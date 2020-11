LIVE: Real incasseert drie (!!!) penalty's tegen Valencia en lijkt K.O.

87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij Valencia CF, Rubén Sobrino erin, Maximiliano Gómez eruit wissel Maximiliano Gómez Rubén Sobrino

87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij Valencia CF, Jason erin, Yunus Musah eruit wissel Yunus Musah Jason

86' Gele kaart voor Jaume Domenech van Valencia CF tijdens tweede helft, minuut 86 Jaume Domenech Valencia CF

84' Gele kaart voor Hugo Guillamón van Valencia CF tijdens tweede helft, minuut 84 Hugo Guillamón Valencia CF

83' tweede helft, minuut 83. Vervanging bij Real Madrid, Luka Jovic erin, Isco eruit wissel Isco Luka Jovic

82' tweede helft, minuut 82. Zidane brengt Jovic in voor Isco. Het tempo is helemaal weg uit deze match. Real geeft totaal niet de indruk nog een vuist te kunnen maken na alle opdoffers van deze avond. In die ondankbare omstandigheden moet Jovic invallen, het zegt veel over zijn status bij Real. Courtois blijft ondertussen werkloos. . Zidane brengt Jovic in voor Isco Het tempo is helemaal weg uit deze match. Real geeft totaal niet de indruk nog een vuist te kunnen maken na alle opdoffers van deze avond. In die ondankbare omstandigheden moet Jovic invallen, het zegt veel over zijn status bij Real. Courtois blijft ondertussen werkloos.

81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij Valencia CF, Kevin Gameiro erin, Lee Kang-In eruit wissel Lee Kang-In Kevin Gameiro

77' tweede helft, minuut 77. Vervanging bij Valencia CF, Toni Lato erin, Denis Cheryshev eruit wissel Denis Cheryshev Toni Lato

76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij Real Madrid, Toni Kroos erin, Federico Valverde eruit wissel Federico Valverde Toni Kroos

76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij Real Madrid, Mariano Díaz erin, Karim Benzema eruit wissel Karim Benzema Mariano Díaz

75' tweede helft, minuut 75. Blessure Benzema, ook dat nog . Alles lijkt tegen te vallen vanavond bij Real. Ook Benzema moet naar de kant. Hij voelt aan de lies met een pijnlijke grimas op het gezicht. Verliest Real vanavond ook zijn beste schutter voor een tijdje? . Blessure Benzema, ook dat nog Alles lijkt tegen te vallen vanavond bij Real. Ook Benzema moet naar de kant. Hij voelt aan de lies met een pijnlijke grimas op het gezicht. Verliest Real vanavond ook zijn beste schutter voor een tijdje?

70' tweede helft, minuut 70. Valencia heeft het moeilijk om de bal in de ploeg te houden, maar dat is eigenlijk al heel de match zo. Real kampeert rond het vijandige strafschopgebied, maar pogingen binnen het kader zijn bijzonder schaars. Isco, Marcelo, Modric, en eerder Vinicius, ze scoren allemaal slechte punten. . Valencia heeft het moeilijk om de bal in de ploeg te houden, maar dat is eigenlijk al heel de match zo. Real kampeert rond het vijandige strafschopgebied, maar pogingen binnen het kader zijn bijzonder schaars. Isco, Marcelo, Modric, en eerder Vinicius, ze scoren allemaal slechte punten.

68' tweede helft, minuut 68. Real moet zichzelf een gebrek aan efficiëntie aanwrijven. Real combineert alweer goed. Invaller Odegaard bedient Vazquez aan de tweede paal. Die heeft tijd en ruimte, maar schiet niet eens tussen de palen. Daar knelt toch echt het schoentje bij de Madrilenen. . Real moet zichzelf een gebrek aan efficiëntie aanwrijven Real combineert alweer goed. Invaller Odegaard bedient Vazquez aan de tweede paal. Die heeft tijd en ruimte, maar schiet niet eens tussen de palen. Daar knelt toch echt het schoentje bij de Madrilenen.

