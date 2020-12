Real Madrid sloopt burcht Atletico en houdt leider binnen schot

22:52 einde, 22 uur 52. Real wint stadsderby en klimt naar 3e plek. Real Madrid wint verdiend tegen een matig Atlético, dat al het goeds van de voorbije weken leek vergeten. Een kopbaldoelpunt van Casemiro en een owngoal van Oblak bleken voldoende voor een zakelijk Real. Atlético is zijn ongeslagen status kwijt. . Real wint stadsderby en klimt naar 3e plek Real Madrid wint verdiend tegen een matig Atlético, dat al het goeds van de voorbije weken leek vergeten. Een kopbaldoelpunt van Casemiro en een owngoal van Oblak bleken voldoende voor een zakelijk Real. Atlético is zijn ongeslagen status kwijt.

90+3' tweede helft, minuut 93. Opnieuw clean sheet voor Courtois. Voor Thibaut Courtois is het opnieuw een leuke avond. De Rode Duivel houdt voor de 5e keer in 6 confrontaties met Atlético Madrid zijn netten schoon. Goede cijfers voor onze landgenoot. . Opnieuw clean sheet voor Courtois Voor Thibaut Courtois is het opnieuw een leuke avond. De Rode Duivel houdt voor de 5e keer in 6 confrontaties met Atlético Madrid zijn netten schoon. Goede cijfers voor onze landgenoot.

90+1' tweede helft, minuut 91. Vier minuten extra tijd. . Vier minuten extra tijd



90+1' tweede helft, minuut 91. Oblak wilt geen derde slikken. De wedstrijd is al even doodgebloed, maar Vazquez wilt nog even de reflexen van Jan Oblak testen. Die zijn uitstekend, ondervindt hij, nadat de Sloveen op geweldige wijze zijn knal uit zijn doel weert. . Oblak wilt geen derde slikken De wedstrijd is al even doodgebloed, maar Vazquez wilt nog even de reflexen van Jan Oblak testen. Die zijn uitstekend, ondervindt hij, nadat de Sloveen op geweldige wijze zijn knal uit zijn doel weert.

90' tweede helft, minuut 90. Ook Valverde mag nog even invallen bij Real. Modric mag gaan rusten. . Ook Valverde mag nog even invallen bij Real. Modric mag gaan rusten.

88' tweede helft, minuut 88. Vervanging bij Real Madrid, Federico Valverde erin, Luka Modric eruit wissel Luka Modric Federico Valverde

87' tweede helft, minuut 87. Goed was het niet bij Real, maar ze waren vandaag wel beter dan hun buren. Filip Joos bij Play Sports. Goed was het niet bij Real, maar ze waren vandaag wel beter dan hun buren. Filip Joos bij Play Sports

84' tweede helft, minuut 84. Atlético blijft aandringen. Casemiro geeft de bal slordig weg aan Lemar, die een goede dribbel opzet. Hij kan vrij uithalen met zijn linker, maar trapt nog best ruim over. . Atlético blijft aandringen. Casemiro geeft de bal slordig weg aan Lemar, die een goede dribbel opzet. Hij kan vrij uithalen met zijn linker, maar trapt nog best ruim over.

82' tweede helft, minuut 82. Courtois houdt zijn netten schoon! Daar is Atlético nog eens! Saúl kan vrij inkoppen op een uitstekende voorzet van Lodi, maar de invaller vindt Thibaut Courtois op zijn weg. Een goede en broodnodige save, want een doelpunt voor Atlético zou Real nog een spannend wedstrijdeinde bezorgen. . Courtois houdt zijn netten schoon! Daar is Atlético nog eens! Saúl kan vrij inkoppen op een uitstekende voorzet van Lodi, maar de invaller vindt Thibaut Courtois op zijn weg. Een goede en broodnodige save, want een doelpunt voor Atlético zou Real nog een spannend wedstrijdeinde bezorgen.

79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij Real Madrid, Marco Asensio erin, Dani Carvajal eruit wissel Dani Carvajal Marco Asensio

79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij Real Madrid, Rodrygo erin, Vinícius Júnior eruit wissel Vinícius Júnior Rodrygo

78' tweede helft, minuut 78. Bij Real zien we Asensio en Rodrygo klaar staan om in te vallen. Beide spelers krijgen zo nog wat minuten cadeau van Zidane, die met de zege vandaag de kritiek van de afgelopen weken volledig achter zich kan laten. . Bij Real zien we Asensio en Rodrygo klaar staan om in te vallen. Beide spelers krijgen zo nog wat minuten cadeau van Zidane, die met de zege vandaag de kritiek van de afgelopen weken volledig achter zich kan laten.

