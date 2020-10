Barcelona lijdt opnieuw puntenverlies na blunder van doelman Neto

90+5' tweede helft, minuut 95. Einde! . Einde!



90+3' tweede helft, minuut 93. Een plaatsbal van Messi gaat een tweetal meter naast. Koeman ziet het met lede ogen aan. . Een plaatsbal van Messi gaat een tweetal meter naast. Koeman ziet het met lede ogen aan.

90' tweede helft, minuut 90. 5 minuten extra. Het slechte nieuws voor Barcelona: de 90 minuten zijn volgemaakt. Het goede nieuws: ze krijgen nog 5 minuten extra speeltijd om de zege binnen te halen. . 5 minuten extra Het slechte nieuws voor Barcelona: de 90 minuten zijn volgemaakt. Het goede nieuws: ze krijgen nog 5 minuten extra speeltijd om de zege binnen te halen.

87' Gele kaart voor Rubén Duarte van Deportivo Alavés tijdens tweede helft, minuut 87 Rubén Duarte Deportivo Alavés

87' tweede helft, minuut 87. Pacheco houdt Alaves overeind. Barcelona komt 4 keer dreigen in 1 minuut! Eerst met Dest, maar Pacheco brengt redding. Ook Pjanic en Piqué stuiten op de doelman en de defensie. . Pacheco houdt Alaves overeind Barcelona komt 4 keer dreigen in 1 minuut! Eerst met Dest, maar Pacheco brengt redding. Ook Pjanic en Piqué stuiten op de doelman en de defensie.

85' tweede helft, minuut 85. Messi trapt binnen via de paal, maar hij stond een metertje buitenspel. Ronald Koeman staart even naar de grond. Verliest hij weer punten in La Liga? . Messi trapt binnen via de paal, maar hij stond een metertje buitenspel. Ronald Koeman staart even naar de grond. Verliest hij weer punten in La Liga?

83' tweede helft, minuut 83. De tijd tikt onverbiddelijk weg voor Barça. De 10 Alaves-spelers geraken niet meer over de middellijn. Barcelona zoekt naar openingen. . De tijd tikt onverbiddelijk weg voor Barça. De 10 Alaves-spelers geraken niet meer over de middellijn. Barcelona zoekt naar openingen.

78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij FC Barcelona, Martin Braithwaite erin, Ansu Fati eruit wissel Ansu Fati Martin Braithwaite

78' tweede helft, minuut 78. Fati trapt de bal te centraal naar doel en dat is meteen zijn laatste wapenfeit in deze match. De jarige spits wordt gewisseld voor Braithwaite. . Fati trapt de bal te centraal naar doel en dat is meteen zijn laatste wapenfeit in deze match. De jarige spits wordt gewisseld voor Braithwaite.

76' tweede helft, minuut 76. Bijna komt Barcelona weer op achterstand door een terugspeelbal. Sergi Roberto speelt kort terug op Neto, die onder druk wordt gezet door een Alaves-speler. Neto trapt net op tijd weg. . Bijna komt Barcelona weer op achterstand door een terugspeelbal. Sergi Roberto speelt kort terug op Neto, die onder druk wordt gezet door een Alaves-speler. Neto trapt net op tijd weg.

75' tweede helft, minuut 75. De druk van Barcelona is bijna niet meer te harden voor de thuisploeg. Messi en co hebben nog een kwartier om de winning goal op het scorebord te zetten. . De druk van Barcelona is bijna niet meer te harden voor de thuisploeg. Messi en co hebben nog een kwartier om de winning goal op het scorebord te zetten.

72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij Deportivo Alavés, Adrián Marín erin, Tomás Pina eruit wissel Tomás Pina Adrián Marín

72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij Deportivo Alavés, Manu Garcia erin, Luis Rioja eruit wissel Luis Rioja Manu Garcia

71' tweede helft, minuut 71. Griezmann scoort opnieuw, maar goal afgekeurd. Nog geen 10 minuten na de gelijkmaker bouwt Griezmann opnieuw een feestje. Maar Trincão, de man van de assist, stond buitenspel. De VAR had dat in de gaten. . Griezmann scoort opnieuw, maar goal afgekeurd Nog geen 10 minuten na de gelijkmaker bouwt Griezmann opnieuw een feestje. Maar Trincão, de man van de assist, stond buitenspel. De VAR had dat in de gaten.

69' tweede helft, minuut 69.

