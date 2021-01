Real Madrid is weer even leider na zakelijke zege, Hazard valt kwartier in

Real Madrid mag opnieuw proeven van de leidersplaats in La Liga. Het wipt (even) over stadsgenoot Atletico na een simpele 2-0-zege tegen Celta. Vazquez en Asensio zorgden voor de goals. Eden Hazard viel een kwartier voor het einde in, maar veel kon onze landgenoot niet meer doen in een wedstrijd die al lang beslist was.