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Real Madrid, Rodrygo erin, Marco Asensio eruit wissel Marco Asensio Rodrygo

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Real Madrid, Martin Ødegaard erin, Vinícius Júnior eruit wissel Vinícius Júnior Martin Ødegaard

63' tweede helft, minuut 63. 4-1: Soler trapt zijn derde penalty binnen. Dit lijkt de doodsteek voor Real. Soler scoort zijn derde penalty van de avond. Courtois heeft deze keer geen kans, al zat hij voor de derde keer wel in de goede hoek. . 4-1: Soler trapt zijn derde penalty binnen Dit lijkt de doodsteek voor Real. Soler scoort zijn derde penalty van de avond. Courtois heeft deze keer geen kans, al zat hij voor de derde keer wel in de goede hoek.

63' Doelpunt na strafschop tijdens tweede helft, minuut 63 door Carlos Soler van Valencia CF. 4, 1. penalty Valencia CF Real Madrid 88' 4 1

62' Gele kaart voor Sergio Ramos van Real Madrid tijdens tweede helft, minuut 62 Sergio Ramos Real Madrid

61' tweede helft, minuut 61. Derde strafschop voor Valencia. Ref Manzano vindt het penalty en dat begrijpen we volkomen. Valencia kan 4-1 voor komen. . Derde strafschop voor Valencia Ref Manzano vindt het penalty en dat begrijpen we volkomen. Valencia kan 4-1 voor komen.

60' tweede helft, minuut 60. Penalty nummer drie voor Valencia? . Bij Valencia wil iedereen een derde strafschop. Ramos geeft de bal een slag met de arm. De vraag is of de VAR dit bewust vindt of niet? . Penalty nummer drie voor Valencia? Bij Valencia wil iedereen een derde strafschop. Ramos geeft de bal een slag met de arm. De vraag is of de VAR dit bewust vindt of niet?

59' tweede helft, minuut 59. Hoeveel kansen heeft Real nodig? . Modric stuur Asensio het straatje in, maar ook de Spanjaard kan niet scoren. Domenech brengt opnieuw redding. Real mist gewoon te veel kansen. . Hoeveel kansen heeft Real nodig? Modric stuur Asensio het straatje in, maar ook de Spanjaard kan niet scoren. Domenech brengt opnieuw redding. Real mist gewoon te veel kansen.

57' tweede helft, minuut 57. Real probeert de rug te rechten. Valverde haalt goed uit. De rebound komt voor de voeten van Vinicius. Die kapt eerst Wass knap uit, maar schiet met rechts dan ergens in de tribunes. Vinicius zit helemaal niet lekker in de match. . Real probeert de rug te rechten. Valverde haalt goed uit. De rebound komt voor de voeten van Vinicius. Die kapt eerst Wass knap uit, maar schiet met rechts dan ergens in de tribunes. Vinicius zit helemaal niet lekker in de match.

54' Doelpunt na strafschop tijdens tweede helft, minuut 54 door Carlos Soler van Valencia CF. 3, 1. penalty Valencia CF Real Madrid 88' 3 1

53' tweede helft, minuut 53. 3-1: Soler scoort opnieuw vanop de stip. Het gaat van kwaad naar erger voor Real. Soler trapt de bal naar de andere kant dan daarstraks en scoort de 3-1. Wat een vreemde wedstrijd. Real is de betere ploeg, maar staat voor een heel moeilijke opdracht. . 3-1: Soler scoort opnieuw vanop de stip Het gaat van kwaad naar erger voor Real. Soler trapt de bal naar de andere kant dan daarstraks en scoort de 3-1. Wat een vreemde wedstrijd. Real is de betere ploeg, maar staat voor een heel moeilijke opdracht.

