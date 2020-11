Horroravond voor Real: verlies in Valencia na 3 penalty’s en een owngoal

Valencia leidt aan de rust tegen de gang van het spel in

Valencia is dit seizoen (na een zomer van uitverkoop van sterkhouders) een ploeg uit de middenmoot. Het kon voor de komst van Real nog maar twee keer winnen in de competitie. En dat zag je zeker in de eerste helft tegen de Madrilenen.

Real domineerde eigenlijk de hele wedstrijd. In de eerste helft ging dat gepaard met snelle en vlotte combinaties. Die druk werd Valencia te veel. Benzema scoorde knap en verdiend de 0-1. Lang duurde het feest niet, want uit de lucht kwam een penalty vallen. Een voorzet van Gaya kwam op de uitgestoken arm van Vazquez en dus was de penalty terecht.

Naar het beeld van de match gebeurden bizarre dingen daarna. Courtois redde de poging van Soler, die trapte in de rebound op de paal en Musah scoorde dan toch nog. De VAR keurde de goal af omdat Musah te snel in het strafschopgebied stond en Soler mocht opnieuw beginnen. Toch 1-1.

Real bleelf een klasse beter, maar nu was het Varane die raar begon te doen. Hij duwde een voorzet over Courtois. De VAR zag dat de bal helemaal over de lijn was. Het was de tweede owngoal voor Varane in zijn laatste 5 matchen: 2-1.