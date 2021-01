Hattrick En-Nesyri levert Sevilla de zege op in spektakelstuk tegen Sociedad

Een kanonstart: de perfecte omschrijving voor het openingskwartier van Sevilla tegen Real Sociedad. Na amper 14 minuten voetballen werd er al vier keer gescoord.

Na 4 minuten trof En-Nesyri een eerste keer raak, maar ploegmaat Diego Carlos hielp de bezoekers één minuut later een handje met een eigen doelpunt.

Nog eens twee minuten later was het opnieuw En-Nesyri die de thuisploeg op voorsprong zetten. Alweer kon de Marokkaanse aanvaller niet lang genieten, want Alexander Isak hing de bordjes alweer gelijk na 14 minuten: 2-2.

Na de rust had de Sevilla-spits alweer niet veel nodig. Amper één minuut na het fluitsignaal maakte hij zijn hattrick compleet. 3-2, meteen ook de eindstand.

Bij Real Sociedad kreeg Adnan Januzaj een invalbeurt van 12 minuten, maar de twaalfvoudige Rode Duivel kon het tij niet meer keren. Sevilla telt nu evenveel punten als tegenstander Sociedad (30).