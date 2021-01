LIVE: Asensio verdubbelt de Madrileense voorsprong, Hazard krijgt een kwartier

75' tweede helft, minuut 75. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345482421978980352

74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij Real Madrid, Eden Hazard erin, Marco Asensio eruit wissel Marco Asensio Eden Hazard

74' tweede helft, minuut 74. Daar is Hazard! Eden Hazard krijgt nog een dik kwartier van Zidane, hij komt in de plaats van Asensio. Kan de Belg zich daarin onderscheiden? . Daar is Hazard! Eden Hazard krijgt nog een dik kwartier van Zidane, hij komt in de plaats van Asensio. Kan de Belg zich daarin onderscheiden?

70' tweede helft, minuut 70. Thibaut Courtois is voorlopig werkloos in de tweede helft. Het staat heel goed bij de thuisploeg en Celta geraakt er niet door. . Thibaut Courtois is voorlopig werkloos in de tweede helft. Het staat heel goed bij de thuisploeg en Celta geraakt er niet door.

65' tweede helft, minuut 65. Een alles-of-niets-poging van Kroos gaat hoog over. De Duitser beseft dat afspelen richting een ploegmaat een betere optie was geweest. . Een alles-of-niets-poging van Kroos gaat hoog over. De Duitser beseft dat afspelen richting een ploegmaat een betere optie was geweest.

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij RC Celta, Miguel Baeza erin, Nolito eruit wissel Nolito Miguel Baeza

64' tweede helft, minuut 64. Benzema zoekt nog naar zijn goaltje. De Franse spits komt los van zijn bewaker, zijn schot gaat nipt naast. . Benzema zoekt nog naar zijn goaltje. De Franse spits komt los van zijn bewaker, zijn schot gaat nipt naast.

61' tweede helft, minuut 61. Real dringt eigenlijk niet meer aan. Celta heeft 60% van het balbezig, maar veel doen de bezoekers niet met het leer. . Real dringt eigenlijk niet meer aan. Celta heeft 60% van het balbezig, maar veel doen de bezoekers niet met het leer.

59' tweede helft, minuut 59. Eden Hazard is begonnen aan zijn opwarming. Het zal nodig zijn, want het is heel koud in Madrid. . Eden Hazard is begonnen aan zijn opwarming. Het zal nodig zijn, want het is heel koud in Madrid.

56' tweede helft, minuut 56. Wat nu Celta? Zonder topschutter Aspas wordt het heel moeilijk om hier nog punten te pakken. . Wat nu Celta? Zonder topschutter Aspas wordt het heel moeilijk om hier nog punten te pakken.

54' tweede helft, minuut 54. Asensio maakt de wedstrijd dood. Murillo geeft de bal zomaar cadeau aan Modric. Asensio rondt de overtalsituatie knap af in de zestien. Zijn eerste van het seizoen is eindelijk een feit. . Asensio maakt de wedstrijd dood Murillo geeft de bal zomaar cadeau aan Modric. Asensio rondt de overtalsituatie knap af in de zestien. Zijn eerste van het seizoen is eindelijk een feit.

53' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 53 door Marco Asensio van Real Madrid. 2, 0. goal Real Madrid RC Celta 75' 2 0

51' tweede helft, minuut 51. Vervanging bij RC Celta, Fran Beltran erin, Iago Aspas eruit wissel Iago Aspas Fran Beltran

51' tweede helft, minuut 51. Iago Aspas kan niet meer voort na die fout van Nacho. De topschutter wordt vervangen door Beltran. . Iago Aspas kan niet meer voort na die fout van Nacho. De topschutter wordt vervangen door Beltran.

50' tweede helft, minuut 50. Nacho gaat aan de noodrem hangen bij Aspas: geel voor de Spanjaard. . Nacho gaat aan de noodrem hangen bij Aspas: geel voor de Spanjaard.

50' Gele kaart voor Nacho van Real Madrid tijdens tweede helft, minuut 50 Nacho Real Madrid

50' tweede helft, minuut 50. De beginfase van het tweede bedrijf is voor Real. Mendy krijgt te veel tijd en gaat zelf zijn kans. Het schot van de Fransman is heel pover. . De beginfase van het tweede bedrijf is voor Real. Mendy krijgt te veel tijd en gaat zelf zijn kans. Het schot van de Fransman is heel pover.