52' Gele kaart voor Marcelo van Real Madrid tijdens tweede helft, minuut 52 Marcelo Real Madrid

52' tweede helft, minuut 52. Opnieuw penalty voor Valencia . In een rommelige fase krijgt Valencia opnieuw een penalty. Marcelo trapt naast de bal en op Gomez, vindt de ref. . Opnieuw penalty voor Valencia In een rommelige fase krijgt Valencia opnieuw een penalty. Marcelo trapt naast de bal en op Gomez, vindt de ref.

47' tweede helft, minuut 47. Courtois voorkomt de 3-1 !!! Wat een begin van de tweede helft. Ook Valencia krijgt meteen een enorme kans. Lee zet Ramos te kijk en haalt verwoestend uit. Courtois kan er nog met de vingertippen aan en duwt zo de bal tegen de paal. Real ontsnapt. . Courtois voorkomt de 3-1 !!! Wat een begin van de tweede helft. Ook Valencia krijgt meteen een enorme kans. Lee zet Ramos te kijk en haalt verwoestend uit. Courtois kan er nog met de vingertippen aan en duwt zo de bal tegen de paal. Real ontsnapt.

47' tweede helft, minuut 47. Begin tweede helft. Er wordt opnieuw gevoetbald in Valencia en meteen heeft Real een kans na een slechte pass centraal achterin bij Valencia. Vinicius zit er tussen, maar doelman Domenech komt tot twee keer toe heel goed tussen. Broodnodig. . Begin tweede helft Er wordt opnieuw gevoetbald in Valencia en meteen heeft Real een kans na een slechte pass centraal achterin bij Valencia. Vinicius zit er tussen, maar doelman Domenech komt tot twee keer toe heel goed tussen. Broodnodig.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:52 rust, 21 uur 52. Rust. Wat een vreemde eerste helft in Mestalla. Real domineerde de match van in het begin. De Madrilenen speelden zelfs echt goed. De combinaties waren snel en creatief en toch gaat Real rusten met een 1-2 achterstand. Benzema zorgde nochtans voor 0-1, maar daarna maakte Valencia gelijk na een penalty die Courtois redde, maar opnieuw getrapt moest worden. Bij de 1-2 vloerde Varane zijn eigen doelman. . Rust Wat een vreemde eerste helft in Mestalla. Real domineerde de match van in het begin. De Madrilenen speelden zelfs echt goed. De combinaties waren snel en creatief en toch gaat Real rusten met een 1-2 achterstand. Benzema zorgde nochtans voor 0-1, maar daarna maakte Valencia gelijk na een penalty die Courtois redde, maar opnieuw getrapt moest worden. Bij de 1-2 vloerde Varane zijn eigen doelman.

45+6' eerste helft eerste helft, minuut 51 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. 2-1: Goal voor Valencia zegt de VAR. De goal telt. De bal is helemaal over de lijn geweest zegt de VAR en dat denken we ook. Valencia staat helemaal tegen de gang van het spel in op voorsprong. Courtois werd bij de 2-1 gevloerd door Varane, die toch alweer ongelukkig verdedigde. . 2-1: Goal voor Valencia zegt de VAR De goal telt. De bal is helemaal over de lijn geweest zegt de VAR en dat denken we ook. Valencia staat helemaal tegen de gang van het spel in op voorsprong. Courtois werd bij de 2-1 gevloerd door Varane, die toch alweer ongelukkig verdedigde.

44' eerste helft, minuut 44. Heeft Valencia gescoord? . Varane werkt een bal knullig weg en vloert zo Courtois. Alleen is bijna met geen enkele camera goed te zien of de bal helemaal over de lijn was. Wat zegt de VAR? . Heeft Valencia gescoord? Varane werkt een bal knullig weg en vloert zo Courtois. Alleen is bijna met geen enkele camera goed te zien of de bal helemaal over de lijn was. Wat zegt de VAR?

