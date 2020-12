LIVE: Hazard is terug! Belg valt in op het veld van Elche

tweede helft, minuut 77. Daar is Hazard! Daar is de langverwacht terugkeer van Eden Hazard! Kan de Belg Real nog aan de 3 punten helpen? .

tweede helft, minuut 71. Ramos op Badia. Na mistasten in de Elche-defensie kan Ramos zijn punt nog tegen de bal zetten. Opnieuw is Badia er als de kippen bij om redding te brengen. .

eerste helft, minuut 43. Real op spaarmodus. Wanneer kan Elche nog eens tegenprikken? Snedige counters kregen we nog niet te zien van de thuisploeg. Zonder echt veel moeite te moeten doen, lijkt Real met een 1-0-bonus de kleedkamer in te trekken. .

eerste helft, minuut 28. Het lijkt een lange avond te gaan worden voor Elche. Carvajal vindt Vazquez in de zestien, maar diens schot wordt in extremis nog afgeblokt. .

eerste helft, minuut 18. Elche kan de bal zowaar even in de ploeg houden. Op de counter liggen er alvast mogelijkheden voor de thuisploeg. .

eerste helft, minuut 16. Na een snelle counter komt Rigoni opnieuw naar binnen. De aanvaller heeft een zee van ruimte maar passt de bal dan zomaar in de handen van Courtois. Marcelo, de rechtstreekse bewaker van Rigoni, leek even spoorloos. .

eerste helft, minuut 7. Na de kans van Kroos is het nu toch even wachten op de volgende mogelijkheid. Elche houdt de boel goed gesloten. .

vooraf, 20 uur 59. Kan Elche verrassen? De wedstrijd tussen Elche en Real is een affiche tussen de 17e en de 2e in de stand. De thuisploeg heeft de punten dus broodnodig, maar of ze die vanavond kunnen veroveren is nog maar de vraag. Real Madrid heeft de negatieve spiraal volledig omgebogen en won nu al 6 wedstrijden op rij. .

vooraf, 20 uur 44. Marcelo opnieuw in de basis. Linksachter Marcelo krijgt zijn eerste speelminuten sinds 28 november. Real Madrid won maar 1 van zijn laatste 6 wedstrijden met de Braziliaan in de basis. Komt er vandaag een einde aan die negatieve reeks? .

vooraf, 20 uur 35. Maakt Hazard straks zijn wederoptreden? Vooraf gaf Zidane al aan dat Hazard even zou meespelen vanavond tegen Elche. Voor Hazard zouden het zijn eerste speelminuten zijn sinds eind november. Toen viel onze landgenoot geblesseerd uit in de wedstrijd tegen Alaves. .

vooraf, 14 uur 53. Zidane: "Hazard kan even meespelen tegen Elche". Rode Duivel Eden Hazard is hersteld van zijn spierblessure en lijkt ook klaar voor zijn eerste speelminuten tegen Elche. Vorige week zat hij tegen Granada nog 90 minuten op de bank. "Eden Hazard zal erbij zijn morgen", zei coach Zinedine Zidane op de persconferentie. "Het is de bedoeling dat hij even zal meespelen. Vorige week heb ik iets anders besloten, maar deze week is het anders." "Hij heeft deze week veel tijd doorgebracht met het team. We willen hem brengen." Voor Hazard zouden het zijn eerste speelminuten zijn sinds eind november. .