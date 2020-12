Hazard viert terugkeer bij Real, dat duur puntenverlies lijdt tegen Elche

Voor aanvang van de wedstrijd was er alleen maar positief nieuws te melden voor de Belgen bij Real. Terwijl Courtois zijn 100ste wedstrijd speelde voor de Koninklijke, mocht Hazard zich opmaken voor een invalbeurt tegen Elche.

Real wilde zijn goede vorm doortrekken en nam Elche meteen in een wurggreep. Op het kwartier kwamen de bezoekers dan ook een 1e keer dicht bij de 0-1, maar Marcelo trof de onderkant van de lat.

Niet veel later was het dan toch raak voor Real. Asensio deed het doelhout een 2e keer beven, waarna Modric het openingsdoelpunt simpel tegen de touwen kopte.

Jubilaris Courtois beleefde een rustige avond, maar kort na de rust moest onze landgenoot zich toch gewonnen geven. Na een strafschopfout van Carvajal maakte Fidel er vanaf de stip 1-1 van.

Real schroefde het tempo op, maar zelfs een invalbeurt van de terugkerende Hazard bracht geen zoden aan de dijk. Integendeel zelfs, want het was Elche die nog het dichtste bij de overwinning kwam. In de blessuretijd ranselde Courtois een knappe vrije trap nog uit zijn doel.

Duur puntenverlies voor Real, dat zo stadsrivaal Atletico 2 punten ziet uitlopen in de stand.