46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. We zijn er opnieuw aan begonnen in Madrid. Eden Hazard zit nog altijd op de bank. . Tweede helft We zijn er opnieuw aan begonnen in Madrid. Eden Hazard zit nog altijd op de bank.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Na een flauwe eerste helft leidt Real Madrid met 1-0 in eigen huis. Daarmee is zowat alles gezegd! . Rust Na een flauwe eerste helft leidt Real Madrid met 1-0 in eigen huis. Daarmee is zowat alles gezegd!

45+1' eerste helft, minuut 46. Courtois komt uit zijn doel op een hoge bal en blijft liggen na contact met Mendez. Het lijkt allemaal wel mee te vallen. . Courtois komt uit zijn doel op een hoge bal en blijft liggen na contact met Mendez. Het lijkt allemaal wel mee te vallen.

43' eerste helft, minuut 43. Vluchtschot Carvajal. Carvajal neemt een afvallende bal uitstekend uit de lucht op de rand van de zestien. Blanco was geklopt op het vluchtschot van de rechtsachter. Knappe poging. . Vluchtschot Carvajal Carvajal neemt een afvallende bal uitstekend uit de lucht op de rand van de zestien. Blanco was geklopt op het vluchtschot van de rechtsachter. Knappe poging.

42' Gele kaart voor Renato Tapia van RC Celta tijdens eerste helft, minuut 42 Renato Tapia RC Celta

42' eerste helft, minuut 42. Modric kermt het uit van de pijn na een fout van Tapia. Diens gele kaart is meer dan terecht. . Modric kermt het uit van de pijn na een fout van Tapia. Diens gele kaart is meer dan terecht.

39' eerste helft, minuut 39. Courtois moet niet in actie komen op de vrijschop. De Rode Duivel kent een rustige avond tot nu toe. . Courtois moet niet in actie komen op de vrijschop. De Rode Duivel kent een rustige avond tot nu toe.

38' eerste helft, minuut 38. Asensio gaat in de fout op Aspas. Geel voor de Real-aanvaller. Wat doet Celta met de vrije trap? . Asensio gaat in de fout op Aspas. Geel voor de Real-aanvaller. Wat doet Celta met de vrije trap?

38' Gele kaart voor Marco Asensio van Real Madrid tijdens eerste helft, minuut 38 Marco Asensio Real Madrid

37' eerste helft, minuut 37. Benzema kon zich nog niet echt onderscheiden vandaag. Zijn voorzet-schot hobbelt aan iedereen voorbij. . Benzema kon zich nog niet echt onderscheiden vandaag. Zijn voorzet-schot hobbelt aan iedereen voorbij.

36' eerste helft, minuut 36. Tapia zit in de knoei centraal achterin, maar vindt toch nog een medemaat. Celta speelt een belabberde eerste helft. . Tapia zit in de knoei centraal achterin, maar vindt toch nog een medemaat. Celta speelt een belabberde eerste helft.

34' eerste helft, minuut 34. Nog tien minuten tot de rust. Veel zag ook Eden Hazard nog niet vanaf de bank. De enige kans van de wedstrijd werd ook een doelpunt. . Nog tien minuten tot de rust. Veel zag ook Eden Hazard nog niet vanaf de bank. De enige kans van de wedstrijd werd ook een doelpunt.

30' eerste helft, minuut 30. De wedstrijd kan wat peper gebruiken en daar is plots Celta nog een keer. Via het been van Varane versieren de bezoekers een corner, maar veel levert die niet op. . De wedstrijd kan wat peper gebruiken en daar is plots Celta nog een keer. Via het been van Varane versieren de bezoekers een corner, maar veel levert die niet op.

29' eerste helft, minuut 29. Geen penalty voor Celta. Mendy raakt de bal in de zestien met zijn arm, maar die was duidelijk netjes naast zijn lichaam. De spelers van Celta schreeuwen moord en brand, maar de scheidsrechter legt de bal uiteraard niet op de stip. . Geen penalty voor Celta Mendy raakt de bal in de zestien met zijn arm, maar die was duidelijk netjes naast zijn lichaam. De spelers van Celta schreeuwen moord en brand, maar de scheidsrechter legt de bal uiteraard niet op de stip.