77' tweede helft, minuut 77. Bij Atlético is het vet al even van de soep. Saúl illustreert met een verre knal, die ook ver naast gaat. . Bij Atlético is het vet al even van de soep. Saúl illustreert met een verre knal, die ook ver naast gaat.

74' tweede helft, minuut 74. Ondertussen heeft Simeone ook Luis Suárez naar de kant gehaald. Bij de Uruguayaan kan er nog een glimlach van af, al was zijn prestatie vandaag niet bepaald om vrolijk van te worden. . Ondertussen heeft Simeone ook Luis Suárez naar de kant gehaald. Bij de Uruguayaan kan er nog een glimlach van af, al was zijn prestatie vandaag niet bepaald om vrolijk van te worden.

73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij Atlético Madrid, Geoffrey Kondogbia erin, Luis Suárez eruit wissel Luis Suárez Geoffrey Kondogbia

72' tweede helft, minuut 72. Real beseft dat het de zege zo goed als beet heeft. Atlético lijkt dat ook te beseffen, al is er nog tijd om daar verandering in te brengen. . Real beseft dat het de zege zo goed als beet heeft. Atlético lijkt dat ook te beseffen, al is er nog tijd om daar verandering in te brengen.

64' tweede helft, minuut 64. Uit het niets 2-0. Op het moment dat je het niet verwacht scoort Real een tweede doelpunt. Carvajal trapt een afvallende bal heerlijk naar de rechterhoek, waarop de bal via de paal en de rug van doelman Oblak in doel caprioleert. Pech voor Oblak, vreugde bij Real, dat de zege nu echt kan ruiken. . Uit het niets 2-0 Op het moment dat je het niet verwacht scoort Real een tweede doelpunt. Carvajal trapt een afvallende bal heerlijk naar de rechterhoek, waarop de bal via de paal en de rug van doelman Oblak in doel caprioleert. Pech voor Oblak, vreugde bij Real, dat de zege nu echt kan ruiken.

63' Owngoal tijdens tweede helft, minuut 63 door Jan Oblak van Real Madrid. 2, 0. own goal Real Madrid Atlético Madrid einde 2 0

61' Gele kaart voor Stefan Savic van Atlético Madrid tijdens tweede helft, minuut 61 Stefan Savic Atlético Madrid

60' tweede helft, minuut 60. Vervanging bij Atlético Madrid, Saúl erin, João Félix eruit wissel João Félix Saúl

60' tweede helft, minuut 60. Que haces Cholo? Simeone grijpt opnieuw in en brengt Saúl. João Felix is opvallend genoeg het kind van de rekening. "Dit hou je toch niet voor mogelijk", zegt Filip Joos. "De dikke mag blijven staan en de dunne moet eraf", doelt hij op de log ogende Suárez. . Que haces Cholo? Simeone grijpt opnieuw in en brengt Saúl. João Felix is opvallend genoeg het kind van de rekening. "Dit hou je toch niet voor mogelijk", zegt Filip Joos. "De dikke mag blijven staan en de dunne moet eraf", doelt hij op de log ogende Suárez.

56' tweede helft, minuut 56. Atlético toont een andere gelaat in deze tweede helft. Filip Joos bij Play Sports. Atlético toont een andere gelaat in deze tweede helft. Filip Joos bij Play Sports

55' tweede helft, minuut 55. Lemar met enorme misser. Plots is daar de kans voor Atlético. Llorente zet de bal uitstekend voor, Lemar kan van dichtbij afdrukken, maar trapt in het zijnet. De hoek was weliswaar schuin, maar deze bal had er altijd in gemoeten. . Lemar met enorme misser Plots is daar de kans voor Atlético. Llorente zet de bal uitstekend voor, Lemar kan van dichtbij afdrukken, maar trapt in het zijnet. De hoek was weliswaar schuin, maar deze bal had er altijd in gemoeten.