43' Owngoal tijdens eerste helft, minuut 43 door Raphaël Varane van Valencia CF. 2, 1. own goal Valencia CF Real Madrid 88' 2 1

41' eerste helft, minuut 41. Het is echt een leuke match om naar te kijken. Real is minder dreigend dat voor de 1-1, maar combineert wel vlot en snel. Valencia loert op de tegenaanval, al komt die er niet vaak uit voorlopig. Asensio en Benzema zijn voorlopig de uitblinkers. . Het is echt een leuke match om naar te kijken. Real is minder dreigend dat voor de 1-1, maar combineert wel vlot en snel. Valencia loert op de tegenaanval, al komt die er niet vaak uit voorlopig. Asensio en Benzema zijn voorlopig de uitblinkers.

41' Gele kaart voor Carlos Soler van Valencia CF tijdens eerste helft, minuut 41 Carlos Soler Valencia CF

35' eerste helft, minuut 35. 1-1: Nu scoort Soler wel, maar wat scheelt het. Soler kiest gedurfd voor dezelfde hoek, maar ook Courtois doet dat. Wat is de doelman van Real dicht bij de bal, maar Soler scoort en Valencia staat gevleid op 1-1. . 1-1: Nu scoort Soler wel, maar wat scheelt het Soler kiest gedurfd voor dezelfde hoek, maar ook Courtois doet dat. Wat is de doelman van Real dicht bij de bal, maar Soler scoort en Valencia staat gevleid op 1-1.

35' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 35 door Carlos Soler van Valencia CF. 1, 1. penalty Valencia CF Real Madrid 88' 1 1

34' eerste helft, minuut 34. De penalty moet opnieuw. Courtois krijgt een herkansing. Ref Manzano oordeelt dat Musah profiteert van het feit dat hij te vroeg in het strafschopgebied stond. . De penalty moet opnieuw Courtois krijgt een herkansing. Ref Manzano oordeelt dat Musah profiteert van het feit dat hij te vroeg in het strafschopgebied stond.

33' eerste helft, minuut 33. VAR controleert de goal. De VAR controleert of Musah niet te snel in het strafschopgebied is gelopen. Scheidsrechter Manzano moet gaan kijken. Het zou wel eens kunnen dat dit feest niet door gaat. . VAR controleert de goal De VAR controleert of Musah niet te snel in het strafschopgebied is gelopen. Scheidsrechter Manzano moet gaan kijken. Het zou wel eens kunnen dat dit feest niet door gaat.

30' eerste helft, minuut 30. 1-1: Courtois redt, maar heeft pech ! Wat een rommelige fase, maar Valencia maakt wel gelijk. Courtois redt de penalty van Soler. In de rebound trapt Soler tegen de paal en bij de derde poging gaat de bal dan toch binnen dankzij Musah. Te veel verdedigers van Real staan er maar wat bij en kijken er naar. . 1-1: Courtois redt, maar heeft pech ! Wat een rommelige fase, maar Valencia maakt wel gelijk. Courtois redt de penalty van Soler. In de rebound trapt Soler tegen de paal en bij de derde poging gaat de bal dan toch binnen dankzij Musah. Te veel verdedigers van Real staan er maar wat bij en kijken er naar.

29' eerste helft, minuut 29. Penalty voor Valencia !! Gaya zet in een tijd voor en raakt daarbij de arm van Vazquez. Zijn arm is duidelijk van het lichaam dus een logische penalty voor de thuisploeg. Soler maakt zich klaar. . Penalty voor Valencia !! Gaya zet in een tijd voor en raakt daarbij de arm van Vazquez. Zijn arm is duidelijk van het lichaam dus een logische penalty voor de thuisploeg. Soler maakt zich klaar.

23' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 23 door Karim Benzema van Real Madrid. 0, 1. goal Valencia CF Real Madrid 88' 0 1

23' eerste helft, minuut 23. 0-1: Benzema scoort van buiten het strafschopgebied. De druk van Real was onhoudbaar geworden voor Valencia. Real laat de bal zo snel rondgaan dat de thuisploeg niet kan volgen. Benzema krijgt zo een beetje ruimte en dat is voldoende om te scoren met een hard schot. Een verdiende voorsprong. . 0-1: Benzema scoort van buiten het strafschopgebied De druk van Real was onhoudbaar geworden voor Valencia. Real laat de bal zo snel rondgaan dat de thuisploeg niet kan volgen. Benzema krijgt zo een beetje ruimte en dat is voldoende om te scoren met een hard schot. Een verdiende voorsprong.

