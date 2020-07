LIVE: Real Madrid (met Hazard en Courtois) kan titel al ruiken na goal Benzema

Als de landstitel straks binnen is, zal er veel lof gaan naar onze nationale doelman. "Hij heeft sinds de hervatting van de competitie een heel hoog niveau gehaald en hij is beslissend voor zijn ploeg", vertelt Thierry, de trotse vader van Thibaut Courtois. "Maar hij doet het niet alleen, het is een ploegsport."





"Ik denk dat ik meer zenuwen heb dan Thibaut op dit moment. Ik ben anderhalf uur gaan sporten om de zenuwen wat kwijt te raken." Maar Thierry zal niet in het stadion zitten vanavond. "Ik ben spijtig genoeg in België gebleven, ook familie is niet welkom in het stadion. We kunnen de situatie niet veranderen.Ik kijk vanavond samen met de buren. Hopelijk kunnen we een fles kraken."





"Thibaut is al heel vroeg in lockdown moeten gaan, het heeft allemaal vrij lang geduurd. Maar hij heeft op zijn eentje heel goed getraind. Hij heeft zelfs een personal coach aangetrokken en dat is achteraf een goeie zet gebleken."