VIDEO: FC Barcelona blijft op de dool na nieuw defensief geklungel

Na de zeges van Real Madrid en Atletico Madrid in de vooravond wilde FC Barcelona de achterstand op de grootmachten uit de Spaanse hoofdstad niet nog wat meer zien oplopen, maar de Catalanen schoten zichzelf in de voet.

Cadiz tikte de 0 snel van het scorebord, al was dat vooral de verdienste van de bezoekers.

Mingueza dwong met een ongelukkige kopbal ploegmakker en doelman Ter Stegen tot een prima redding op een corner, Alvaro gaf het beslissende tikje over de doellijn.

Net voor het uur klaarde de hemel een beetje op voor Barcelona, met dank aan de thuisploeg. Alcala verschalkte zijn eigen keeper: 1-1.

De vreugde van de gasten was van korte duur: enkele minuten later ging de defensie van Barcelona weer gruwelijk in de fout.

Lenglet sprong veel te laks om met een inworp, Ter Stegen en De Jong konden die nonchalance niet meer uitwissen: Negredo, een minuutje op het veld, strafte de flater af.

Cadiz gaf de zege niet meer uit handen en wipt de top 5 binnen. De revelatie klopte eerder dit seizoen ook al Real Madrid.

Barcelona blijft na deze 4e nederlaag kleven op de 7e plaats en heeft al een achterstand van 12 punten op leider Atletico Madrid.