27' eerste helft, minuut 27. De spelers van Real zetten alles goed vast. Zidane kan tevreden zijn over wat zijn team voorlopig op de mat toont. . De spelers van Real zetten alles goed vast. Zidane kan tevreden zijn over wat zijn team voorlopig op de mat toont.

25' eerste helft, minuut 25. Benzema wordt hard tegen de grond gewerkt door Murillo. Scheidsrechter Ricardo De Burgos Bengoetxea houdt de gele kaart op zak. Vreemd. . Benzema wordt hard tegen de grond gewerkt door Murillo. Scheidsrechter Ricardo De Burgos Bengoetxea houdt de gele kaart op zak. Vreemd.

23' eerste helft, minuut 23. Real voert de druk wat op nu, maar de laatste pass is telkens net niet goed genoeg. . Real voert de druk wat op nu, maar de laatste pass is telkens net niet goed genoeg.

20' eerste helft, minuut 20. Het veld in Madrid ligt er wat drassig bij. Goed voetbal hebben we daardoor nog niet gezien. . Het veld in Madrid ligt er wat drassig bij. Goed voetbal hebben we daardoor nog niet gezien.

16' eerste helft, minuut 16. Benzema bedient Mendy op de rand van de zestien. Zijn vizier staat niet goed afgesteld, Blanco moet niet eens in actie komen. . Benzema bedient Mendy op de rand van de zestien. Zijn vizier staat niet goed afgesteld, Blanco moet niet eens in actie komen.

10' eerste helft, minuut 10. 10 minuten ver ondertussen en het is zoeken langs de twee kanten. Real kwam één keer voor doel en daar had het voorlopig genoeg mee. . 10 minuten ver ondertussen en het is zoeken langs de twee kanten. Real kwam één keer voor doel en daar had het voorlopig genoeg mee.

10' Gele kaart voor Brais Méndez van RC Celta tijdens eerste helft, minuut 10 Brais Méndez RC Celta

6' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 6 door Lucas Vázquez van Real Madrid. 1, 0. goal Real Madrid RC Celta 75' 1 0

5' eerste helft, minuut 5. Perfecte start voor Real. Na een goede redding van Carvajal op de lijn schakelt Real razendsnel om richting het andere doel. Lucas Vazquez kan uiteindelijk aan de tweede paal de 1-0 gemakkelijk in doel koppen. . Perfecte start voor Real Na een goede redding van Carvajal op de lijn schakelt Real razendsnel om richting het andere doel. Lucas Vazquez kan uiteindelijk aan de tweede paal de 1-0 gemakkelijk in doel koppen.

4' eerste helft, minuut 4. Mendy zoekt een eerste keer zijn landgenoot Benzema met een lange bal. Veel kan de aanvoerder van Real niet met het leer aanvangen. . Mendy zoekt een eerste keer zijn landgenoot Benzema met een lange bal. Veel kan de aanvoerder van Real niet met het leer aanvangen.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. De bal rolt in de Spaanse hoofdstad. Houdt Real Madrid, met Eden Hazard nog op de bank, de punten thuis tegen middenmoter Celta? . Aftrap De bal rolt in de Spaanse hoofdstad. Houdt Real Madrid, met Eden Hazard nog op de bank, de punten thuis tegen middenmoter Celta?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

Benzema vs Aspas. Karim Benzema is vanavond de aanvoerder van Real Madrid. De ervaren Fransman maakte voorlopig 8 doelpunten in La Liga. Daarmee is hij geen topschutter. Die eer is voor Iago Aspas, de diepe spits van Celta. Wie dikt zijn totaal aan in een rechtstreeks duel?

De ervaren Fransman maakte voorlopig 8 doelpunten in La Liga. Daarmee is hij geen topschutter. Die eer is voor Iago Aspas, de diepe spits van Celta.

Wie dikt zijn totaal aan in een rechtstreeks duel?

20:52 vooraf, 20 uur 52. De spelers zijn klaar met hun opwarming. Thibaut Courtois en co. hebben zich goed ingeduffeld want het is niet warm in Madrid. Het is 2 graden in de Spaanse hoofdstad, maar regenen doet het gelukkig niet. . De spelers zijn klaar met hun opwarming. Thibaut Courtois en co. hebben zich goed ingeduffeld want het is niet warm in Madrid. Het is 2 graden in de Spaanse hoofdstad, maar regenen doet het gelukkig niet.

