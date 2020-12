LIVE: Real heeft zijn schaapjes nog niet op het droge na wervelend begin

Fase per fase

Fase per fase

70' tweede helft, minuut 70. Casemiro lanceert Benzema, maar de pass is een tikkeltje te haard. Doelman Dmitrovic vangt gemakkelijk op. . Casemiro lanceert Benzema, maar de pass is een tikkeltje te haard. Doelman Dmitrovic vangt gemakkelijk op.

69' De Servische doelman van Eibar houdt zijn team in de match. tweede helft, minuut 69. De Servische doelman van Eibar houdt zijn team in de match Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1340770376448700421

67' tweede helft, minuut 67. Rodrygo mist de kans op 1-3. Met buitenkant rechts stuurt Kroos Rodrygo het laantje in. De Braziliaan komt oog in oog met Dmitrovic en trapt recht op de doelwachter. . Rodrygo mist de kans op 1-3 Met buitenkant rechts stuurt Kroos Rodrygo het laantje in. De Braziliaan komt oog in oog met Dmitrovic en trapt recht op de doelwachter.

63' tweede helft, minuut 63. Het spel gaat nu dartel heen en weer. Maar in de zone van de waarheid ontbreekt het beide teams aan scherpte. . Het spel gaat nu dartel heen en weer. Maar in de zone van de waarheid ontbreekt het beide teams aan scherpte.

62' tweede helft, minuut 62. Aan de overkant wordt Gil diep gestuurd. Mendy is op zijn hoede en tikt het leer voor de voeten van Gil weg. . Aan de overkant wordt Gil diep gestuurd. Mendy is op zijn hoede en tikt het leer voor de voeten van Gil weg.

61' tweede helft, minuut 61. Carvajal dweilt de hele rechterflank af. Hij heeft ruim de tijd om een voorzet te versturen, maar knalt pal op het hoofd van een Eibar-speler. . Carvajal dweilt de hele rechterflank af. Hij heeft ruim de tijd om een voorzet te versturen, maar knalt pal op het hoofd van een Eibar-speler.

58' tweede helft, minuut 58. Zoetjesaan komt Eibar ruiken aan een goal. De Japanner Muto trapt hard, maar naast de kooi van Courtois. . Zoetjesaan komt Eibar ruiken aan een goal. De Japanner Muto trapt hard, maar naast de kooi van Courtois.

56' tweede helft, minuut 56. Real haalt opgelucht adem. Ramos neemt onnodig veel risico's door de bal zijwaarts te spelen naar het hart van zijn eigen defensie. Inui krijgt het leer voor de voeten, maar ziet zijn gekraakt schot naast denderen. . Real haalt opgelucht adem Ramos neemt onnodig veel risico's door de bal zijwaarts te spelen naar het hart van zijn eigen defensie. Inui krijgt het leer voor de voeten, maar ziet zijn gekraakt schot naast denderen.

55' tweede helft, minuut 55. Wanneer Real zichzelf wat in slaap had gedommeld, schudt Diop de Madrilenen wakker met een zwabberbal. Geen cadeau voor Courtois, die de bal in hoekschop wegwerkt. . Wanneer Real zichzelf wat in slaap had gedommeld, schudt Diop de Madrilenen wakker met een zwabberbal. Geen cadeau voor Courtois, die de bal in hoekschop wegwerkt.

51' tweede helft, minuut 51. Mendy behoudt het overzicht op de linkerflank en legt terug naar Rodrygo. De Braziliaan ziet zijn afgeweken bal torenhoog over doel gaan. . Mendy behoudt het overzicht op de linkerflank en legt terug naar Rodrygo. De Braziliaan ziet zijn afgeweken bal torenhoog over doel gaan.

51' tweede helft, minuut 51. Eibar heeft voorlopig weinig te piepen in de beginfase van de 2e helft. Real domineert en zoekt naar gaatjes. . Eibar heeft voorlopig weinig te piepen in de beginfase van de 2e helft. Real domineert en zoekt naar gaatjes.

