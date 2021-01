Bilbao-coach Gaizka Garitano moet opkrassen na overwinning

Bilbao had slechts één keer gewonnen in de laatste zeven wedstrijden en stond voorlopig negende in de stand. Zondagmiddag wonnen de Basken met 1-0 van Elche, maar dat was niet genoeg voor coach Gaizka Garitano om zijn vel te redden.

Na de zege kreeg Garitano te horen dat hij zijn boeltje mocht pakken. Met Marcelino Garcia Toral stelde Bilbao ook meteen een opvolger aan. Marcelino, in het verleden onder meer aan de slag bij Villarreal en Valencia, tekende een contract tot medio 2022.

"Athletic Bilbao heeft besloten niet langer met Gaizka Garitano door te gaan als trainer. We willen hem graag bedanken voor zijn toewijding en resultaten die hij heeft gebracht sinds hij bij het eerste team kwam", klinkt het bij de club.



Garitano stond sinds december 2018 aan het roer bij Bilbao. Vorig seizoen bracht hij de Basken naar de Spaanse bekerfinale tegen Sociedad. Een finale die nog steeds niet plaatsvond, want de wedstrijd werd immers uitgesteld vanwege het coronavirus.