69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij FC Barcelona, Sergiño Dest erin, Jordi Alba eruit wissel Jordi Alba Sergiño Dest

65' tweede helft, minuut 65. Messi bijna erop en erover. Barcelona ruikt bloed. Messi komt oog in oog met doelman Pacheco, die de plaatsbal met zijn vingertoppen wegtikt. . Messi bijna erop en erover Barcelona ruikt bloed. Messi komt oog in oog met doelman Pacheco, die de plaatsbal met zijn vingertoppen wegtikt.

63' tweede helft, minuut 63. Griezmann maakt gelijk. Barcelona heeft de gelijkmaker te pakken! Na matig verdedigen van Alaves komt de bal voor de voeten van Griezmann. Hij lobt over de doelman binnen. . Griezmann maakt gelijk Barcelona heeft de gelijkmaker te pakken! Na matig verdedigen van Alaves komt de bal voor de voeten van Griezmann. Hij lobt over de doelman binnen.

63' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 63 door Antoine Griezmann van FC Barcelona. 1, 1. goal Deportivo Alavés FC Barcelona einde 1 1

62' Tweede gele kaart voor Jota van Deportivo Alavés tijdens tweede helft, minuut 62 Jota Deportivo Alavés

61' tweede helft, minuut 61. Alaves nog met 10 man. Jota trapt bij een duel tegen het gezicht van Piqué, een gele kaart is het gevolg. Het probleem voor Jota was dat hij al met geel in het boekje van de scheidsrechter stond. Alaves moet zijn voorsprong dus zien vast te houden met 10 man. . Alaves nog met 10 man Jota trapt bij een duel tegen het gezicht van Piqué, een gele kaart is het gevolg. Het probleem voor Jota was dat hij al met geel in het boekje van de scheidsrechter stond. Alaves moet zijn voorsprong dus zien vast te houden met 10 man.

59' tweede helft, minuut 59. Het gaat van kwaad naar erger met de vrije trappen van Messi. Deze keer schiet hij de bal los over doel. . Het gaat van kwaad naar erger met de vrije trappen van Messi. Deze keer schiet hij de bal los over doel.

58' tweede helft, minuut 58. Vervanging bij Deportivo Alavés, Thomas Tavares erin, Edgar eruit wissel Edgar Thomas Tavares

57' tweede helft, minuut 57. Vervanging bij Deportivo Alavés, Joselu erin, Deyverson eruit wissel Deyverson Joselu

57' tweede helft, minuut 57. 2 nieuwe verse krachten bij Alaves: Joselu en Tavares. De 3 nieuwkomers bij Barcelona hebben nog niet veel voor mekaar gekregen in het eerste speelkwartier. . 2 nieuwe verse krachten bij Alaves: Joselu en Tavares. De 3 nieuwkomers bij Barcelona hebben nog niet veel voor mekaar gekregen in het eerste speelkwartier.

54' tweede helft, minuut 54. Kansje voor Fati. Fati krijgt de bal enig mooi aangespeeld, maar twijfelt dan tussen een schot en een voorzet. Hij vergeet zichzelf een verjaardagsgeschenk te bezorgen. . Kansje voor Fati Fati krijgt de bal enig mooi aangespeeld, maar twijfelt dan tussen een schot en een voorzet. Hij vergeet zichzelf een verjaardagsgeschenk te bezorgen.

52' tweede helft, minuut 52. Barcelona drukt nu wel even door met Fati, Griezmann, Pjanic en Messi. Maar een doelrijpe kans valt niet uit de boom. . Barcelona drukt nu wel even door met Fati, Griezmann, Pjanic en Messi. Maar een doelrijpe kans valt niet uit de boom.

51' tweede helft, minuut 51. Heerlijk hoe Messi op wandel gaat door de thuisdefensie. Maar zijn schotje is niet van dezelfde makelij. Veel te slap en recht in de handen van doelman Pacheco. . Heerlijk hoe Messi op wandel gaat door de thuisdefensie. Maar zijn schotje is niet van dezelfde makelij. Veel te slap en recht in de handen van doelman Pacheco.

47' tweede helft, minuut 47. Messi met een eerste dreigementje na de rust. Hij zoekt de kortste hoek, maar Pacheco heeft dat plannetje doorzien. Geen moeilijke bal voor de doelman van Alaves. . Messi met een eerste dreigementje na de rust. Hij zoekt de kortste hoek, maar Pacheco heeft dat plannetje doorzien. Geen moeilijke bal voor de doelman van Alaves.