50' tweede helft, minuut 50. Net geen strafschop. Correa ontneemt Kroos een honderd procent doelkans met een foutieve ingreep. De fout gebeurt echter een meetlatje buiten het strafschopgebied, waardoor een vrije trap het gevolg is. Correa krijgt ook nog een geel karton onder de neus. . Net geen strafschop Correa ontneemt Kroos een honderd procent doelkans met een foutieve ingreep. De fout gebeurt echter een meetlatje buiten het strafschopgebied, waardoor een vrije trap het gevolg is. Correa krijgt ook nog een geel karton onder de neus.

50' Gele kaart voor Ángel Correa van Atlético Madrid tijdens tweede helft, minuut 50 Ángel Correa Atlético Madrid

48' tweede helft, minuut 48. Thomas Lemar staat nog maar net op het veld, of hij gaat doelpuntenmaker Casemiro al tegen de vloer werken. De Braziliaan moet even verzorgd worden, maar kan wat later weer verder. . Thomas Lemar staat nog maar net op het veld, of hij gaat doelpuntenmaker Casemiro al tegen de vloer werken. De Braziliaan moet even verzorgd worden, maar kan wat later weer verder.

46' tweede helft, minuut 46. Start tweede helft. Kan Atlético de situatie nog omkeren, of vervolledigt Real zijn succesvolle week? . Start tweede helft Kan Atlético de situatie nog omkeren, of vervolledigt Real zijn succesvolle week?

46' Gele kaart voor Thomas Lemar van Atlético Madrid tijdens tweede helft, minuut 46 Thomas Lemar Atlético Madrid

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

22:00 rust, 22 uur . Drievoudige wissel bij Atlético, Carrasco eraf. Diego Simeone zag dat het niet goed was in de eerste helft en grijpt in met een drievoudige wissel. Renan Lodi, Lemar en Correa komen in de ploeg in de hoop de bakens te kunnen verzetten. Carrasco, Herrera en Felipe mogen binnen blijven. . Drievoudige wissel bij Atlético, Carrasco eraf Diego Simeone zag dat het niet goed was in de eerste helft en grijpt in met een drievoudige wissel. Renan Lodi, Lemar en Correa komen in de ploeg in de hoop de bakens te kunnen verzetten. Carrasco, Herrera en Felipe mogen binnen blijven.

21:47 rust, 21 uur 47. Real leidt verdiend aan de rust. Een trap van Benzema op de paal en een kopbaldoelpunt van Casemiro. Zo kunnen we deze eerste helft kort samenvatten. Atlético creëerde amper iets, een sober Real controleert. . Real leidt verdiend aan de rust Een trap van Benzema op de paal en een kopbaldoelpunt van Casemiro. Zo kunnen we deze eerste helft kort samenvatten. Atlético creëerde amper iets, een sober Real controleert.

21:46 rust, 21 uur 46. Vervanging bij Atlético Madrid, Ángel Correa erin, Yannick Carrasco eruit wissel Yannick Carrasco Ángel Correa

21:46 rust, 21 uur 46. Vervanging bij Atlético Madrid, Renan Lodi erin, Héctor Herrera eruit wissel Héctor Herrera Renan Lodi

21:46 rust, 21 uur 46. Vervanging bij Atlético Madrid, Thomas Lemar erin, Felipe eruit wissel Felipe Thomas Lemar

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

43' eerste helft, minuut 43. Met de rust in zicht kan Atlético nog eens in de buurt van de zestien van Real komen. Carrasco pikt de bal goed op na een hoekschop, maar zet dan slecht voor. Het is nog niet echt de wedstrijd van de Rode Duivel. . Met de rust in zicht kan Atlético nog eens in de buurt van de zestien van Real komen. Carrasco pikt de bal goed op na een hoekschop, maar zet dan slecht voor. Het is nog niet echt de wedstrijd van de Rode Duivel.

41' eerste helft, minuut 41. Courtois had in deze eerste helft zijn handschoenen thuis kunnen laten. Filip Joos bij Play Sports. Courtois had in deze eerste helft zijn handschoenen thuis kunnen laten. Filip Joos bij Play Sports

38' eerste helft, minuut 38. Real breekt nog eens uit. Benzema zet de actie zelf op met een knappe pass. Na kort oponthoud komt de Fransman opnieuw in balbezit en legt hij af op Modric. Die durft niet uit te halen en legt nog een keer breed. De keer te veel, want Vazquez trapt zijn voorzet recht in de handen van Oblak. . Real breekt nog eens uit. Benzema zet de actie zelf op met een knappe pass. Na kort oponthoud komt de Fransman opnieuw in balbezit en legt hij af op Modric. Die durft niet uit te halen en legt nog een keer breed. De keer te veel, want Vazquez trapt zijn voorzet recht in de handen van Oblak.

