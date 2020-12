Real Madrid geeft Zidane wat ademruimte met nipte zege in Sevilla

18:10 einde, 18 uur 10. Volwassen Real wint van Sevilla. Real heeft zichzelf en coach Zidane opnieuw wat ademruimte geschonken met een zege tegen Sevilla. Een doelpunt van Vinicius na de rust volstond voor de Madrilenen, die niet echt overtuigden. Sevilla kwam nog fel aandringen in het slot, maar de 0-1 bleef op het bord. . Volwassen Real wint van Sevilla Real heeft zichzelf en coach Zidane opnieuw wat ademruimte geschonken met een zege tegen Sevilla. Een doelpunt van Vinicius na de rust volstond voor de Madrilenen, die niet echt overtuigden. Sevilla kwam nog fel aandringen in het slot, maar de 0-1 bleef op het bord.

90+4' tweede helft, minuut 94. Courtois plukt nog eens een hoge voorzet uit de lucht. De zege is binnen voor Real. Zidane zal opgelucht adem halen. . Courtois plukt nog eens een hoge voorzet uit de lucht. De zege is binnen voor Real. Zidane zal opgelucht adem halen.

90' tweede helft, minuut 90. 3 minuten extra tijd. Kan Sevilla nog toeslaan in het slot of houdt Real stand? . 3 minuten extra tijd Kan Sevilla nog toeslaan in het slot of houdt Real stand?

89' Gele kaart voor Vinícius Júnior van Real Madrid tijdens tweede helft, minuut 89 Vinícius Júnior Real Madrid

87' tweede helft, minuut 87. Courtois houdt Real recht. Na De Jong daarstraks is het nu Ocampos die uitpakt met een knappe omhaal. Courtois gaat echter goed neer en duwt de bal uit zijn kooi. Real komt niet meer onder de druk van Sevilla uit. . Courtois houdt Real recht Na De Jong daarstraks is het nu Ocampos die uitpakt met een knappe omhaal. Courtois gaat echter goed neer en duwt de bal uit zijn kooi. Real komt niet meer onder de druk van Sevilla uit.

83' tweede helft, minuut 83. Het spel bij Real is sinds het doelpunt van Vinicius niet meer om aan te zien, maar op de inzet van de spelers kan niets aangemerkt worden. De landskampioen vecht voor wat het waard is. . Het spel bij Real is sinds het doelpunt van Vinicius niet meer om aan te zien, maar op de inzet van de spelers kan niets aangemerkt worden. De landskampioen vecht voor wat het waard is.

80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Sevilla, Oussama Idrissi erin, Diego Carlos eruit wissel Diego Carlos Oussama Idrissi

80' tweede helft, minuut 80. Suso bijna met een wereldgoal. Real bibbert en beeft. Suso pakt uit met een weergaloze dribbel en pakt vanop zo'n 25 meter uit met een schitterende plaatsbal. Courtois is geklopt, maar de bal vliegt nipt voorbij de linkerwinkelhaak. . Suso bijna met een wereldgoal Real bibbert en beeft. Suso pakt uit met een weergaloze dribbel en pakt vanop zo'n 25 meter uit met een schitterende plaatsbal. Courtois is geklopt, maar de bal vliegt nipt voorbij de linkerwinkelhaak.

76' Gele kaart voor Nemanja Gudelj van Sevilla tijdens tweede helft, minuut 76 Nemanja Gudelj Sevilla

74' tweede helft, minuut 74. Gudelj straft laks Real bijna af. Sevilla krijgt een vrije trap aan de rand van de zestien, nadat Nacho op de hak van Ocampos gaat staan. Invaller Gudelj zet zich achter de bal en trapt goed, maar het leer vliegt aan de foute kant van de paal over de achterlijn. Real speelt met vuur. . Gudelj straft laks Real bijna af Sevilla krijgt een vrije trap aan de rand van de zestien, nadat Nacho op de hak van Ocampos gaat staan. Invaller Gudelj zet zich achter de bal en trapt goed, maar het leer vliegt aan de foute kant van de paal over de achterlijn. Real speelt met vuur.

