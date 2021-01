LIVE: Kan Eden Hazard meteen het verschil maken in de basis bij Real?

Fase per fase

52' tweede helft, minuut 52. Courtois is nog niet in slaap gewiegd. De eerste aanvalspoging van Osasuna eindigt in de armen van de Belgische doelman. . Courtois is nog niet in slaap gewiegd. De eerste aanvalspoging van Osasuna eindigt in de armen van de Belgische doelman.

50' tweede helft, minuut 50. Daar is het eerste schot. Real Madrid kon geen enkel schot afvuren tussen de palen in de eerste helft. Asensio trapt die statistiek naar de vaantjes: Herrera moet ingrijpen. . Daar is het eerste schot Real Madrid kon geen enkel schot afvuren tussen de palen in de eerste helft. Asensio trapt die statistiek naar de vaantjes: Herrera moet ingrijpen.

48' tweede helft, minuut 48.

48' tweede helft, minuut 48. Hazard is zeker niet moe na één helft voetballen. De Rode Duivel komt al aandringen in de eerste minuut. . Hazard is zeker niet moe na één helft voetballen. De Rode Duivel komt al aandringen in de eerste minuut.

46' tweede helft, minuut 46. Start tweede helft. Real Madrid en Osasuna beginnen met dezelfde 22 protagonisten aan de tweede helft. Verandert het spelbeeld wel na de pauze? . Start tweede helft Real Madrid en Osasuna beginnen met dezelfde 22 protagonisten aan de tweede helft. Verandert het spelbeeld wel na de pauze?

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. De scheidsrechter telt er geen extra minuten bij, omdat er ook te weinig is gebeurd in de eerste helft. Real Madrid kon Osasuna niet ontwrichten. . Rust De scheidsrechter telt er geen extra minuten bij, omdat er ook te weinig is gebeurd in de eerste helft. Real Madrid kon Osasuna niet ontwrichten.

44' eerste helft, minuut 44. Ook Toni Kroos baalt, want zijn steekbal is niet op maat van Hazard of Casemiro. Het zorgt voor wat wrevel bij de Koninklijke. . Ook Toni Kroos baalt, want zijn steekbal is niet op maat van Hazard of Casemiro. Het zorgt voor wat wrevel bij de Koninklijke.

42' eerste helft, minuut 42. Real Madrid schuift weer wat op met de rust in zicht. Modric wil Mendy lanceren op links, zonder succes. . Real Madrid schuift weer wat op met de rust in zicht. Modric wil Mendy lanceren op links, zonder succes.

40' eerste helft, minuut 40. Osasuna kan tevreden zijn over de eerste helft, want het heeft amper kansen weggegeven. De mogelijkheid voor Hazard was misschien nog de beste, maar de Rode Duivel twijfelde tussen een voorzet en een schot. . Osasuna kan tevreden zijn over de eerste helft, want het heeft amper kansen weggegeven. De mogelijkheid voor Hazard was misschien nog de beste, maar de Rode Duivel twijfelde tussen een voorzet en een schot.

35' eerste helft, minuut 35. Zinedine Zidane is toch niet helemaal tevreden over de wedstrijd. Osasuna vangt de aanvallen van Real Madrid collectief op. Een individuele actie dan maar? . Zinedine Zidane is toch niet helemaal tevreden over de wedstrijd. Osasuna vangt de aanvallen van Real Madrid collectief op. Een individuele actie dan maar?

34' eerste helft, minuut 34. Ruben Garcia vergaloppeert zich in het strafschopgebied en draait zo een kans voor Osasuna de nek om. . Ruben Garcia vergaloppeert zich in het strafschopgebied en draait zo een kans voor Osasuna de nek om.

33' eerste helft, minuut 33. Modric vuurt 3 keer. Luka Modric neemt drie keer Herrera onder vuur, maar meer dan een hoekschop levert zijn derde poging niet op. Asensio aanspelen was een betere optie geweest. . Modric vuurt 3 keer Luka Modric neemt drie keer Herrera onder vuur, maar meer dan een hoekschop levert zijn derde poging niet op. Asensio aanspelen was een betere optie geweest.

31' eerste helft, minuut 31. Courtois grijpt in. Thibaut Courtois moet zich ook eens tonen bij een dubbele dreiging. Een kopbal van Oier is de gevaarlijkste actie van deze wedstrijd, maar Courtois kan wegboksen. . Courtois grijpt in Thibaut Courtois moet zich ook eens tonen bij een dubbele dreiging. Een kopbal van Oier is de gevaarlijkste actie van deze wedstrijd, maar Courtois kan wegboksen.

