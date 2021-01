Inspiratieloos Real Madrid raakt ook met Hazard niet voorbij Osasuna

Real Madrid is niet voorbij Osasuna geraakt. Een 0-0-gelijkspel is een goede weergave voor de ondermaatse prestaties van Real.

tweede helft, minuut 94. Einde. Real Madrid is niet voorbij Osasuna geraakt. Een 0-0-gelijkspel is een goede weergave voor de ondermaatse prestaties van Real. .

De poppetjes gaan nog even aan het dansen omdat Casemiro te opzichtig gaat liggen in het strafschopgebied. Hij krijgt niets van de scheidsrechter.

tweede helft, minuut 94. De poppetjes gaan nog even aan het dansen omdat Casemiro te opzichtig gaat liggen in het strafschopgebied. Hij krijgt niets van de scheidsrechter. .

83'

tweede helft, minuut 83. Mariano is wel goed ingevallen bij Real Madrid. Hij kan controleren in het strafschopgebied, maar krijgt meteen twee blokken aan zijn been. Zo is het moeilijk om nog op doel te besluiten. .