37' eerste helft, minuut 37. Goudhaantje Felix. Atlético is niet bezig aan een goede wedstrijd, maar de jonge João Felix toont ons wel nog even dat hij fantastisch goed kan voetballen. De Portugees zet een heerlijke dribbel op aan de linkerkant en moet foutief afgestopt worden. . Goudhaantje Felix Atlético is niet bezig aan een goede wedstrijd, maar de jonge João Felix toont ons wel nog even dat hij fantastisch goed kan voetballen. De Portugees zet een heerlijke dribbel op aan de linkerkant en moet foutief afgestopt worden.

36' Gele kaart voor Casemiro van Real Madrid tijdens eerste helft, minuut 36 Casemiro Real Madrid

33' eerste helft, minuut 33. Sinds het doelpunt van Casemiro blijft het wachten op een nieuwe doelkans. Vooral de bezoekers mogen hun niveau wat opkrikken. . Sinds het doelpunt van Casemiro blijft het wachten op een nieuwe doelkans. Vooral de bezoekers mogen hun niveau wat opkrikken.

28' eerste helft, minuut 28. Atlético bokst nog eens een goede aanval in mekaar, maar Felix trapt de laatste pass niet precies genoeg. Het blijft zoeken in deze wedstrijd voor de bezoekers. Real controleert. . Atlético bokst nog eens een goede aanval in mekaar, maar Felix trapt de laatste pass niet precies genoeg. Het blijft zoeken in deze wedstrijd voor de bezoekers. Real controleert.

24' eerste helft, minuut 24. Courtois moet zich een eerste keer strekken deze wedstrijd. Hij duwt een verre hoekschop weg uit de gevarenzone. . Courtois moet zich een eerste keer strekken deze wedstrijd. Hij duwt een verre hoekschop weg uit de gevarenzone.

20' eerste helft, minuut 20. Suárez zal niet gewoon zijn kinderen in de armen hebben genomen bij het weerzien na corona. Er zal ook taart aan te pas zijn gekomen... Hij sukkelt gewoon over het veld. Filip Joos bij Play Sports. Suárez zal niet gewoon zijn kinderen in de armen hebben genomen bij het weerzien na corona. Er zal ook taart aan te pas zijn gekomen... Hij sukkelt gewoon over het veld. Filip Joos bij Play Sports

15' eerste helft, minuut 15. Casemiro opent de debatten! Een paar minuten na de kans voor Benzema is het wel prijs voor Real. Kroos trapt een goede hoekschop, Casemiro kopt uitstekend binnen. Het is nog maar de derde tegentreffer voor Atlético dit seizoen. . Casemiro opent de debatten! Een paar minuten na de kans voor Benzema is het wel prijs voor Real. Kroos trapt een goede hoekschop, Casemiro kopt uitstekend binnen. Het is nog maar de derde tegentreffer voor Atlético dit seizoen.

15' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 15 door Casemiro van Real Madrid. 1, 0. goal Real Madrid Atlético Madrid einde 1 0

11' eerste helft, minuut 11. De herhaling toont ons dat het echt wel Oblak was die het doelpunt voorkwam, nog meer dan zijn doelstaak. Een heel knappe redding van de Sloveen. . De herhaling toont ons dat het echt wel Oblak was die het doelpunt voorkwam, nog meer dan zijn doelstaak. Een heel knappe redding van de Sloveen.

10' eerste helft, minuut 10. Benzema op de paal! Benzema levert de eerste doelpoging van de wedstrijd af. De Fransman haalt furieus uit vanop de rand van de grote rechthoek, maar zijn schot spat uiteen op de paal. Ook Oblak leek er nog met een vinger tussen te zitten. . Benzema op de paal! Benzema levert de eerste doelpoging van de wedstrijd af. De Fransman haalt furieus uit vanop de rand van de grote rechthoek, maar zijn schot spat uiteen op de paal. Ook Oblak leek er nog met een vinger tussen te zitten.