46' tweede helft, minuut 46. 3 wissels bij Barcelona. Er is weer voetbal te zien, maar wel met 3 andere Barcelona-spelers. Lenglet, Dembélé en Busquets moeten het gelag betalen voor de 1e helft. Pedri, Pjanic en Trincão zijn hun vervangers. . 3 wissels bij Barcelona Er is weer voetbal te zien, maar wel met 3 andere Barcelona-spelers. Lenglet, Dembélé en Busquets moeten het gelag betalen voor de 1e helft. Pedri, Pjanic en Trincão zijn hun vervangers.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:46 rust, 21 uur 46. Vervanging bij FC Barcelona, Miralem Pjanic erin, Sergio Busquets eruit wissel Sergio Busquets Miralem Pjanic

21:46 rust, 21 uur 46. Vervanging bij FC Barcelona, Francisco Trincão erin, Ousmane Dembélé eruit wissel Ousmane Dembélé Francisco Trincão

21:46 rust, 21 uur 46. Vervanging bij FC Barcelona, Pedri erin, Clément Lenglet eruit wissel Clément Lenglet Pedri

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. Barcelona duikt de kleedkamer in met een 1-0-achterstand. Die is volledig toe te schrijven aan de blunderende doelman Neto. Bij een terugspeelbal van Piqué liet hij de bal knullig door zijn benen glippen. . Rust Barcelona duikt de kleedkamer in met een 1-0-achterstand. Die is volledig toe te schrijven aan de blunderende doelman Neto. Bij een terugspeelbal van Piqué liet hij de bal knullig door zijn benen glippen.

45' eerste helft, minuut 45. In de eerste seconden van de extra tijd laat Fati nog eens van zich horen. De pijlsnelle spits legt terug naar de inlopende Messi. Hij trapt recht op de doelman. . In de eerste seconden van de extra tijd laat Fati nog eens van zich horen. De pijlsnelle spits legt terug naar de inlopende Messi. Hij trapt recht op de doelman.

44' eerste helft, minuut 44. Het regent gele kaarten voor Barcelona. Busquets zet een te gevaarlijke tackle in op Edgar. Ook hij krijgt een geel karton onder zijn neus geschoven. Lenglet kleurt ondertussen ook al geel. . Het regent gele kaarten voor Barcelona Busquets zet een te gevaarlijke tackle in op Edgar. Ook hij krijgt een geel karton onder zijn neus geschoven. Lenglet kleurt ondertussen ook al geel.

44' Gele kaart voor Sergio Busquets van FC Barcelona tijdens eerste helft, minuut 44 Sergio Busquets FC Barcelona

44' Gele kaart voor Clément Lenglet van FC Barcelona tijdens eerste helft, minuut 44 Clément Lenglet FC Barcelona

43' eerste helft, minuut 43. Messi mag nog eens een vrije trap afvuren richting het vijandelijke doel. Deze keer ziet hij zijn schot afwijken door een medespeler. . Messi mag nog eens een vrije trap afvuren richting het vijandelijke doel. Deze keer ziet hij zijn schot afwijken door een medespeler.

41' eerste helft, minuut 41. Vervanging bij Deportivo Alavés, Martin Aguirregabiria erin, Ximo Navarro eruit wissel Ximo Navarro Martin Aguirregabiria

40' eerste helft, minuut 40. Wanneer het spel stilligt trapt Messi de bal weg. De scheidsrechter twijfelt niet en tovert een geel karton tevoorschijn. . Wanneer het spel stilligt trapt Messi de bal weg. De scheidsrechter twijfelt niet en tovert een geel karton tevoorschijn.

39' Gele kaart voor Lionel Messi van FC Barcelona tijdens eerste helft, minuut 39 Lionel Messi FC Barcelona

37' eerste helft, minuut 37. Fati en Griezmann zetten een fraaie aanval op poten. Maar de doorsteekpass van Messi is andermaal te slordig. Weg kans. . Fati en Griezmann zetten een fraaie aanval op poten. Maar de doorsteekpass van Messi is andermaal te slordig. Weg kans.

35' eerste helft, minuut 35. Alaves wil op zijn succes voortsurfen. Sergi Roberto staat voor Barcelona gelukkig op de juiste plek om de angel uit een uitgespeelde aanval van de Basken te halen. . Alaves wil op zijn succes voortsurfen. Sergi Roberto staat voor Barcelona gelukkig op de juiste plek om de angel uit een uitgespeelde aanval van de Basken te halen.

