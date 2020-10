VIDEO: Real Sociedad swingt naar leidersplaats in La Liga

Real Sociedad toonde zich afgelopen seizoen, toen het 6e werd in La Liga, al een gevaarlijke klant voor de topclubs in Spanje en ook dit seizoen doen de Basken het uitstekend.

Door de wisselvallige prestaties van de andere toppers in Spanje kreeg Sociedad thuis tegen Huesca de kans om zich naar de leidersplaats in Spanje te hijsen. En die kans liet de thuisploeg niet liggen.

Sociedad ging met een voorsprong de rust in dankzij een penaltytreffer van Oyarzabal, maar meteen na de pauze kwam Huesca al langszij via Rafa Mir. Niet veel later stelde Oyarzabal echter opnieuw orde op zaken met zijn tweede van avond.

Sociedad had de goede flow gevonden en sloeg uiteindelijk nog twee keer toe. Ervaren rot David Silva, afgelopen zomer overgekomen van Manchester City, schotelde Portu en Isak op heerlijke wijze de 3-1 en de 4-1 voor.

Sociedad komt zo na 7 speeldagen met 14 punten alleen aan kop in La Liga, al hebben eerste achtervolgers Real Madrid en het verrassende Granada wel nog een wedstrijd in te halen.