72' tweede helft, minuut 72. Real is al een tijdje in de verdediging gedwongen. Met een 0-1-voorsprong zijn de Madrilenen echter verre van gerust. Krijgen we nog een spannend slotkwartier? . Real is al een tijdje in de verdediging gedwongen. Met een 0-1-voorsprong zijn de Madrilenen echter verre van gerust. Krijgen we nog een spannend slotkwartier?

69' tweede helft, minuut 69. Het doelpunt heeft Real niet meteen beter doen voetballen. Sevilla heeft een tweede adem gevonden en drukt de Madrilenen voorlopig weg. Doelkansen blijven voorlopig wel nog uit. . Het doelpunt heeft Real niet meteen beter doen voetballen. Sevilla heeft een tweede adem gevonden en drukt de Madrilenen voorlopig weg. Doelkansen blijven voorlopig wel nog uit.

66' tweede helft, minuut 66. Vervanging bij Real Madrid, Marco Asensio erin, Rodrygo eruit wissel Rodrygo Marco Asensio

64' tweede helft, minuut 64. Lopetegui grijpt in. Sevilla-coach Lopetegui beseft dat het niet echt gesmeerd loopt en grijpt in met een drievoudige wissel. De Jong, Rakitic en Jordan gaan rusten, En-Nesyri, Suso en Gudelj komen erin. . Lopetegui grijpt in Sevilla-coach Lopetegui beseft dat het niet echt gesmeerd loopt en grijpt in met een drievoudige wissel. De Jong, Rakitic en Jordan gaan rusten, En-Nesyri, Suso en Gudelj komen erin.

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Sevilla, Youssef En-Nesyri erin, Ivan Rakitic eruit wissel Ivan Rakitic Youssef En-Nesyri

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Sevilla, Suso erin, Luuk de Jong eruit wissel Luuk de Jong Suso

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Sevilla, Nemanja Gudelj erin, Jordán eruit wissel Jordán Nemanja Gudelj

60' Gele kaart voor Luka Modric van Real Madrid tijdens tweede helft, minuut 60 Luka Modric Real Madrid

57' tweede helft, minuut 57.

56' tweede helft, minuut 56. Vincius breekt de ban! Real heeft het belangrijke openingsdoelpunt beet. Mendy rukt goed op na een knappe combinatie en levert een uitstekende voorzet af. Vinicius glijdt in en raakt de bal net voldoende om de grabbelende Bono te snel af te zijn. Real leidt! . Vincius breekt de ban! Real heeft het belangrijke openingsdoelpunt beet. Mendy rukt goed op na een knappe combinatie en levert een uitstekende voorzet af. Vinicius glijdt in en raakt de bal net voldoende om de grabbelende Bono te snel af te zijn. Real leidt!

55' Owngoal tijdens tweede helft, minuut 55 door Yassine Bono van Real Madrid. 0, 1. own goal Sevilla Real Madrid einde 0 1

51' tweede helft, minuut 51. De Jong acrobatisch. Vroeg in de tweede helft toont Sevilla zich voor het eerst in deze partij met een doelkans. De Jong pakt uit met een spectaculaire omhaal op een voorzet van Navas, maar Courtois staat op de goede plek. Knappe actie van de Nederlander. . De Jong acrobatisch Vroeg in de tweede helft toont Sevilla zich voor het eerst in deze partij met een doelkans. De Jong pakt uit met een spectaculaire omhaal op een voorzet van Navas, maar Courtois staat op de goede plek. Knappe actie van de Nederlander.

