LIVE: Carrasco straft monumentale blunder van Ter Stegen af

45+4' eerste helft, minuut 49. Rust. Zo gaat Atletico na een 1e helft met twee gezichten dus toch nog rusten met een voorsprong. De partij begon veelbelovend, met kansen aan beide kanten, maar verwaterde dan al snel. De angst om een doelpunt te slikken leek groter dan de drang om er eentje te maken. Zo leken we af te stevenen op 0-0 bij de rust, tot Ter Stegen in de mist ging. Carrasco pakt het cadeautje van de Duitser met plezier uit. . Rust Zo gaat Atletico na een 1e helft met twee gezichten dus toch nog rusten met een voorsprong. De partij begon veelbelovend, met kansen aan beide kanten, maar verwaterde dan al snel.

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

45+3' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 48 door Yannick Carrasco van Atlético Madrid. 1, 0. goal Atlético Madrid FC Barcelona rust 1 0

45+3' eerste helft, minuut 48. Carrasco straft blunder van Ter Stegen af. Diep in de extra tijd van de 1e helft zet Carrasco Atletico Madrid op voorsprong. Ter Stegen komt onbegrijpelijk ver uit zijn doel en dat wordt genadeloos afgestraft door Carrasco, die van buiten de zestien de bal in het lege doel schuiven. . Carrasco straft blunder van Ter Stegen af Diep in de extra tijd van de 1e helft zet Carrasco Atletico Madrid op voorsprong. Ter Stegen komt onbegrijpelijk ver uit zijn doel en dat wordt genadeloos afgestraft door Carrasco, die van buiten de zestien de bal in het lege doel schuiven.

44' eerste helft, minuut 44. Dembélé heeft zich bezeerd in een duel met Carrasco, waarbij het slecht neerkwam. Het doet pijn, lijden we af uit de grimas van de Fransman. . Dembélé heeft zich bezeerd in een duel met Carrasco, waarbij het slecht neerkwam. Het doet pijn, lijden we af uit de grimas van de Fransman.

41' eerste helft, minuut 41. Messi mikt op Oblak. De Atletico-defensie lijkt even te slapen op een moment dat Messi wordt aangespeeld in de grote rechthoek. De hoek is scherp voor de Argentijn, die even lijkt te twijfelen tussen een voorzet en een schot. Het wordt dat laatste, Oblak is paraat. . Messi mikt op Oblak De Atletico-defensie lijkt even te slapen op een moment dat Messi wordt aangespeeld in de grote rechthoek. De hoek is scherp voor de Argentijn, die even lijkt te twijfelen tussen een voorzet en een schot. Het wordt dat laatste, Oblak is paraat.

39' eerste helft, minuut 39. Prikje van Atletico. Atletico komt er plots snel uit, na een goeie opening op Carrasco zijn linkerflank. De Rode Duivel duikt de zestien in, maar vindt dan niet meteen een aanspeelpunt. Bovendien gaat aan de zijlijn ook het vlaggetje de lucht in. . Prikje van Atletico Atletico komt er plots snel uit, na een goeie opening op Carrasco zijn linkerflank. De Rode Duivel duikt de zestien in, maar vindt dan niet meteen een aanspeelpunt. Bovendien gaat aan de zijlijn ook het vlaggetje de lucht in.

34' eerste helft, minuut 34. Saul smoort een snelle omschakeling van Barcelona in de kiem en gaat dan zelf op wandel. Het schot van de middenvelder is opportunistisch en dwarrelt ver naast het doel van Ter Stegen. . Saul smoort een snelle omschakeling van Barcelona in de kiem en gaat dan zelf op wandel. Het schot van de middenvelder is opportunistisch en dwarrelt ver naast het doel van Ter Stegen.

33' eerste helft, minuut 33. Trippier krijgt nog eens een bal in de zestien. De lage voorzet van de Engelsman wordt door Sergi Roberto onschadelijk gemaakt, al was er ook niet meteen een Atletico-speler in de buurt. . Trippier krijgt nog eens een bal in de zestien. De lage voorzet van de Engelsman wordt door Sergi Roberto onschadelijk gemaakt, al was er ook niet meteen een Atletico-speler in de buurt.

29' eerste helft, minuut 29. Het leek even alsof de VAR iets gezien had, maar het lijkt erop dat er iets mis is met het oortje van de scheidsrechter. Hij gaat even naar de kant om het euvel te verhelpen. . Het leek even alsof de VAR iets gezien had, maar het lijkt erop dat er iets mis is met het oortje van de scheidsrechter. Hij gaat even naar de kant om het euvel te verhelpen.

