Barcelona laat eerste keer punten liggen onder coach Koeman

Na competitiezeges tegen Villarreal (4-0) en Celta de Vigo (3-0) stond Ronald Koeman voor zijn eerste grote test. Europa League-winnaar Sevilla kwam over de vloer in Camp Nou.

De wedstrijd draaide uit op een draw: 1-1. De twee doelpunten vielen al in het openingskwartier.

Eerst legde de Nederlandse Barcelona-speler Frenkie de Jong de bal per ongeluk in de voeten van zijn landgenoot Luuk de Jong: 0-1. Snel daarna maakte Coutinho zijn eerste Barcelona-goal sinds hij terug is uit München.

Kansen kwamen er nog, doelpunten niet. Ook niet van Lionel Messi. De sterspeler scoorde voor een keer niet tegen Sevilla.

Ei zo na werd het 1-2 toen de jonge Barcelona-verdediger Araujo de bal niet goed weg kreeg. Hij mikte het ding op de eigen deklat.

In de stand volgen Barcelona en Sevilla op 3 punten van leider Real Madrid, maar allebei hebben ze nog een wedstrijd te goed.