22' eerste helft, minuut 22. Ramos op de loer voor goal nummer 101. Valencia ziet af, maar houdt stand voorlopig. De aanvalsgolven van Real blijven komen, maar missen telkens net een beetje nauwkeurigheid. De voorzet van Marcelo wijkt af, anders lag Ramos op de loer om te scoren. . Ramos op de loer voor goal nummer 101 Valencia ziet af, maar houdt stand voorlopig. De aanvalsgolven van Real blijven komen, maar missen telkens net een beetje nauwkeurigheid. De voorzet van Marcelo wijkt af, anders lag Ramos op de loer om te scoren.

20' eerste helft, minuut 20. Een ondertussen zeldzame tegenprik van Valencia. Cheryshev zet zich door, maar Valverde komt Vazquez uit de nood helpen. . Een ondertussen zeldzame tegenprik van Valencia. Cheryshev zet zich door, maar Valverde komt Vazquez uit de nood helpen.

16' eerste helft, minuut 16. Real domineert in een match met veel tempo. Vervelen doen we ons niet. Benzema zorgt met een kopbal voor de tweede bal tussen de palen van Real, maar Dommenech staat pal. . Real domineert in een match met veel tempo. Vervelen doen we ons niet. Benzema zorgt met een kopbal voor de tweede bal tussen de palen van Real, maar Dommenech staat pal.

13' eerste helft, minuut 13. Eerste bal tussen de palen. Real heeft het commando genomen. Benzema toont zich actief in de beginfase en niet enkel als sluipschutter voor doel. Ook als aangever. Hij bedient Modric net buiten het strafschopgebied, maar doelman Dommenech haalt zijn schot uit de hoek. . Eerste bal tussen de palen Real heeft het commando genomen. Benzema toont zich actief in de beginfase en niet enkel als sluipschutter voor doel. Ook als aangever. Hij bedient Modric net buiten het strafschopgebied, maar doelman Dommenech haalt zijn schot uit de hoek.

11' eerste helft, minuut 11. Daar is waarschuwing nummer twee voor Valencia. Asensio haakt slim af aan het strafschopgebied en dat heeft Vinicius gezien. Asensio heeft tijd en ruimte voor een schot, maar moet wel tussen heel wat benen mikken. Dat doet hij, maar hij mikt ook naast. Toch een goede poging. . Daar is waarschuwing nummer twee voor Valencia Asensio haakt slim af aan het strafschopgebied en dat heeft Vinicius gezien. Asensio heeft tijd en ruimte voor een schot, maar moet wel tussen heel wat benen mikken. Dat doet hij, maar hij mikt ook naast. Toch een goede poging.

9' eerste helft, minuut 9. Real Madrid wordt sterker. Guillamon kan net voor de neus van Benzema opruimen nadat Marcelo goed de achterlijn haalde. Een eerste waarschuwing voor Valencia. . Real Madrid wordt sterker. Guillamon kan net voor de neus van Benzema opruimen nadat Marcelo goed de achterlijn haalde. Een eerste waarschuwing voor Valencia.

5' eerste helft, minuut 5. Courtois een eerste keer. Bij een corner komt Courtois een eerste keer in beeld. Hij torent autoritair boven alles en iedereen uit en plukt. Valencia begint aanvallend. . Courtois een eerste keer Bij een corner komt Courtois een eerste keer in beeld. Hij torent autoritair boven alles en iedereen uit en plukt. Valencia begint aanvallend.