49' tweede helft, minuut 49. Real moet vandaag niet alleen winnen om het vel van de coach te redden, maar ook om de eigen kansen in de competitie gaaf te houden. De kloof met leider Sociedad bedraagt immers al 7 punten. Stadsrivaal Atlético staat tweede met 6 punten meer dan Real, maar heeft ook nog een extra match te goed. . Real moet vandaag niet alleen winnen om het vel van de coach te redden, maar ook om de eigen kansen in de competitie gaaf te houden. De kloof met leider Sociedad bedraagt immers al 7 punten. Stadsrivaal Atlético staat tweede met 6 punten meer dan Real, maar heeft ook nog een extra match te goed.

46' tweede helft, minuut 46. Start van de tweede helft. Krijgen we in deze tweede helft wel doelpunten te zien? . Start van de tweede helft Krijgen we in deze tweede helft wel doelpunten te zien?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

17:05 rust, 17 uur 05. Rusten bij een brilscore. Na een matige eerste helft gaan we rusten bij een 0-0-tussenstand. Real toonde zich de gevaarlijkste ploeg en wist enkele kansen te verzamelen. De eerste kwam er na knoeien van Sevilla-doelman Bono, maar diezelfde Bono wist zich wat later wel te onderscheiden op een goed schot van Benzema. . Rusten bij een brilscore Na een matige eerste helft gaan we rusten bij een 0-0-tussenstand. Real toonde zich de gevaarlijkste ploeg en wist enkele kansen te verzamelen. De eerste kwam er na knoeien van Sevilla-doelman Bono, maar diezelfde Bono wist zich wat later wel te onderscheiden op een goed schot van Benzema.

17:02 rust, 17 uur 02. Vervanging bij Sevilla, Oliver Torres erin, Munir El Haddadi eruit wissel Munir El Haddadi Oliver Torres

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Kroos haalt de angel uit een aanval van de thuisploeg en gaat als eerste vandaag op de bon. In de herhaling zien we echter dat er weinig aan de hand was. . Kroos haalt de angel uit een aanval van de thuisploeg en gaat als eerste vandaag op de bon. In de herhaling zien we echter dat er weinig aan de hand was.

44' Gele kaart voor Toni Kroos van Real Madrid tijdens eerste helft, minuut 44 Toni Kroos Real Madrid

43' eerste helft, minuut 43. Enkele minuten voor de rust kan Courtois zich nog eens tonen. De Rode Duivel gaat goed plat op een gevaarlijk indraaiende hoekschop. . Enkele minuten voor de rust kan Courtois zich nog eens tonen. De Rode Duivel gaat goed plat op een gevaarlijk indraaiende hoekschop.

39' eerste helft, minuut 39. Na de kans van Benzema is Real daar al snel opnieuw. Modric gooit de bal voor, Varane kan (flauwtjes) inkoppen en Bono heeft er geen moeite mee. . Na de kans van Benzema is Real daar al snel opnieuw. Modric gooit de bal voor, Varane kan (flauwtjes) inkoppen en Bono heeft er geen moeite mee.

37' eerste helft, minuut 37. Bijna Benzema! Eindelijk is Real daar nog eens. Vinicius laat de voorzet van Vazquez slim lopen, waardoor Benzema vrij kan aanleggen. Bono toont wat hij in huis heeft en ranselt de lage plaatsbal uit de hoek. Dit was de beste kans in deze eerste helft. . Bijna Benzema! Eindelijk is Real daar nog eens. Vinicius laat de voorzet van Vazquez slim lopen, waardoor Benzema vrij kan aanleggen. Bono toont wat hij in huis heeft en ranselt de lage plaatsbal uit de hoek. Dit was de beste kans in deze eerste helft.

30' eerste helft, minuut 30. Voorlopig draait het stroef langs beide kanten. De opbouw verloopt moeizaam en de laatste pass komt er niet door. Na een halfuur wedstrijd mag daar toch stilaan verandering in komen. . Voorlopig draait het stroef langs beide kanten. De opbouw verloopt moeizaam en de laatste pass komt er niet door. Na een halfuur wedstrijd mag daar toch stilaan verandering in komen.

