VIDEO: Januzaj scoort bij zijn comeback bij Sociedad, dat leider wordt

Januzaj kreeg dit seizoen op de 1e 3 speeldagen telkens invalminuten, maar liep eind september bij zijn eerste basisplaats in match 4 tege Valencia een hamstringblessure op. Daardoor miste hij de 5e speeldag tegen Getafe en de interlands met de Rode Duivels.

Op speeldag 6 mocht hij evenwel in de 84e minuut invallen. 4 minuten later legde de Belg op een mooie manier de eindstand vast. Het was zijn 2e goal van het seizoen.



Sociedad pronkt net als Villarreal met 11 punten uit 6 duels, maar heeft een beter doelsaldo.