20:26 vooraf, 20 uur 26. Geen Ramos = problemen voor Real Madrid. Sergio Ramos is er vanavond niet bij door ziekte. Real speelde dit seizoen al zes wedstrijden zonder zijn aanvoerder, vier keer ging het mis: 2x tegen Sjachtjar Donjetsk, Villareal en Alaves. Lukt het vanavond wel om te winnen zonder de rots in de branding achterin? . Geen Ramos = problemen voor Real Madrid Sergio Ramos is er vanavond niet bij door ziekte. Real speelde dit seizoen al zes wedstrijden zonder zijn aanvoerder, vier keer ging het mis: 2x tegen Sjachtjar Donjetsk, Villareal en Alaves. Lukt het vanavond wel om te winnen zonder de rots in de branding achterin?

20:22 vooraf, 20 uur 22. Real eventjes leider? Als Real Madrid vanavond de drie punten thuis houdt, wipt het (eventjes) over Atletico Madrid naar de leidersplaats in La Liga. De stadsgenoot komt morgen in actie op het veld van Deportivo Alaves. . Real eventjes leider? Als Real Madrid vanavond de drie punten thuis houdt, wipt het (eventjes) over Atletico Madrid naar de leidersplaats in La Liga. De stadsgenoot komt morgen in actie op het veld van Deportivo Alaves.

Geen Hazard in de basis, Ramos ontbreekt. Eden Hazard begint niet aan de aftrap tegen Celta. Hij wordt door Zinedine Zidane nog op de bank gehouden. Wel in het team: Thibaut Courtois. In vergelijking met de wedstrijd tegen Eibar verdwijnen verdedigers Marcelo en Sergio Ramos (ziek) uit het team. Zij worden vervangen door Mendy en Nacho.

In vergelijking met de wedstrijd tegen Eibar verdwijnen verdedigers Marcelo en Sergio Ramos (ziek) uit het team. Zij worden vervangen door Mendy en Nacho.

23:59 vooraf, 23 uur 59. Real rekent op Hazard. Eden Hazard zit opnieuw in de wedstrijdselectie van Real Madrid voor de match van zaterdagavond tegen Celta. Hazard was woensdag nog invaller tegen Elche, zijn eerste minuten sinds hij eind november in het duel tegen Alavés na 28 minuten naar de kant moest met een spierblessure in het dijbeen. De recordaankoop van de Madrilenen had pas even voordien zijn rentree gemaakt na een coronabesmetting. . Real rekent op Hazard Eden Hazard zit opnieuw in de wedstrijdselectie van Real Madrid voor de match van zaterdagavond tegen Celta. Hazard was woensdag nog invaller tegen Elche, zijn eerste minuten sinds hij eind november in het duel tegen Alavés na 28 minuten naar de kant moest met een spierblessure in het dijbeen. De recordaankoop van de Madrilenen had pas even voordien zijn rentree gemaakt na een coronabesmetting.

23:58 vooraf, 23 uur 58. Eden is naar hier gekomen om te laten zien wat voor een goede speler hij is. Hij traint daarvoor en we hebben veel vertrouwen in hem. Hij heeft er een moeilijke periode opzitten, maar stilaan zien we hoe Eden zijn plaats in het team vindt. Real-coach Zinédine Zidane. Eden is naar hier gekomen om te laten zien wat voor een goede speler hij is. Hij traint daarvoor en we hebben veel vertrouwen in hem. Hij heeft er een moeilijke periode opzitten, maar stilaan zien we hoe Eden zijn plaats in het team vindt. Real-coach Zinédine Zidane

Opstelling Real Madrid. Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Raphaël Varane, Nacho, Ferland Mendy, Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Lucas Vázquez, Karim Benzema, Marco Asensio Opstelling Real Madrid Marco Asensio, Karim Benzema, Lucas Vázquez, Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric, Ferland Mendy, Nacho, Raphaël Varane, Dani Carvajal, Thibaut Courtois

Opstelling RC Celta. Rubén Blanco, Hugo Mallo, Néstor Araujo, Jeison Murillo, Lucas Olaza, Brais Méndez, Renato Tapia, Denis Suárez, Nolito, Iago Aspas, Santi Mina Opstelling RC Celta Santi Mina, Iago Aspas, Nolito, Denis Suárez, Renato Tapia, Brais Méndez, Lucas Olaza, Jeison Murillo, Néstor Araujo, Hugo Mallo, Rubén Blanco