Zidane: "Eden Hazard zal morgen even meespelen tegen Elche"

vooraf, 14 uur 53. Zidane: "Hazard kan even meespelen tegen Elche". Rode Duivel Eden Hazard is hersteld van zijn spierblessure en lijkt ook klaar voor zijn eerste speelminuten tegen Elche. Vorige week zat hij tegen Granada nog 90 minuten op de bank. "Eden Hazard zal erbij zijn morgen", zei coach Zinedine Zidane op de persconferentie. "Het is de bedoeling dat hij even zal meespelen. Vorige week heb ik iets anders besloten, maar deze week is het anders." "Hij heeft deze week veel tijd doorgebracht met het team. We willen hem brengen." Voor Hazard zouden het zijn eerste speelminuten zijn sinds eind november. .