2' eerste helft, minuut 2. Begin eerste helft. De bal rolt in een leeg Mestalla. Kan Real ook zonder Hazard uitblinken en zijn opmars verder zetten? . Begin eerste helft De bal rolt in een leeg Mestalla. Kan Real ook zonder Hazard uitblinken en zijn opmars verder zetten?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

21:50 vooraf, 21 uur 50. Weer een goede combinatie van Real, maar Modric werkt verschrikkelijk zwak af in het strafschopgebied en is boos op zichzelf. Valencia gaat risten met een voorsprong. . Weer een goede combinatie van Real, maar Modric werkt verschrikkelijk zwak af in het strafschopgebied en is boos op zichzelf. Valencia gaat risten met een voorsprong.

20:22 vooraf, 20 uur 22. Zidane gokt weer en roteert. IOn vergelijking met de wedstrijd tegen Inter in de Champions League zien we vier andere namen. Hazard en Casemiro zijn geveld door het coronavirus. Ze worden vervangen door respectievelijk Vinicius en Isco. Kroos begint op de bank en wordt vervangen door Modric. Achteraan mag Marcelo opdraven in plaats van Mendy. Die laatste twee wissels passen in het rotatiesysteem van trainer Zidane. Dat roteren liep eerder tegen Cadiz wel al eens fout af. Het was de laatste nederlaag van Real, nog geen maand geleden. . Zidane gokt weer en roteert IOn vergelijking met de wedstrijd tegen Inter in de Champions League zien we vier andere namen. Hazard en Casemiro zijn geveld door het coronavirus. Ze worden vervangen door respectievelijk Vinicius en Isco. Kroos begint op de bank en wordt vervangen door Modric. Achteraan mag Marcelo opdraven in plaats van Mendy. Die laatste twee wissels passen in het rotatiesysteem van trainer Zidane. Dat roteren liep eerder tegen Cadiz wel al eens fout af. Het was de laatste nederlaag van Real, nog geen maand geleden.

20:16 vooraf, 20 uur 16. Valencia kent een moeilijk seizoen. Valencia beleeft een overgangsseizoen. De club liet sleutelspelers als Torres, Coquelin en Parejo vertrekken (onder meer om financieel het hoofd boven water te houden) en is daardoor duidelijk zoekend. Het staat na 8 matchen pas 15e. Valencia kon dit seizoen nog maar 2 keer winnen. In de laatste vier duels verloor het drie keer en speelde het een keer gelijk. Geen ideaal moment om Real Madrid te treffen. . Valencia kent een moeilijk seizoen Valencia beleeft een overgangsseizoen. De club liet sleutelspelers als Torres, Coquelin en Parejo vertrekken (onder meer om financieel het hoofd boven water te houden) en is daardoor duidelijk zoekend. Het staat na 8 matchen pas 15e.



Valencia kon dit seizoen nog maar 2 keer winnen. In de laatste vier duels verloor het drie keer en speelde het een keer gelijk. Geen ideaal moment om Real Madrid te treffen.

20:15 - Vooraf Vooraf, 20 uur 15

Opstelling Valencia CF. Jaume Domenech, Daniel Wass, Gabriel Paulista, Hugo Guillamón, José Luis Gayá, Yunus Musah, Carlos Soler, Uros Racic, Denis Cheryshev, Lee Kang-In, Maximiliano Gómez Opstelling Valencia CF Maximiliano Gómez, Lee Kang-In, Denis Cheryshev, Uros Racic, Carlos Soler, Yunus Musah, José Luis Gayá, Hugo Guillamón, Gabriel Paulista, Daniel Wass, Jaume Domenech

Opstelling Real Madrid. Thibaut Courtois, Lucas Vázquez, Raphaël Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Federico Valverde, Luka Modric, Isco, Marco Asensio, Karim Benzema, Vinícius Júnior Opstelling Real Madrid Vinícius Júnior, Karim Benzema, Marco Asensio, Isco, Luka Modric, Federico Valverde, Marcelo, Sergio Ramos, Raphaël Varane, Lucas Vázquez, Thibaut Courtois