Hazard kan opnieuw lachen na een goal + assist tegen Alaves

Na twee nederlagen op rij en met trainer Zinedine Zidane thuis in quarantaine, zat Real Madrid in de hoek waar de klappen vielen de laatste 14 dagen. Maar Real onder Zidane is een kat die vreemde sprongen maakt. Ook tegen Alaves stelde het orde op zaken.



Van de eerste helft onthouden we vooral de eerste 15 minuten en de laatste 5. Alaves begon het best, maar na een een studieronde maakte Casemiro de 0-1 met het hoofd na een corner. Daarna nam Real te veel genoegen met een kleine voorsprong en de match verwaterde. Tot vijf minuten voor de rust.

Hazard had tot dan opnieuw hard gewerkt en had een dreigende actie opgezet, maar ook niet meer. Toen hij een voorzet van Vazquez subtiel devieerde, was dat voldoende om Benzema de ruimte te geven voor een weergaloos schot: 0-2.

En vijf minuten later werkte Hazard een perfecte pass van Kroos in de rug van de verdediging zelf af. Oog in oog met doelman Pacheco miste hij niet. Hazard kon een brede glimlach niet onderdrukken.