50' tweede helft, minuut 50. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1340763926716440577

48' tweede helft, minuut 48. Wat een heerlijke lange pass van Ramos richting Benzema. Die legt de bal naast, maar stond ook buitenspel. . Wat een heerlijke lange pass van Ramos richting Benzema. Die legt de bal naast, maar stond ook buitenspel.

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. De 2e helft is op gang gefloten! Kan Eibar verrassen met de gelijkmaker of houdt Real de Basken gemakkelijk onder de duim? . 2e helft De 2e helft is op gang gefloten! Kan Eibar verrassen met de gelijkmaker of houdt Real de Basken gemakkelijk onder de duim?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Real begon als een wervelwind aan de partij met Modric en Benzema in de hoofdrollen. Maar daarna ging het tempo wat uit de wedstrijd en daar profiteerde Eibar van. Courtois had geen schijn van kans tegen de pegel van Kike Garcia. . Rust Real begon als een wervelwind aan de partij met Modric en Benzema in de hoofdrollen. Maar daarna ging het tempo wat uit de wedstrijd en daar profiteerde Eibar van. Courtois had geen schijn van kans tegen de pegel van Kike Garcia.

45+1' eerste helft, minuut 46. In de slotseconden wordt het nog bijna 1-3. Eibar-doelman Dimitrovic komt wel heel ver uit doel en is geklopt door Lucas Vazquez. Gelukkig voor de Basken is Bigas goed gevolgd om de 1-3 te verhinderen. . In de slotseconden wordt het nog bijna 1-3. Eibar-doelman Dimitrovic komt wel heel ver uit doel en is geklopt door Lucas Vazquez. Gelukkig voor de Basken is Bigas goed gevolgd om de 1-3 te verhinderen.

45' eerste helft, minuut 45. Courtois plukt nog eens een bal uit de lucht. Dat zal het laatste wapenfeit geweest zijn van de 1e helft. . Courtois plukt nog eens een bal uit de lucht. Dat zal het laatste wapenfeit geweest zijn van de 1e helft.

44' eerste helft, minuut 44. Ramos zet zich achter de bal. De kapitein moet zijn vizier nog wat scherper stellen, want zijn trap gaat hoog over. . Ramos zet zich achter de bal. De kapitein moet zijn vizier nog wat scherper stellen, want zijn trap gaat hoog over.

43' Gele kaart voor Arbilla van SD Eibar tijdens eerste helft, minuut 43 Arbilla SD Eibar

43' eerste helft, minuut 43. Ondertussen heeft Arbilla (Eibar) de 1e gele kaart van de match achter zijn naam gekregen. Een vrije trap op een interessante plek voor Real. . Ondertussen heeft Arbilla (Eibar) de 1e gele kaart van de match achter zijn naam gekregen. Een vrije trap op een interessante plek voor Real.

42' eerste helft, minuut 42. De koffiepauze komt in zicht. Na een verschroeiende start van Real probeerde Eibar het evenwicht te herstellen. Maar de Madrilenen nemen het heft nu weer in handen. . De koffiepauze komt in zicht. Na een verschroeiende start van Real probeerde Eibar het evenwicht te herstellen. Maar de Madrilenen nemen het heft nu weer in handen.

39' Het lege stadion van Eibar . eerste helft, minuut 39. Het lege stadion van Eibar Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1340758650609131524

37' eerste helft, minuut 37. In 11 matchen tegen Eibar heeft Benzema 8 keer gescoord en leverde hij 3 assists af. Maar Eibar legt de scherpschutter vanavond niet aan de ketting. . In 11 matchen tegen Eibar heeft Benzema 8 keer gescoord en leverde hij 3 assists af. Maar Eibar legt de scherpschutter vanavond niet aan de ketting.

33' eerste helft, minuut 33. Goal Benzema afgekeurd. Benzema staat op scherp en trapt feilloos feilloos binnen. Maar er is gevlagd voor buitenspel. Zonde voor de Fransman. . Goal Benzema afgekeurd Benzema staat op scherp en trapt feilloos feilloos binnen. Maar er is gevlagd voor buitenspel. Zonde voor de Fransman.