7' eerste helft, minuut 7. We zien Carrasco echt op de linksachter staan zodra Real de bal heeft. Filip Joos bij Play Sports. We zien Carrasco echt op de linksachter staan zodra Real de bal heeft. Filip Joos bij Play Sports

4' eerste helft, minuut 4. Meer spektakel dan in Manchester? De andere derby van deze avond, die in Manchester, eindigde op een teleurstellende 0-0. Hopelijk bezorgen Real en Atlético ons een betere pot voetbal. . Meer spektakel dan in Manchester? De andere derby van deze avond, die in Manchester, eindigde op een teleurstellende 0-0. Hopelijk bezorgen Real en Atlético ons een betere pot voetbal.

1' eerste helft, minuut 1. De bal rolt! Krijgen we spektakel te zien in deze 226e Derbi Madrileño? . De bal rolt! Krijgen we spektakel te zien in deze 226e Derbi Madrileño?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:09 vooraf, 20 uur 09. Muur van Atletico. Atletico Madrid heeft een stevig pantser opgebouwd: in 10 competitieduels moest Jan Oblak zich amper twee keer omdraaien. Die defensieve muur wordt gecombineerd met twee kwieke aanvallers aan het front: Joao Felix en Luis Suarez. Met ook nog een sterke Yannick Carrasco op de flank kan Atletico een gouden zaak doen in de Spaanse titelstrijd. . Muur van Atletico Atletico Madrid heeft een stevig pantser opgebouwd: in 10 competitieduels moest Jan Oblak zich amper twee keer omdraaien. Die defensieve muur wordt gecombineerd met twee kwieke aanvallers aan het front: Joao Felix en Luis Suarez. Met ook nog een sterke Yannick Carrasco op de flank kan Atletico een gouden zaak doen in de Spaanse titelstrijd.

20:06 vooraf, 20 uur 06. Voor Eden Hazard, die deze week weer individueel begon te trainen bij Real, komt de stadsderby te vroeg. Karim Benzema, de redder in de Champions League, staat weer in de voorhoede. Thibaut Courtois neemt zijn vertrouwde plekje in onder de lat. . Voor Eden Hazard, die deze week weer individueel begon te trainen bij Real, komt de stadsderby te vroeg. Karim Benzema, de redder in de Champions League, staat weer in de voorhoede. Thibaut Courtois neemt zijn vertrouwde plekje in onder de lat.

20:04 vooraf, 20 uur 04. Real Madrid mag geen 6e keer puntenverlies lijden. Real Madrid is dit seizoen een schim van de landskampioen van vorig jaar. Het liep al in vijf duels tegen puntenverlies aan en kan zich geen nieuwe uitschuiver veroorloven in de Madrileense derby. Atletico dreigt anders een kloof van 9 punten te slaan, met nog een inhaalwedstrijd extra voor de boeg. . Real Madrid mag geen 6e keer puntenverlies lijden Real Madrid is dit seizoen een schim van de landskampioen van vorig jaar. Het liep al in vijf duels tegen puntenverlies aan en kan zich geen nieuwe uitschuiver veroorloven in de Madrileense derby. Atletico dreigt anders een kloof van 9 punten te slaan, met nog een inhaalwedstrijd extra voor de boeg.

20:01 vooraf, 20 uur 01. Primera División Madrileense derby komt nog te vroeg voor Eden Hazard

20:01 - Vooraf Vooraf, 20 uur 01

Opstelling Real Madrid. Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Raphaël Varane, Sergio Ramos, Ferland Mendy, Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Lucas Vázquez, Karim Benzema, Vinícius Júnior Opstelling Real Madrid Vinícius Júnior, Karim Benzema, Lucas Vázquez, Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric, Ferland Mendy, Sergio Ramos, Raphaël Varane, Dani Carvajal, Thibaut Courtois

Opstelling Atlético Madrid. Jan Oblak, Kieran Trippier, Stefan Savic, Felipe, Mario Hermoso, Marcos Llorente, Koke, Héctor Herrera, Yannick Carrasco, Luis Suárez, João Félix Opstelling Atlético Madrid João Félix, Luis Suárez, Yannick Carrasco, Héctor Herrera, Koke, Marcos Llorente, Mario Hermoso, Felipe, Stefan Savic, Kieran Trippier, Jan Oblak