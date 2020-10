Parejo nekt ex-club Valencia, Villarreal leidt zo in Spanje

Parejo juichte amper bij zijn doelpunt uit respect voor zijn ex-werkgever. Hij verliet Valencia in de zomer, maar gaf aan dat dat dat een geforceerde exit was.

Een schot van Parejo week af op Diakhaby in de 69e minuut, een gelukje dus. Paco Alcacer, nog een ex-speler van Valencia, had voor de snelle 1-0 gezorgd vanaf de stip. Voor de rust was door Guedes' treffer alles te herdoen.

Villarreal zag in het slot nog Japans international Kubo met twee keer geel weggezonden én Parejo hinkte naar de kant met een spierblessure. Maar de buit was binnen. Met 11 punten uit 6 duels telt Villarreal nu 1 punt meer dan Real, Getafe, Cadiz en Granada. Enkel Cadiz heeft evenveel duels, de anderen speelden een match minder, Barcelona (7 ptn) zelfs 2 matchen. Valencia is 12e met 7 punten uit 6 duels.