26' Gele kaart voor Yannick Carrasco van Atlético Madrid tijdens eerste helft, minuut 26 Yannick Carrasco Atlético Madrid

25' eerste helft, minuut 25. Geel voor Carrasco. Carrasco solliciteert voor een gele kaart en krijgt ze ook. Net als Koke wordt hij bestraft voor een trekfout. Wat dat betreft is de ref alvast consequent. . Geel voor Carrasco Carrasco solliciteert voor een gele kaart en krijgt ze ook. Net als Koke wordt hij bestraft voor een trekfout. Wat dat betreft is de ref alvast consequent.

23' eerste helft, minuut 23. We zitten al even in een iets mindere periode van de wedstrijd, de schwung is er wat uit. Wanneer krijgen we nog eens een flits? . We zitten al even in een iets mindere periode van de wedstrijd, de schwung is er wat uit. Wanneer krijgen we nog eens een flits?

19' eerste helft, minuut 19. Saul probeert een bal in de box te droppen, maar de pass is te lang onderweg. Ter Stegen kan makkelijk plukken aan de tweede paal en zo kan Barcelona weer gaan bouwen. . Saul probeert een bal in de box te droppen, maar de pass is te lang onderweg. Ter Stegen kan makkelijk plukken aan de tweede paal en zo kan Barcelona weer gaan bouwen.

13' eerste helft, minuut 13. Een afvallende bal ploft in de zestien neer voor de voeten van Messi. Die heeft iets moois in gedachten en probeert de bal in de verste kruising te mikken, tevergeefs. . Een afvallende bal ploft in de zestien neer voor de voeten van Messi. Die heeft iets moois in gedachten en probeert de bal in de verste kruising te mikken, tevergeefs.

11' Barcelona ontsnapt. De thuisploeg flirt met de 1-0. Na een goeie combinatie met Correa kan de inlopende Llorente afdrukken: het schot van de middenvelder likt de bovenkant van de lat. . eerste helft, minuut 11. Barcelona ontsnapt De thuisploeg flirt met de 1-0. Na een goeie combinatie met Correa kan de inlopende Llorente afdrukken: het schot van de middenvelder likt de bovenkant van de lat.

10' eerste helft, minuut 10. Atletico komt er snel uit op de counter en dwingt uiteindelijk een hoekschop af. Die zorgt niet voor direct doelgevaar. . Atletico komt er snel uit op de counter en dwingt uiteindelijk een hoekschop af. Die zorgt niet voor direct doelgevaar.

9' Gele kaart voor Koke van Atlético Madrid tijdens eerste helft, minuut 9 Koke Atlético Madrid

8' eerste helft, minuut 8. Gele kaart. Atletico-speler Koke is de eerste die op de bon gaat. Hij krijgt een logische gele kaart nadat hij aan de arm van Dembélé was gaan hangen. . Gele kaart Atletico-speler Koke is de eerste die op de bon gaat. Hij krijgt een logische gele kaart nadat hij aan de arm van Dembélé was gaan hangen.

5' Alerte Ter Stegen. De reactie van Atletico mag gezien worden. Ter Stegen moet zich volledig strekken om een pegel van Saul Niguez uit zijn doel te ranselen. . eerste helft, minuut 5. Alerte Ter Stegen De reactie van Atletico mag gezien worden. Ter Stegen moet zich volledig strekken om een pegel van Saul Niguez uit zijn doel te ranselen.

2' eerste helft, minuut 2. Gevaarlijke Griezmann. De eerste kans van de wedstrijd is voor de bezoekers. Dembélé gaat op zijn rechterflank vlotjes voorbij Carrasco en vindt Griezmann aan de eerste paal. De deviatie van de Fransman gaat over het doel van Oblak. . Gevaarlijke Griezmann De eerste kans van de wedstrijd is voor de bezoekers. Dembélé gaat op zijn rechterflank vlotjes voorbij Carrasco en vindt Griezmann aan de eerste paal. De deviatie van de Fransman gaat over het doel van Oblak.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. De bal rolt in het imposante, maar lege Wanda Metropolitano. Atletico treedt aan in zijn vertrouwde rood-witte shirt, Barcelona doet het in het geel. . Aftrap De bal rolt in het imposante, maar lege Wanda Metropolitano. Atletico treedt aan in zijn vertrouwde rood-witte shirt, Barcelona doet het in het geel.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:49 vooraf, 20 uur 49. De 800e van Messi. Lionel Messi speelt vanavond zijn 800e wedstrijd in het shirt van Barcelona. Zijn verbluffende statistieken zijn bekend, maar we herhalen het toch nog een keertje: in 741 officiële matchen en 58 vriendschappelijke duels was hij goed voor 677 goals, waarvan 640 in een officiële wedstrijd. Van de 799 matchen die Messi tot nog toe speelde, won hij er 561. 149 keer eindigde de wedstrijd op een gelijkspel, 89 keer werd er verloren. Ook de prijzenkast werd in die tijd stevig gevuld: 10x La Liga, 4x Champions League, 6x Copa del Rey, 3x WK voor clubs, 3x Europese Supercup en 8x Spaanse Supercup. . De 800e van Messi Lionel Messi speelt vanavond zijn 800e wedstrijd in het shirt van Barcelona. Zijn verbluffende statistieken zijn bekend, maar we herhalen het toch nog een keertje: in 741 officiële matchen en 58 vriendschappelijke duels was hij goed voor 677 goals, waarvan 640 in een officiële wedstrijd.