29' eerste helft, minuut 29. Real Madrid drukt Osasuna nu toch stevig achteruit. Asensio, Modric en Benzema combineren, maar vinden geen kansen in hun zoektocht. . Real Madrid drukt Osasuna nu toch stevig achteruit. Asensio, Modric en Benzema combineren, maar vinden geen kansen in hun zoektocht.

27' eerste helft, minuut 27. Een minder moment van Hazard: de kwieke aanvaller laat de bal van zijn voet springen en ziet Osasuna zo tegenprikken. Aanvallend is het te weinig bij de thuisploeg om er echt van te profiteren voor de neus van Courtois. . Een minder moment van Hazard: de kwieke aanvaller laat de bal van zijn voet springen en ziet Osasuna zo tegenprikken. Aanvallend is het te weinig bij de thuisploeg om er echt van te profiteren voor de neus van Courtois.

24' Een knappe actie van Eden Hazard. eerste helft, minuut 24. Een knappe actie van Eden Hazard.

23' eerste helft, minuut 23. De bedoelingen zijn wel goed bij Real Madrid, maar veel gevaar hebben ze nog niet gecreëerd. Herrera is blij dat hij werkloos kan toekijken: de gevaarlijkste bal was voorlopig een terugspeelbal. . De bedoelingen zijn wel goed bij Real Madrid, maar veel gevaar hebben ze nog niet gecreëerd. Herrera is blij dat hij werkloos kan toekijken: de gevaarlijkste bal was voorlopig een terugspeelbal.

21' eerste helft, minuut 21. Rond de middencirkel hebben de sneeuwruimers hun werk gedaan, maar aan de strafschopgebieden ligt nog een wit laagje. De aanvallers hebben dus zeker hun schaatsen nodig. . Rond de middencirkel hebben de sneeuwruimers hun werk gedaan, maar aan de strafschopgebieden ligt nog een wit laagje. De aanvallers hebben dus zeker hun schaatsen nodig.

19' eerste helft, minuut 19. Hazard laat zich zien in het eerste kwart van de wedstrijd. Hij bedient Modric, die zich minder standvastig voelt op het gladde veld. De Kroaat laat de bal schieten. . Hazard laat zich zien in het eerste kwart van de wedstrijd. Hij bedient Modric, die zich minder standvastig voelt op het gladde veld. De Kroaat laat de bal schieten.

18' eerste helft, minuut 18. Osasuna komt ook even poolshoogte nemen aan het doel van Thibaut Courtois. Casemiro schaatst net op tijd het strafschopgebied binnen om de bal af te snoepen. . Osasuna komt ook even poolshoogte nemen aan het doel van Thibaut Courtois. Casemiro schaatst net op tijd het strafschopgebied binnen om de bal af te snoepen.

15' eerste helft, minuut 15. Voorzet of schot? Eden Hazard duikt op aan de kleine rechthoek, maar twijfelt dan tussen een voorzet of een schot. Het resultaat is ook een twijfelgeval. De grimas op het gezicht van de Rode Duivel toont dat hij zelf ook niet tevreden is. . Voorzet of schot? Eden Hazard duikt op aan de kleine rechthoek, maar twijfelt dan tussen een voorzet of een schot. Het resultaat is ook een twijfelgeval. De grimas op het gezicht van de Rode Duivel toont dat hij zelf ook niet tevreden is.

14' eerste helft, minuut 14. Hazard wil een snelle counter lanceren met Benzema, maar Aridane gaat wat aan de Franse spits hangen. De scheidsrechter houdt zijn kaarten nog op zak. . Hazard wil een snelle counter lanceren met Benzema, maar Aridane gaat wat aan de Franse spits hangen. De scheidsrechter houdt zijn kaarten nog op zak.

12' eerste helft, minuut 12. Ook Eden Hazard schiet niet als een dolleman uit de startblokken. De Rode Duivel zwerft wat tussen de linies, maar kan de bal alleen kwijt bij Lucas Vazquez. . Ook Eden Hazard schiet niet als een dolleman uit de startblokken. De Rode Duivel zwerft wat tussen de linies, maar kan de bal alleen kwijt bij Lucas Vazquez.

