VIDEO: Inschattingsfout Courtois kost Real Madrid punten tegen Villarreal

Real Madrid laat dure punten liggen op het veld van Villarreal na een inschattingsfout van Courtois. De strafschop zal nog even door het hoofd spoken van de Rode Duivel.

tweede helft, minuut 94. Einde. Real Madrid laat dure punten liggen op het veld van Villarreal na een inschattingsfout van Courtois. De strafschop zal nog even door het hoofd spoken van de Rode Duivel. .

90+3'

tweede helft, minuut 93. Kubo maakt het niet af. Villarreal laat de winnende treffer liggen. Take Kubo kan Courtois wel op het verkeerde been zetten, maar er staan nog te veel verdedigers van Real om zijn poging op te vangen. De Japanner had het hoofd koel moeten houden. .