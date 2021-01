Courtois en Hazard staan in de basis, Zidane zit in quarantaine

19:45

vooraf, 19 uur 45. Courtois en Hazard in de basis, Zidane in quarantaine. Na de nederlagen in de Supercup (tegen Athletic) en in de Copa del Rey (tegen Alcoyano) pikt Real Madrid vanavond de draad weer op in de competitie. De nummer 2 gaat vanavond in het noorden van het land op bezoek bij staartploeg Alaves. Rode Duivels Eden Hazard en Thibaut Courtois staan allebei in de basis bij Real Madrid. Zinédine Zidane is niet van de partij. De coach heeft positief getest op het coronavirus. .