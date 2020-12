Benzema is de matchwinnaar bij Real met goal en 2 assists

Droomstart Real, Courtois kansloos tegen pegel

Voor Hazard kwam de match tegen het verraderlijke Eibar nog te vroeg. De Basken waren ongeslagen in hun laatste 5 matchen, maar werden tegen Real al in het openingskwartier naar huis gespeeld.

Benzema opende na amper 5 minuten de score: de Fransman nam een heerlijke pass van Rodrygo aan met rechts, liet de bal botsen en trapte binnen met zijn linker.

Enkele minuten later was Benzema daar opnieuw. Na een knappe beweging in de zestien legde hij terug op Modric. Die nagelde de bal in één tijd onder de lat binnen.

Benzema (alweer hij) vergat daarna wel de 0-3 binnen te koppen. De goal viel aan de overkant: Courtois maakte geen schijn van kans tegen een pegel van Kike Garcia.

Rodrygo miste na de rust nog de kans op de 1-3. In de slotseconden van de extra tijd was het wel raak. Vazquez verzilverde een assist van man van de match Benzema.

Real klimt dankzij deze zege weer op gelijke hoogte van Atletico, maar heeft wel 2 matchen meer gespeeld.