24' eerste helft, minuut 24. We zijn halfweg de eerste helft en Sevilla heeft Thibaut Courtois nog geen enkele keer echt kunnen bedreigen. Qua spelbeeld is deze match nog niet meteen de naam "topper" waard. . We zijn halfweg de eerste helft en Sevilla heeft Thibaut Courtois nog geen enkele keer echt kunnen bedreigen. Qua spelbeeld is deze match nog niet meteen de naam "topper" waard.

20' eerste helft, minuut 20. Kroos van afstand. Real rukt nog eens op via Vinicius en dan gaat het snel. De Braziliaan vindt centraal voor doel Kroos, die het vanop de rand van de zestien probeert met een plaatsbal richting rechterwinkelhaak. Uiteindelijk scheelt het een metertje. . Kroos van afstand Real rukt nog eens op via Vinicius en dan gaat het snel. De Braziliaan vindt centraal voor doel Kroos, die het vanop de rand van de zestien probeert met een plaatsbal richting rechterwinkelhaak. Uiteindelijk scheelt het een metertje.

16' eerste helft, minuut 16.

15' eerste helft, minuut 15. Vliegenvanger Bono. De Marrokaanse doelman van Sevilla lijkt niet meteen over te lopen van zelfvertrouwen. Op een hoekschop grijpt hij opnieuw hopeloos naast de bal, gelukkig voor de thuisploeg zonder erg. . Vliegenvanger Bono De Marrokaanse doelman van Sevilla lijkt niet meteen over te lopen van zelfvertrouwen. Op een hoekschop grijpt hij opnieuw hopeloos naast de bal, gelukkig voor de thuisploeg zonder erg.

9' eerste helft, minuut 9. Na de twee kansjes voor Real in de openingsfase heeft Sevilla de bal opgeëist. Tot doelgevaar heeft dat echter nog niet geleid. Real daarentegen lijkt voorlopig wat op de counter te wachten. Met Rodrygo en Vinicius heeft het dan ook heel wat snelheid op de flanken. . Na de twee kansjes voor Real in de openingsfase heeft Sevilla de bal opgeëist. Tot doelgevaar heeft dat echter nog niet geleid. Real daarentegen lijkt voorlopig wat op de counter te wachten. Met Rodrygo en Vinicius heeft het dan ook heel wat snelheid op de flanken.

5' eerste helft, minuut 5.

4' eerste helft, minuut 4. Sevilla speelt met vuur. Doelman Bono wacht lang met uittrappen en besluit dan wild op de storende Vinicius. De bal kaprioleert richting de kleine rechthoek, maar daar kan Benzema er net niet bij. Uiteindelijk kan de schuldige Bono het leer toch nog plukken. Even schrikken voor de thuisploeg. . Sevilla speelt met vuur Doelman Bono wacht lang met uittrappen en besluit dan wild op de storende Vinicius. De bal kaprioleert richting de kleine rechthoek, maar daar kan Benzema er net niet bij. Uiteindelijk kan de schuldige Bono het leer toch nog plukken. Even schrikken voor de thuisploeg.

2' eerste helft, minuut 2. Vinicius rakelings naast! We zijn amper een minuut bezig of daar is Real al! Vinicius wordt goed bediend in de zestien en haalt vanop rechts schuin voor doel uit. Het schot van de Braziliaan gaat maar nipt voorlangs. . Vinicius rakelings naast! We zijn amper een minuut bezig of daar is Real al! Vinicius wordt goed bediend in de zestien en haalt vanop rechts schuin voor doel uit. Het schot van de Braziliaan gaat maar nipt voorlangs.

