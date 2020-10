LIVE: Krijgt jarige Ansu Fati Barcelona weer op het rechte pad in La Liga?

Barcelona (in roze tenue) heeft de wedstrijd op gang getrapt in het Baskenland. Tegen de nummer 16 mag Barcelona geen punten laten liggen. Zelf staan de Catalanen 13e, maar ze hebben wel 2 matchen minder gespeeld.

20:30

vooraf, 20 uur 30. Al 3 matchen zonder zege in La Liga. Barcelona jaagt vanavond op de 3 punten tegen Deportivo Alaves. De Catalanen sprokkelden in hun voorbije 3 matchen maar 1 punt. Tegen Getafe en Real Madrid ging Barcelona telkens de boot in. Tegen Sevilla kwamen Messi en co niet verder dan 1-1. .