20:44 vooraf, 20 uur 44. Carrasco in de basis. Bij Atletico Madrid heeft coach Diego Simeone een basisplaats in petto voor Yannick Carrasco. De Rode Duivel speelt op zijn vertrouwde linkerflank en moet het spitsenduo Felix-Correa van bruikbare ballen voorzien. Zoals gezegd is Luis Suarez (corona) er dus niet bij, maar Atletico houdt wel Diego Costa achter de hand als stormram. . Carrasco in de basis Bij Atletico Madrid heeft coach Diego Simeone een basisplaats in petto voor Yannick Carrasco. De Rode Duivel speelt op zijn vertrouwde linkerflank en moet het spitsenduo Felix-Correa van bruikbare ballen voorzien.

20:41 vooraf, 20 uur 41. Stugge defensie. Scoren tegen Atletico Madrid is nooit eenvoudig en dat is ook dit seizoen het geval. De thuisploeg is het enige team dat dit seizoen nog niet verloren heeft in La Liga en incasseerde in 7 wedstrijden nog maar 2 tegengoals. . Stugge defensie Scoren tegen Atletico Madrid is nooit eenvoudig en dat is ook dit seizoen het geval. De thuisploeg is het enige team dat dit seizoen nog niet verloren heeft in La Liga en incasseerde in 7 wedstrijden nog maar 2 tegengoals.

20:39 vooraf, 20 uur 39. Basisplaats voor jonge Pedri. Bij Barcelona stonden er vraagtekens achter de namen van De Jong en Pjanic, maar beide middenvelders zijn fit bevonden voor de dienst en ze komen aan de aftrap. Coach Ronald Koemand heeft ook opnieuw een basisplaats voor de jonge Pedri, die samen met Messi, Griezmann en Dembélé voor gevaar moet zorgen voorin. . Basisplaats voor jonge Pedri Bij Barcelona stonden er vraagtekens achter de namen van De Jong en Pjanic, maar beide middenvelders zijn fit bevonden voor de dienst en ze komen aan de aftrap.

20:36 vooraf, 20 uur 36. Suarez mist clash met ex-team. Dit moet ongetwijfeld een wedstrijd geweest zijn waar Luis Suarez reikhalzend naar uitkeek. Helaas is de Uruguayaan er vanavond niet bij, want hij is besmet met het coronavirus, net als zijn landgenoot Lucas Torreira. . Suarez mist clash met ex-team Dit moet ongetwijfeld een wedstrijd geweest zijn waar Luis Suarez reikhalzend naar uitkeek. Helaas is de Uruguayaan er vanavond niet bij, want hij is besmet met het coronavirus, net als zijn landgenoot Lucas Torreira.

20:34 vooraf, 20 uur 34. Atletico ontvangt Barcelona. De Primera Division maakt zich op voor de kraker tussen Atletico Madrid en Barcelona. Het gelijkspel in Villarreal-Real Madrid was voor beide ploegen interessant. Wie kan er het meest van profiteren? . Atletico ontvangt Barcelona De Primera Division maakt zich op voor de kraker tussen Atletico Madrid en Barcelona. Het gelijkspel in Villarreal-Real Madrid was voor beide ploegen interessant. Wie kan er het meest van profiteren?

20:34 - Vooraf Vooraf, 20 uur 34

Opstelling Atlético Madrid. Jan Oblak, Kieran Trippier, Stefan Savic, José María Giménez, Mario Hermoso, Marcos Llorente, Koke, Saúl, Yannick Carrasco, Ángel Correa, João Félix Opstelling Atlético Madrid João Félix, Ángel Correa, Yannick Carrasco, Saúl, Koke, Marcos Llorente, Mario Hermoso, José María Giménez, Stefan Savic, Kieran Trippier, Jan Oblak

Opstelling FC Barcelona. Marc-André ter Stegen, Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clément Lenglet, Jordi Alba, Ousmane Dembélé, Miralem Pjanic, Frenkie de Jong, Pedri, Lionel Messi, Antoine Griezmann Opstelling FC Barcelona Antoine Griezmann, Lionel Messi, Pedri, Frenkie de Jong, Miralem Pjanic, Ousmane Dembélé, Jordi Alba, Clément Lenglet, Gerard Piqué, Sergi Roberto, Marc-André ter Stegen