33' Doelpuntenmaker Rioja. eerste helft, minuut 33. Doelpuntenmaker Rioja

31' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 31 door Luis Rioja van Deportivo Alavés. 1, 0. goal Deportivo Alavés FC Barcelona einde 1 0

30' eerste helft, minuut 30. Alaves straft blunder van Neto af. Bij een terugspeelbal van Piqué laat Barça-doelman Neto de bal door zijn benen gaan. Rioja is goed gevolgd en pakt het geschenkje met beide handen uit. Barcelona is op achtervolgen aangewezen. . Alaves straft blunder van Neto af Bij een terugspeelbal van Piqué laat Barça-doelman Neto de bal door zijn benen gaan. Rioja is goed gevolgd en pakt het geschenkje met beide handen uit. Barcelona is op achtervolgen aangewezen.

27' eerste helft, minuut 27. Zowel Dembélé als Messi speelt de bal kwijt in de buurt van de zestien. Alaves verdedigt secuur, maar Barcelona speelt tegelijk ook wel slordig. . Zowel Dembélé als Messi speelt de bal kwijt in de buurt van de zestien. Alaves verdedigt secuur, maar Barcelona speelt tegelijk ook wel slordig.

24' eerste helft, minuut 24. Messi kon dit seizoen nog maar 1 keer scoren in La Liga. Dat was in de 1e partij tegen Villarreal. Breekt hij of Barça-topschutter Fati vanavond de ban tegen Alaves? . Messi kon dit seizoen nog maar 1 keer scoren in La Liga. Dat was in de 1e partij tegen Villarreal. Breekt hij of Barça-topschutter Fati vanavond de ban tegen Alaves?

22' eerste helft, minuut 22. Messi ziet vrije trap voor de lijn gekeerd. Als Messi zich achter een vrije trap schaart, moet je als tegenstander altijd op je hoede zijn. Het grondscherende schot van de Argentijn wordt voor de lijn gekeerd door een alerte Lejeune. . Messi ziet vrije trap voor de lijn gekeerd Als Messi zich achter een vrije trap schaart, moet je als tegenstander altijd op je hoede zijn. Het grondscherende schot van de Argentijn wordt voor de lijn gekeerd door een alerte Lejeune.

22' Gele kaart voor Deyverson van Deportivo Alavés tijdens eerste helft, minuut 22 Deyverson Deportivo Alavés

19' eerste helft, minuut 19. Met een fantasietje krijgt Messi de bal tot bij Griezmann. De Fransman legt breed naar de jarige Fati, die in plaats van zelf te trappen de bal altruïstisch afgeeft aan Griezmann. Het schot gaat helemaal de mist in. . Met een fantasietje krijgt Messi de bal tot bij Griezmann. De Fransman legt breed naar de jarige Fati, die in plaats van zelf te trappen de bal altruïstisch afgeeft aan Griezmann. Het schot gaat helemaal de mist in.

17' eerste helft, minuut 17. Barcelona ontsnapt. Een vlijmscherpe counter van Alaves! Edgar is het Baskische eindstation, maar hij zet te weinig kracht op zijn schot. Barcelona komt met de schrik vrij. . Barcelona ontsnapt Een vlijmscherpe counter van Alaves! Edgar is het Baskische eindstation, maar hij zet te weinig kracht op zijn schot. Barcelona komt met de schrik vrij.

15' Gele kaart voor Jota van Deportivo Alavés tijdens eerste helft, minuut 15 Jota Deportivo Alavés

14' eerste helft, minuut 14. Griezmann moet in zijn rug wat geduw en getrek van Jota incasseren. De middenvelder van Alaves gaat daardoor als eerste in het boekje van de ref met geel. . Griezmann moet in zijn rug wat geduw en getrek van Jota incasseren. De middenvelder van Alaves gaat daardoor als eerste in het boekje van de ref met geel.

10' eerste helft, minuut 10. Fati vergeet te scoren. Wat een kans voor het feestvarken! Fati komt oog in oog met de doelwachter, maar de jarige legt de bal naast de kooi. Koeman baalt. . Fati vergeet te scoren Wat een kans voor het feestvarken! Fati komt oog in oog met de doelwachter, maar de jarige legt de bal naast de kooi. Koeman baalt.

7' eerste helft, minuut 7. De 1e hoekschop komt op naam van Alaves. Het was Piqué die een voorzet onschadelijk gemaakt had met zijn hoofd. Uit de hoekschop kon Alaves uiteindelijk geen 1e doelkans puren. . De 1e hoekschop komt op naam van Alaves. Het was Piqué die een voorzet onschadelijk gemaakt had met zijn hoofd. Uit de hoekschop kon Alaves uiteindelijk geen 1e doelkans puren.

