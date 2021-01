Real Madrid rekent tegen Celta op Hazard: "Hebben veel vertrouwen in Eden"

23:59

vooraf, 23 uur 59. Real rekent op Hazard. Eden Hazard zit opnieuw in de wedstrijdselectie van Real Madrid voor de match van zaterdagavond tegen Celta. Hazard was woensdag nog invaller tegen Elche, zijn eerste minuten sinds hij eind november in het duel tegen Alavés na 28 minuten naar de kant moest met een spierblessure in het dijbeen. De recordaankoop van de Madrilenen had pas even voordien zijn rentree gemaakt na een coronabesmetting. .