LIVE: Felix wist wereldgoal van Racic uit voor Atletico

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Na een aangename eerste helft gaan Atletico en Valencia rusten met een 1-1-tussenstand. De openingsgoal van Racic moet u zeker gezien hebben, maar ook de gelijkmaker van Felix was knap. Atletico is zeker nog niet klaar met Valencia, dat minstens de evenknie was van de thuisploeg.

45+1' eerste helft, minuut 46. Het laatste wapenfeit van deze eerste helft is een vrije trap voor Atletico op een interessante plek. Centraal voor doel op zo een 20 meter voor doel. Er zijn veel gegadigde om te trappen, de eer is voor Felix. In de muur.

43' eerste helft, minuut 43. Is dat geen penalty voor Atletico? Gomez wil de bal uit het eigen strafschopgebied trappen, maar Lemar is hem te snel af. Gomez trapt tegen het been van Lemar, maar de ref ziet het als gevaarlijk spel van Lemar. Wij dachten eerder aan een strafschop voor Atletico.

41' eerste helft, minuut 41. Redding Oblak. Op de corner die volgt op de "bijna kopkans" voor Gomez, kopt verdediger Diakhaby naar doel. Oblak redt op de lijn. Atletico moet zich herpakken? Of mikken ze op de counter?

40' eerste helft, minuut 40. Valencia valt aan. Eerlijk is eerlijk. Valencia is de betere ploeg in grote delen van de eerste helft. Gimenez moet voorkomen dat zijn landgenoot Gomez een voorzet van Musah binnen kopt.

34' eerste helft, minuut 34. Nog eens opschudding voor doel. Llorente twijfelt niet als hij de bal voor de voeten krijgt en schiet goed over de grond vanop 20 meter. Domenech moet zich helemaal strekken en duwt in corner. Die levert Atletico niets op.

31' eerste helft, minuut 31. Nu gaat Vrsaljko wel op de bon omdat hij Vallejo een slag verkoopt.

30' Gele kaart voor Šime Vrsaljko van Atlético Madrid tijdens eerste helft, minuut 30 Šime Vrsaljko Atlético Madrid

29' eerste helft, minuut 29. Gaya is Vrsaljko met zijn verdedigende actie net te snel af, maar krijgt daardoor de studs van die laatste op de voet. Beide spelers gaan tegen de grond en hebben pijn. Dit is een intense en leuke eerste helft. Valencia doet voorlopig niet onder voor Atletico.

24' eerste helft, minuut 24. De VAR bestudeert de zaak. Het doelpunt werd nog onderzocht door de VAR. We vermoeden omdat Suarez de doelman en Soler hinderden, maar uiteindelijk telt de goal.

23' eerste helft, minuut 23. De gelijkmaker van Felix: 1-1. Halfweg de eerste helft zet Atletico orde op zaken. Felix komt voor zijn verdediger aan de tweede paal en werkt acrobatisch af. Heel knap gedaan van de Portugees.

23' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 23 door João Félix van Atlético Madrid. 1, 1. goal Atlético Madrid Valencia CF rust 1 1

17' eerste helft, minuut 17. Atletico heeft geen antwoord klaar op de achterstand. Hermoso speelt de bal niet goed in. De thuisploeg krijgt Suarez en Felix niet in stelling gebracht.

11' eerste helft, minuut 11. Wat een goal van Racic !! Wereldgoal. Tegen dit schot van Racic is zelfs Oblak niet opgewassen. De Serviër scoort zijn eerste goal voor Valencia door vanop 30 meter heerlijk in de hoek te knallen. Wauw! De assist was van Gaya.

11' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 11 door Uros Racic van Valencia CF. 0, 1. goal Atlético Madrid Valencia CF rust 0 1

9' eerste helft, minuut 9. Atletico ontsnapt. Het zit lekker met het tempo in deze beginfase. Ook Valencia toont zich dreigend. Vallejo duikt twee keer meteen na elkaar dreigend het strafschopgebied in. De eerste keer zoekt hij te vergeefs naar een ploegmaat voor doel. De tweede keer schiet hij zelf op Oblak.

6' eerste helft, minuut 6. Wat een reflex van doelman Domenech. Bij een corner voor Atletico klimt verdediger Gimenez het hoogste van iedereen en kopt krachtig naar doel. Domenech toont zijn klasse met een snelle reflex met een arm. Sterk werk dit.

2' eerste helft, minuut 2. Meteen Atletico! Felix zet zich dankzij zijn technische begaafdheid knap door en schiet rakelings voorlangs. In de herhaling zien we wel dat de VAR had ingegrepen, want Felix nam de bal in eerste instantie mee met de arm.

1' eerste helft, minuut 1. Begin eerste helft. Valencia heeft afgetrapt tegen Atletico. Verstevigt Atletico zijn voorsprong als leider in het klassement? Volg het hier.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:31 vooraf, 20 uur 31. Carrasco mag op de flank draven. Ook bij Atletico niet echt verrassingen in de basisopstelling. Joao Felix keert terug in de basisploeg in vergelijking met de match tegen Eibar en speelt voorin naast Suarez, toch alweer de topschutter van Atletico dit seizoen. Carrasco en Lemar moeten over de flanken draven, wat betekent dat Koke en Llorente een centrale rol op het middenveld krijgen. Niguez verdwijnt opnieuw naar de bank door de terugkeer van aanvoerder Koke in de selectie.



20:16 vooraf, 20 uur 16. Valencia begint zonder Wass en Lee. Weinig verrassingen in de basisploeg van Valencia, behalve misschien dat Lee op de bank begint. De jonge Amerikaan Musah krijgt de voorkeur. Nog een verandering met de vorige match is dat Vallejo speelt als vervanger van Wass, die zijn vijfde gele kaart pakte tegen Osasuna en daarom geschorst is. Valencia rekent op spits Gomez om oorlog te maken tegen Atletico.



Valencia rekent op spits Gomez om oorlog te maken tegen Atletico.

20:15 - Vooraf Vooraf, 20 uur 15

Opstelling Atlético Madrid. Jan Oblak, Stefan Savic, José María Giménez, Mario Hermoso, Šime Vrsaljko, Marcos Llorente, Koke, Thomas Lemar, Yannick Carrasco, Luis Suárez, João Félix

Opstelling Valencia CF. Jaume Domenech, Thierry Correia, Gabriel Paulista, Mouctar Diakhaby, José Luis Gayá, Yunus Musah, Uros Racic, Carlos Soler, Denis Cheryshev, Maximiliano Gómez, Manu Vallejo