetballen en het is toch alweer Casemiro die een heel belangrijke goal scoort. . 0-1: Casemiro doet het opnieuw Op de corner die volgt na de kansen van Benzema kopt Casemiro de 0-1 in de verste hoek. Dit had Real nodig om meer ontspannen te kunnen voetballen en het is toch alweer Casemiro die een heel belangrijke goal scoort.

15' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 15 door Casemiro van Real Madrid. 0, 1. goal Deportivo Alavés Real Madrid 69' 0 1

14' eerste helft, minuut 14. Benzema in twee keer net niet. Twee grote kansen op rij voor Real Madrid. Benzema glipt nipt door de buitenspel, maar schiet eerst op de doelman en dan op de paal. Bijna was het 0-1. . Benzema in twee keer net niet Twee grote kansen op rij voor Real Madrid. Benzema glipt nipt door de buitenspel, maar schiet eerst op de doelman en dan op de paal. Bijna was het 0-1.

12' eerste helft, minuut 12. Modric probeert het vanop zo'n 25 meter. De bal gaat anderhalve meter over, maar misschien gaan afstandsschoten wel een hoofdrol spelen in deze match, want Alaves houdt alles dicht achteraan. . Modric probeert het vanop zo'n 25 meter. De bal gaat anderhalve meter over, maar misschien gaan afstandsschoten wel een hoofdrol spelen in deze match, want Alaves houdt alles dicht achteraan.

11' eerste helft, minuut 11. Geel meteen voor Navarro. Verdediger Navarro komt te laat met zijn tackle op de snelle Mendy. Geel is logisch zijn deel. Misschien is dat goed nieuws voor Hazard, want Navarro moet nu toch al wat mer opletten in de duels een tegen een. . Geel meteen voor Navarro Verdediger Navarro komt te laat met zijn tackle op de snelle Mendy. Geel is logisch zijn deel. Misschien is dat goed nieuws voor Hazard, want Navarro moet nu toch al wat mer opletten in de duels een tegen een.

10' Gele kaart voor Ximo Navarro van Deportivo Alavés tijdens eerste helft, minuut 10 Ximo Navarro Deportivo Alavés

8' eerste helft, minuut 8. Real zoekt geduldig naar een oplossing in deze openingsfase. Benzema en Mendy krijgen de bal voor doel, maar daar is niemand gevolg. . Real zoekt geduldig naar een oplossing in deze openingsfase. Benzema en Mendy krijgen de bal voor doel, maar daar is niemand gevolg.

4' eerste helft, minuut 4. De eerste kans is voor de thuisploeg. Alaves schakelt snel om en de verdediging van Real heeft het moeilijk om te volgen. Joselu kan koppen, maar over het doel. Courtois moet niet in actie komen. . De eerste kans is voor de thuisploeg. Alaves schakelt snel om en de verdediging van Real heeft het moeilijk om te volgen. Joselu kan koppen, maar over het doel. Courtois moet niet in actie komen.

2' eerste helft, minuut 2. Begin eerste helft. Real Madrid heeft afgetrapt tegen Alaves, dat exact vandaag zijn 100e verjaardag viert. Zal de staartploeg vanavond aan het feest zijn? Volg het hier. . Begin eerste helft Real Madrid heeft afgetrapt tegen Alaves, dat exact vandaag zijn 100e verjaardag viert. Zal de staartploeg vanavond aan het feest zijn? Volg het hier.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

19:45 vooraf, 19 uur 45. Courtois en Hazard in de basis, Zidane in quarantaine. Na de nederlagen in de Supercup (tegen Athletic) en in de Copa del Rey (tegen Alcoyano) pikt Real Madrid vanavond de draad weer op in de competitie. De nummer 2 gaat vanavond in het noorden van het land op bezoek bij staartploeg Alaves. Rode Duivels Eden Hazard en Thibaut Courtois staan allebei in de basis bij Real Madrid. Zinédine Zidane is niet van de partij. De coach heeft positief getest op het coronavirus. . Courtois en Hazard in de basis, Zidane in quarantaine Na de nederlagen in de Supercup (tegen Athletic) en in de Copa del Rey (tegen Alcoyano) pikt Real Madrid vanavond de draad weer op in de competitie. De nummer 2 gaat vanavond in het noorden van het land op bezoek bij staartploeg Alaves.

Rode Duivels Eden Hazard en Thibaut Courtois staan allebei in de basis bij Real Madrid. Zinédine Zidane is niet van de partij. De coach heeft positief getest op het coronavirus.

19:45 - Vooraf Vooraf, 19 uur 45

Opstelling Deportivo Alavés. Fernando Pacheco, Ximo Navarro, Víctor Laguardia, Florian Lejeune, Rubén Duarte, Martin Aguirregabiria, Rodrigo Battaglia, Tomás Pina, Luis Rioja, Joselu, Edgar Opstelling Deportivo Alavés Fernando Pacheco, Ximo Navarro, Víctor Laguardia, Florian Lejeune, Rubén Duarte, Martin Aguirregabiria, Rodrigo Battaglia, Tomás Pina, Luis Rioja, Joselu, Edgar

Opstelling Real Madrid. Thibaut Courtois, Lucas Vázquez, Eder Militao, Raphaël Varane, Ferland Mendy, Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Marco Asensio, Karim Benzema, Eden Hazard Opstelling Real Madrid Thibaut Courtois, Lucas Vázquez, Eder Militao, Raphaël Varane, Ferland Mendy, Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Marco Asensio, Karim Benzema, Eden Hazard