1' eerste helft, minuut 1. De bal rolt! Kan Zidane zijn vel redden tegen Sevilla, of heeft de thuisploeg geen genade? Binnen 90 minuten voetbal weten we het. . De bal rolt! Kan Zidane zijn vel redden tegen Sevilla, of heeft de thuisploeg geen genade? Binnen 90 minuten voetbal weten we het.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

17:25 vooraf, 17 uur 25. Real moet vandaag niet alleen winnen om het vel van de coach te redden, maar ook om de eigen kansen in de competitie gaaf te houden. De kloof met leider Sociedad bedraagt immers al 7 punten. Stadsrivaal Atlético staat tweede met 6 punten meer dan Real, maar heeft ook nog een extra match te goed. . Real moet vandaag niet alleen winnen om het vel van de coach te redden, maar ook om de eigen kansen in de competitie gaaf te houden. De kloof met leider Sociedad bedraagt immers al 7 punten. Stadsrivaal Atlético staat tweede met 6 punten meer dan Real, maar heeft ook nog een extra match te goed.

16:05 vooraf, 16 uur 05. Sevilla op dreef in La Liga. De thuisploeg zal zich vandaag wellicht weinig aantrekken van de problemen bij Real. Sevilla begon matig aan het seizoen in Spanje, maar is de laatste weken goed op dreef met drie zeges op rij in La Liga. In de Champions League eerder deze week moest het (B-)elftal van coach Lopetegui wel nog een zware nederlaag slikken tegen Chelsea (0-4). . Sevilla op dreef in La Liga De thuisploeg zal zich vandaag wellicht weinig aantrekken van de problemen bij Real. Sevilla begon matig aan het seizoen in Spanje, maar is de laatste weken goed op dreef met drie zeges op rij in La Liga. In de Champions League eerder deze week moest het (B-)elftal van coach Lopetegui wel nog een zware nederlaag slikken tegen Chelsea (0-4).

16:01 vooraf, 16 uur 01. Laatste kans voor Zidane? Na de blamage tegen Sjachtar Donetsk in de Champions League (2-0) zijn alleen de drie punten vandaag voldoende voor Real Madrid. Coach Zidane wijzigt zijn elftal op twee plaatsen. Ødegaard en Asensio verdwijnen opnieuw naar de bank, Casemiro en Vinicius zijn de vervangers. In doel moet Thibaut Courtois, die zich de afgelopen weken zowel bij België als bij Real op een foutje liet betrappen, de nul proberen houden. De gebleseerde Eden Hazard is er niet bij. . Laatste kans voor Zidane? Na de blamage tegen Sjachtar Donetsk in de Champions League (2-0) zijn alleen de drie punten vandaag voldoende voor Real Madrid. Coach Zidane wijzigt zijn elftal op twee plaatsen. Ødegaard en Asensio verdwijnen opnieuw naar de bank, Casemiro en Vinicius zijn de vervangers.

In doel moet Thibaut Courtois, die zich de afgelopen weken zowel bij België als bij Real op een foutje liet betrappen, de nul proberen houden. De gebleseerde Eden Hazard is er niet bij.

15:59 - Vooraf Vooraf, 15 uur 59

Opstelling Sevilla. Yassine Bono, Jesús Navas, Jules Kounde, Diego Carlos, Aleix Vidal, Jordán, Fernando, Ivan Rakitic, Munir El Haddadi, Luuk de Jong, Lucas Ocampos Opstelling Sevilla Lucas Ocampos, Luuk de Jong, Munir El Haddadi, Ivan Rakitic, Fernando, Jordán, Aleix Vidal, Diego Carlos, Jules Kounde, Jesús Navas, Yassine Bono

Opstelling Real Madrid. Thibaut Courtois, Lucas Vázquez, Raphaël Varane, Nacho, Ferland Mendy, Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Rodrygo, Karim Benzema, Vinícius Júnior Opstelling Real Madrid Vinícius Júnior, Karim Benzema, Rodrygo, Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric, Ferland Mendy, Nacho, Raphaël Varane, Lucas Vázquez, Thibaut Courtois