9' eerste helft, minuut 9. Osasuna-doelman Herrera moet op zijn tellen passen, want op het ijskoude terrein schiet de bal al eens wat sneller door. Een hoge terugspeelbal moet hij zo nog gaan terughalen in zijn bovenhoek. . Osasuna-doelman Herrera moet op zijn tellen passen, want op het ijskoude terrein schiet de bal al eens wat sneller door. Een hoge terugspeelbal moet hij zo nog gaan terughalen in zijn bovenhoek.

8' eerste helft, minuut 8. Real Madrid is geduldig in de openingsfase. Het moet wachten op openingen in de dubbele afweergordel van de thuisploeg. . Real Madrid is geduldig in de openingsfase. Het moet wachten op openingen in de dubbele afweergordel van de thuisploeg.

7' eerste helft, minuut 7. Real Madrid duwt Osasuna in een dubbele linie achteruit. Mendy ziet een kansje op links, maar zijn inspanning levert niets op. . Real Madrid duwt Osasuna in een dubbele linie achteruit. Mendy ziet een kansje op links, maar zijn inspanning levert niets op.

3' eerste helft, minuut 3. Eden Hazard komt een eerste keer aan de bal. Het zal deugd doen, want het is al van november geleden dat de Rode Duivel nog eens in de basis stond. . Eden Hazard komt een eerste keer aan de bal. Het zal deugd doen, want het is al van november geleden dat de Rode Duivel nog eens in de basis stond.

3' eerste helft, minuut 3. De sneeuw dwarrelt uit de lucht in het noorden van Spanje. Het is dus nog even aftasten voor beide ploegen. . De sneeuw dwarrelt uit de lucht in het noorden van Spanje. Het is dus nog even aftasten voor beide ploegen.

2' eerste helft, minuut 2.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Met nog wat sneeuwsporen op het veld in El Sadar begint Real Madrid aan zijn partij tegen Osasuna. Springt het over Atletico naar de leidersplaats? . Aftrap Met nog wat sneeuwsporen op het veld in El Sadar begint Real Madrid aan zijn partij tegen Osasuna. Springt het over Atletico naar de leidersplaats?

20:55 vooraf, 20 uur 55. Haalbare prooi? Real Madrid zette het nieuw jaar al goed in met een overwinning tegen Celta. Ook Osasuna is een haalbare prooi voor de Koninklijke. Het sloot het jaar af met amper 3 punten uit 9 duels en is op de voorlaatste plek verzeild geraakt. . Haalbare prooi? Real Madrid zette het nieuw jaar al goed in met een overwinning tegen Celta. Ook Osasuna is een haalbare prooi voor de Koninklijke. Het sloot het jaar af met amper 3 punten uit 9 duels en is op de voorlaatste plek verzeild geraakt.

20:00 Het sneeuwt in het noorden van Spanje. Dat wordt spelen met een oranje bal. vooraf, 20 uur . Het sneeuwt in het noorden van Spanje. Dat wordt spelen met een oranje bal.

19:50 vooraf, 19 uur 50. Hazard weer in de ploeg. Voor het eerst sinds eind november staat Eden Hazard weer in de basis bij Real Madrid. Is de blessurelast verleden tijd? Volg de match tegen staartploeg Osasuna op de voet. Om 21u beginnen ze eraan in Baskenland. . Hazard weer in de ploeg Voor het eerst sinds eind november staat Eden Hazard weer in de basis bij Real Madrid. Is de blessurelast verleden tijd?

Volg de match tegen staartploeg Osasuna op de voet. Om 21u beginnen ze eraan in Baskenland.

19:50 De opstelling van Real Madrid:. vooraf, 19 uur 50. De opstelling van Real Madrid:

Opstelling CA Osasuna. Sergio Herrera, Nacho Vidal, Aridane, David García, Juan Cruz, Roberto Torres, Oier, Jon Moncayola, Iñigo Pérez, Jonathan Calleri, Rubén García Opstelling CA Osasuna Rubén García, Jonathan Calleri, Iñigo Pérez, Jon Moncayola, Oier, Roberto Torres, Juan Cruz, David García, Aridane, Nacho Vidal, Sergio Herrera

Opstelling Real Madrid. Thibaut Courtois, Lucas Vázquez, Sergio Ramos, Raphaël Varane, Ferland Mendy, Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric, Marco Asensio, Karim Benzema, Eden Hazard Opstelling Real Madrid Eden Hazard, Karim Benzema, Marco Asensio, Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Ferland Mendy, Raphaël Varane, Sergio Ramos, Lucas Vázquez, Thibaut Courtois