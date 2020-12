Historische goal Messi levert Barcelona maar puntje op tegen Valencia

Barça had na een wankele seizoensstart twee zeges op rij kunnen boeken. De bevestiging tegen Valencia liet echter op zich wachten: de thuisploeg begon overtuigend aan de partij, maar gaf gaandeweg steeds meer ruimte weg.



Guedes en Gaya lieten nog kansen onbenut, maar de derde keer was wel de goede keer voor Valencia. Diakhaby had een Frans vredesverdrag gesloten met Griezmann en kreeg vrije baan bij een corner om binnen te koppen.

Het had er halfweg nog benarder kunnen uitzien voor Barça, maar Maxi Gomez vergat te verdubbelen. Aan de overzijde was het na een knotsgekke fase wel raak. De rode kaart voor Gaya werd door de VAR nog omgezet in geel, maar de strafschop werd niet geschrapt.

Messi faalde verrassend vanaf elf meter, maar kon dankzij een afgeweken voorzet toch nog scoren. Een kopbaldoelpunt zowaar voor zijn 643e goal voor Barcelona, een evenaring van het record van Pele bij Santos.