Luis Suarez verlost Atletico Madrid bij Eibar met late goal

Op bezoek bij de nummer 15 in La Liga beleefde Atletico Madrid, met Yannick Carrasco in de basis, geen makkelijke avond. De Rode Duivel ging al vroeg in de wedstrijd in de fout in zijn eigen zestien. Het was zowaar doelman Dmitrovic die de penalty omzette: 1-0 voor Eibar.

Enkele minuten voor de rust hing Luis Suarez de bordjes weer in evenwicht. De Uruguayaan verzilverde een assist van Marcos Llorente.

Na de pauze ging Atletico op zoek naar de volle buit, maar het verlossende doelpunt viel pas in het absolute slot van de wedstrijd toen ook de bezoekers een strafschop kregen. Luis Suarez besliste de match met een panenka.

Dankzij de zege zet Atletico eerste achtervolger Real Madrid op 7 punten, nummer 3 Barcelona volgt al op 10 punten. Bovendien hebben Carrasco en co nog een wedstrijd minder gespeeld.