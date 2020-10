Carrasco valt in tegen Betis, maar valt wat later geblesseerd uit

Carrasco valt in bij de rust...

Met Real Betis ontving Atlético zaterdagavond een middenmoter in La Liga. In een gelijkopgaande eerste helft lieten beide ploegen het uit om een doelpunt te maken. Atlético-coach Simeone bracht bij de rust dan maar Yannick Carrasco in om mee het verschil te maken.

De inbreng van Carrasco leek geluk te brengen want meteen na de pauze opende Llorente de score: 1-0. In minuut 72 mocht Carrasco alleen op doel afstormen maar een foutieve ingreep van Montoya voorkwam erger voor Betis. Weg doelkans, maar wel rood voor Montoya.