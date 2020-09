Video: Wereldsave Courtois en Panenka Ramos bezorgen Real de zege

Real verloor vorig seizoen in volle titelrace nog op het veld van Betis en wist ook in het nieuwe seizoen meteen hoe laat het was. Courtois moest een kopbal van dichtbij op schitterende wijze redden (zie video).

Valverde rondde even later knap voorbereidend werk van Benzema af. Maar wie dacht dat de 0-1 het begin van een makkelijke avond was, kwam bedrogen uit. Betis draaide de rollen nog voor de rust om. Eerst scoorde Mandi met het hoofd en daarna fusilleerde Carvalho (ex-Cercle) Courtois.

Zidane had zijn spelers de juiste woorden ingefluisterd tijdens de rust, want Real kwam gretig uit de kleedkamers. Emerson duwde de bal voor de neus van de klaarstaande Benzema in eigen doel en Braziliaan werd helemaal de schlemiel toen hij op aangeven van de VAR rood kreeg omdat hij als laatste man de doorgebroken Jovic een duw in de rug gaf.

Real rook bloed, maar miste de kansen. Tot de bal op de stip ging omdat Bartra in een poging om Mayoral het scoren te beletten zijn arm in de strijd gooide. Ramos twijfelde niet, bleef kalm en verschalkte doelman Robles met een Panenka.