Real Madrid recht de rug na moeilijke week met zege in Clasico

1-1 na zinderende eerste helft

Het antwoord van Barcelona liet niet lang op zich wachten. Messi stuurde Alba diep en die vond Fati voor doel: 1-1. De 17-jarige Fati is meteen ook de jongste doelpuntenmaker ooit in een Clasico.

Real Madrid trekt het laken naar zich toe na de rust

Na de thee bleef Real op niveau, Barça zakte helemaal in mekaar, vooral in de verdediging. Fati en Coutinho kwamen eerst nog dreigen, maar daar bleef het bij voor de thuisploeg.



Lenglet trok op het uur Ramos tegen de grond. Scheidsrechter Martinez twijfelde, ging zelf naar de beelden kijken en wees uiteindelijk toch naar de stip.

Aanvoerder Ramos eiste zelf de bal op en mikte de 1-2 droog voorbij Neto in doel. Voor de ondertussen 34-jarige Ramos is het zijn eerste doelpunt tegen Barcelona.

Na de 1-2 hield Real gemakkelijk stand. Koeman bracht Griezmann en Dembélé nog, maar een echt slotoffensief kwam er niet meer. Integendeel. Na alweer flauw verdedigen maakte Modric er nog 1-3 van.

Voor Real Madrid is het nog maar de 5e Clasico-zege in Camp Nou in de 21e eeuw. Het won nu 97 keer van Barça, dat blijft steken op 96 zeges. In het klassement is het verschil tussen de twee teams nu zes punten in het voordeel van de Koninklijke.