30' eerste helft, minuut 30. Sinds de aansluitingstreffer van de Basken is Real wat op zoek naar zichzelf. Eibar maakt het spel, Courtois beleeft geen zorgeloze avond. . Sinds de aansluitingstreffer van de Basken is Real wat op zoek naar zichzelf. Eibar maakt het spel, Courtois beleeft geen zorgeloze avond.

28' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 28 door Kike García van SD Eibar. 1, 2. goal SD Eibar Real Madrid 71' 1 2

27' eerste helft, minuut 27. Courtois maakt geen kans tegen pegel. Real mag niet te snel victorie kraaien. Na balverlies neemt Kike Garcia de bal netjes aan. Tegen zijn krul richting de winkelhaak maakte Courtois geen schijn van kans. . Courtois maakt geen kans tegen pegel Real mag niet te snel victorie kraaien. Na balverlies neemt Kike Garcia de bal netjes aan. Tegen zijn krul richting de winkelhaak maakte Courtois geen schijn van kans.

24' eerste helft, minuut 24. Courtois verslikt zich in een hoge hoekschop, maar dat blijft zonder gevolgen. Bij de vlijmscherpe counter van Real staat Rodrygo buitenspel. . Courtois verslikt zich in een hoge hoekschop, maar dat blijft zonder gevolgen. Bij de vlijmscherpe counter van Real staat Rodrygo buitenspel.

22' eerste helft, minuut 22. Eibar begint zijn neus iets meer aan het venster te steken. De voorzet van Pozo is een eenvoudige vangbal voor Courtois. . Eibar begint zijn neus iets meer aan het venster te steken. De voorzet van Pozo is een eenvoudige vangbal voor Courtois.

20' eerste helft, minuut 20. Hoe beleeft Thibaut Courtois die furieuze start van zijn team? Eibar krijgt de kans om hem eindelijk eens aan het werk te zetten, maar de vrije trap van Arbilla waait ongevaarlijk over. . Hoe beleeft Thibaut Courtois die furieuze start van zijn team? Eibar krijgt de kans om hem eindelijk eens aan het werk te zetten, maar de vrije trap van Arbilla waait ongevaarlijk over.

18' Benzema is gisteren 33 geworden. eerste helft, minuut 18. Benzema is gisteren 33 geworden Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1340751909079101440

16' eerste helft, minuut 16. Benzema vergeet de 0-3 binnen te koppen. De Eibar-spelers weten niet wat hen overkomt. Deze keer wil Modric de rollen omkeren: hij schildert de bal op het hoofd van Benzema. Hij hoeft maar binnen te knikken, maar mikt naast. . Benzema vergeet de 0-3 binnen te koppen De Eibar-spelers weten niet wat hen overkomt. Deze keer wil Modric de rollen omkeren: hij schildert de bal op het hoofd van Benzema. Hij hoeft maar binnen te knikken, maar mikt naast.

13' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 13 door Luka Modric van Real Madrid. 0, 2. goal SD Eibar Real Madrid 71' 0 2

13' eerste helft, minuut 13. Modric verdubbelt de bonus. Benzema en Modric leggen hun wil op aan een weerloos Eibar. Na een knappe beweging in de zestien legt de Fransman terug. Modric nagelt de bal in 1 tijd onder de lat binnen. . Modric verdubbelt de bonus Benzema en Modric leggen hun wil op aan een weerloos Eibar. Na een knappe beweging in de zestien legt de Fransman terug. Modric nagelt de bal in 1 tijd onder de lat binnen.

10' Eibar won nog maar 1 keer in 12 duels met Real, ook vanavond wordt het moeilijk. eerste helft, minuut 10. Eibar won nog maar 1 keer in 12 duels met Real, ook vanavond wordt het moeilijk Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1340742328605130753

7' eerste helft, minuut 7. Modric speelt de Basken tureluurs op het middenveld. Er zit veel tempo in de aanvalllen van Real. Eibar krijgt niet de kans om op adem te komen. . Modric speelt de Basken tureluurs op het middenveld. Er zit veel tempo in de aanvalllen van Real. Eibar krijgt niet de kans om op adem te komen.

6' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 6 door Karim Benzema van Real Madrid. 0, 1. goal SD Eibar Real Madrid 71' 0 1

5' eerste helft, minuut 5. 1e kans is een goal voor Real. Een heerlijke pass van Rodrygo bereikt Benzema. De Fransman neemt aan met rechts, laat de bal botsen en trapt binnen met zijn linker. Een droomstart voor de Madrilenen. . 1e kans is een goal voor Real Een heerlijke pass van Rodrygo bereikt Benzema. De Fransman neemt aan met rechts, laat de bal botsen en trapt binnen met zijn linker. Een droomstart voor de Madrilenen.

4' eerste helft, minuut 4. Courtois moet een eerste keer in actie komen bij een vrij korte terugspeelbal van Ramos. De Rode Duivel is sneller op de bal dan zijn tegenstander en werkt veilig weg. . Courtois moet een eerste keer in actie komen bij een vrij korte terugspeelbal van Ramos. De Rode Duivel is sneller op de bal dan zijn tegenstander en werkt veilig weg.

1' eerste helft, minuut 1. Zoek niet naar Vinicius vanavond. De Braziliaan heeft last van zijn maag, Rodrygo neemt vandaag zijn plek in. . Zoek niet naar Vinicius vanavond. De Braziliaan heeft last van zijn maag, Rodrygo neemt vandaag zijn plek in.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. In het noorden van het Baskenland is de match op gang gefloten. Sprokkelt Real de 3 verwachte punten of gooit Eibar roet in het eten? . Aftrap In het noorden van het Baskenland is de match op gang gefloten. Sprokkelt Real de 3 verwachte punten of gooit Eibar roet in het eten?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:58 vooraf, 20 uur 58. De 22 spelers staan klaar om de grasmat te betreden. . De 22 spelers staan klaar om de grasmat te betreden.

19:59 De basiself van Real. vooraf, 19 uur 59. De basiself van Real Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1340729455736713217

19:58 vooraf, 19 uur 58. Eibar heeft al 5 matchen niet meer verloren. Zinedine Zidane weet dat zijn spelers de Basken uit Eibar maar beter niet onderschatten. In zijn laatste 5 matchen speelde Eibar 4 keer gelijk (tegen Valencia, Sociedad, Getafe en Huesca) en won het 1 keer (tegen Betis). . Eibar heeft al 5 matchen niet meer verloren Zinedine Zidane weet dat zijn spelers de Basken uit Eibar maar beter niet onderschatten. In zijn laatste 5 matchen speelde Eibar 4 keer gelijk (tegen Valencia, Sociedad, Getafe en Huesca) en won het 1 keer (tegen Betis).

19:55 vooraf, 19 uur 55. Real weer op gelijke hoogte van Atletico? Als Real leider Atletico niet uit het oog wil verliezen, kan het maar beter winnen in Eibar. Dat wordt wel geen sinecure, want Eibar is al 5 matchen op een rij ongeslagen. . Real weer op gelijke hoogte van Atletico? Als Real leider Atletico niet uit het oog wil verliezen, kan het maar beter winnen in Eibar. Dat wordt wel geen sinecure, want Eibar is al 5 matchen op een rij ongeslagen.

19:55 - Vooraf Vooraf, 19 uur 55

Opstelling SD Eibar. Marko Dmitrovic, Kévin Rodrigues, Pedro Bigas, Arbilla, Álex Pozo, Takashi Inui, Papakouli Diop, Edu Expósito, Bryan Gil, Yoshinori Muto, Kike García Opstelling SD Eibar Kike García, Yoshinori Muto, Bryan Gil, Edu Expósito, Papakouli Diop, Takashi Inui, Álex Pozo, Arbilla, Pedro Bigas, Kévin Rodrigues, Marko Dmitrovic

Opstelling Real Madrid. Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Raphaël Varane, Sergio Ramos, Ferland Mendy, Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Lucas Vázquez, Karim Benzema, Rodrygo Opstelling Real Madrid Rodrygo, Karim Benzema, Lucas Vázquez, Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric, Ferland Mendy, Sergio Ramos, Raphaël Varane, Dani Carvajal, Thibaut Courtois