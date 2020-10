LIVE: Clasico tussen Barça en Real verveelt geen seconde: 1-1 na 10 minuten

20' eerste helft, minuut 20. Messi laat zich zien. Daar is Messi opnieuw. Hij rukt op met de bal aan de voet, kan nog uithalen, maar gaat toch neer na een tackle van Casemiro. Courtois heeft geen problemen met het schot, Casemiro gaat als eerste op de bon. . Messi laat zich zien Daar is Messi opnieuw. Hij rukt op met de bal aan de voet, kan nog uithalen, maar gaat toch neer na een tackle van Casemiro.

Courtois heeft geen problemen met het schot, Casemiro gaat als eerste op de bon.

19' Gele kaart voor Casemiro van Real Madrid tijdens eerste helft, minuut 19 Casemiro Real Madrid

19' eerste helft, minuut 19. Messi gaat neer aan de rand van de zestien. Scheidsrechter Martinez ziet er geen graten in.

19' eerste helft, minuut 19. Griezmann sloft naar zijn plaats in de tribune. De Fransman loopt er maar triestig bij. Krijgt hij wat minuten vandaag van Koeman?

15' eerste helft, minuut 15. Courtois gaat goed plat op een "plaatsbal" van Coutinho. Deze Clasico verveelt voorlopig niet.

13' eerste helft, minuut 13. Nacho stopt Coutinho foutief af. De Braziliaan wil een gele kaart, maar scheidsrechter Juan Martinez houdt de kaart op zak.

12' eerste helft, minuut 12. Fenomeen Fati. Voor Ansu Fati is het ondertussen al de vierde goal van het seizoen. De 17-jarige Spanjaard is ook de jongste doelpuntenmaker ooit in een Clasico.

9' eerste helft, minuut 9.

8' eerste helft, minuut 8. Meteen 1-1. Het antwoord van Barcelona is er. Alba haalt de achterlijn en vindt Fati voor doel. De 17-jarige maakt er 1-1 van. Alles te herdoen.

8' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 8 door Ansu Fati van FC Barcelona. 1, 1. goal FC Barcelona Real Madrid 21' 1 1

7' eerste helft, minuut 7. Barcelona is toch wat aangeslagen. Vinicius kan schieten, maar mikt niet goed. De thuisploeg moet zich dringend herpakken.

5' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 5 door Federico Valverde van Real Madrid. 0, 1. goal FC Barcelona Real Madrid 21' 0 1

4' eerste helft, minuut 4. Valverde opent de score. Valverde wordt vergeten door de defensie van Barça in de zestien. Neto is kansloos op zijn schot. 0-1 voor Real Madrid.

4' eerste helft, minuut 4. Onder de Catalaanse zon zijn de openingsminuten niet meteen om over naar huis te schrijven. Het is zoeken en tasten.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. De Clasico tussen Barcelona en Real Madrid is afgetrapt in Camp Nou. Krijgen we spektakel te zien tussen de twee Spaanse topclubs?



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

15:36 vooraf, 15 uur 36. Ontploft Lionel Messi vandaag? Barça is dit seizoen nog niet op dreef in La Liga. Het speelde nog maar vier wedstrijden en won er daarvan slechts twee. Vorige week leed het zijn eerste nederlaag bij Getafe. Ook Lionel Messi is voorlopig nog niet in topvorm. De kleine Argentijn kon nog maar één keer scoren in La Liga, op de openingsspeeldag.

Ook Lionel Messi is voorlopig nog niet in topvorm. De kleine Argentijn kon nog maar één keer scoren in La Liga, op de openingsspeeldag.

15:11 vooraf, 15 uur 11. Sergio Ramos terug bij Real. Bij Real Madrid komt Sergio Ramos terug in het team. De aanvoerder miste enkele wedstrijden door een blessure en werd duidelijk gemist. Voorin zet Zinedine Zidane het trio Vinicius Jr., Benzema en Asensio neer. Jovic begint op de bank. Eden Hazard is nog altijd out, Thibaut Courtois staat uiteraard in doel. Er zit bij Real heel wat ervaring op de bank met Luka Modric, Marcelo en Isco.

Voorin zet Zinedine Zidane het trio Vinicius Jr., Benzema en Asensio neer. Jovic begint op de bank. Eden Hazard is nog altijd out, Thibaut Courtois staat uiteraard in doel.

Er zit bij Real heel wat ervaring op de bank met Luka Modric, Marcelo en Isco.

15:06 vooraf, 15 uur 06. Geen Griezmann bij Barça. Ronald Koeman heeft in zijn basiself geen plaats voor Antoine Griezmann. De Fransman begint op de bank. Wel van de partij voorin: aanwinst Pedri. Achteraan zien we met Sergino Dest nog een aanwinst in het basisteam. Hij houdt ervaren rot Sergi Roberto op de bank op rechts. In de goal nog altijd Neto in de plaats van de geblesseerde Marc-André Ter Stegen.

Achteraan zien we met Sergino Dest nog een aanwinst in het basisteam. Hij houdt ervaren rot Sergi Roberto op de bank op rechts. In de goal nog altijd Neto in de plaats van de geblesseerde Marc-André Ter Stegen.

14:21 vooraf, 14 uur 21. Goedemiddag. De Clasico tussen Barcelona en Real Madrid komt dit seizoen vroeg in de competitie. Real speelde nog maar 5 wedstrijden, Barça zelfs eentje minder. Wie trekt vandaag aan het langste einde in Camp Nou?

Opstelling FC Barcelona. Neto, Sergiño Dest, Gerard Piqué, Clément Lenglet, Jordi Alba, Pedri, Sergio Busquets, Philippe Coutinho, Frenkie de Jong, Ansu Fati, Lionel Messi

Opstelling Real Madrid. Thibaut Courtois, Nacho, Raphaël Varane, Sergio Ramos, Ferland Mendy, Federico Valverde, Casemiro, Toni Kroos, Marco Asensio, Karim Benzema, Vinícius Júnior