5' eerste helft, minuut 5. Messi verstuurt de bal een eerste keer richting de jarige Fati. Alaves-doelman Pacheco is bij de pinken en klemt het leer. . Messi verstuurt de bal een eerste keer richting de jarige Fati. Alaves-doelman Pacheco is bij de pinken en klemt het leer.

4' eerste helft, minuut 4. Bij een snelle tegenstoot probeert Messi tot 2 keer toe door de Baskische verdediging te snijden. Maar Alaves doet de deur telkens toe. . Bij een snelle tegenstoot probeert Messi tot 2 keer toe door de Baskische verdediging te snijden. Maar Alaves doet de deur telkens toe.

2' Piqué speelt zijn 550e match voor Barcelona. eerste helft, minuut 2. Piqué speelt zijn 550e match voor Barcelona

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Barcelona (in roze tenue) heeft de wedstrijd op gang getrapt in het Baskenland. Tegen de nummer 16 mag Barcelona geen punten laten liggen. Zelf staan de Catalanen 13e, maar ze hebben wel 2 matchen minder gespeeld. . Aftrap Barcelona (in roze tenue) heeft de wedstrijd op gang getrapt in het Baskenland. Tegen de nummer 16 mag Barcelona geen punten laten liggen. Zelf staan de Catalanen 13e, maar ze hebben wel 2 matchen minder gespeeld.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:39 De opstelling van Barcelona. vooraf, 20 uur 39. De opstelling van Barcelona

20:39 Ansu Fati blaast vandaag 18 kaarsjes uit. vooraf, 20 uur 39. Ansu Fati blaast vandaag 18 kaarsjes uit

20:36 vooraf, 20 uur 36. Primera División Spelers Barcelona moeten inleveren of club stevent af op bankroet

20:33 vooraf, 20 uur 33. De voorbije week nam Barcelona afscheid van voorzitter Josep Maria Bartomeu en het voltallige bestuur. Bovendien kregen de spelers te horen dat ze 30 procent van hun loon moeten inleveren. Aners stevent Barcelona af op bankroet. . De voorbije week nam Barcelona afscheid van voorzitter Josep Maria Bartomeu en het voltallige bestuur. Bovendien kregen de spelers te horen dat ze 30 procent van hun loon moeten inleveren. Aners stevent Barcelona af op bankroet.

20:33 vooraf, 20 uur 33. Primera División Barça-voorzitter Bartomeu plooit onder aanhoudende druk en stapt op

20:30 vooraf, 20 uur 30. Al 3 matchen zonder zege in La Liga. Barcelona jaagt vanavond op de 3 punten tegen Deportivo Alaves. De Catalanen sprokkelden in hun voorbije 3 matchen maar 1 punt. Tegen Getafe en Real Madrid ging Barcelona telkens de boot in. Tegen Sevilla kwamen Messi en co niet verder dan 1-1. . Al 3 matchen zonder zege in La Liga Barcelona jaagt vanavond op de 3 punten tegen Deportivo Alaves. De Catalanen sprokkelden in hun voorbije 3 matchen maar 1 punt. Tegen Getafe en Real Madrid ging Barcelona telkens de boot in. Tegen Sevilla kwamen Messi en co niet verder dan 1-1.

20:30 - Vooraf Vooraf, 20 uur 30

Opstelling Deportivo Alavés. Fernando Pacheco, Edgar, Ximo Navarro, Víctor Laguardia, Florian Lejeune, Rubén Duarte, Jota, Rodrigo Battaglia, Tomás Pina, Luis Rioja, Deyverson Opstelling Deportivo Alavés Deyverson, Luis Rioja, Tomás Pina, Rodrigo Battaglia, Jota, Rubén Duarte, Florian Lejeune, Víctor Laguardia, Ximo Navarro, Edgar, Fernando Pacheco

Opstelling FC Barcelona. Neto, Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clément Lenglet, Jordi Alba, Ousmane Dembélé, Sergio Busquets, Lionel Messi, Frenkie de Jong, Ansu Fati, Antoine Griezmann Opstelling FC Barcelona Antoine Griezmann, Ansu Fati, Frenkie de Jong, Lionel Messi, Sergio Busquets, Ousmane Dembélé, Jordi Alba, Clément Lenglet, Gerard Piqué, Sergi Roberto, Neto