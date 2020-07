Karim Benzema en Thibaut Courtois loodsen Real Madrid naar 34e titel

Real Madrid - Villarreal in een notendop

Karim Benzema scoort en Thibaut Courtois staat pal

Real Madrid had een duidelijk doel voor ogen: winst en titel nummer 34 was binnen. Tegen Villarreal domineerde Real vanaf het eerste fluitsignaal. Het was wel een halfuur wachten tot de openingsgoal.

Casemiro zette goed druk, veroverde de bal en Modric zette Benzema op weg naar de 1-0. Eden Hazard stond ook aan de aftrap, maar hij kon niet flitsen en werd na een uur naar de kant gehaald door Zidane.

Hazard zag even later Sergio Ramos oprukken en een lichte strafschop versieren. Ramos wou iets speciaals proberen en bood Benzema de goal aan met een penalty in 2 tijden, maar de Fransman was iets te gretig. Tot woede van de spelers van Villarreal mocht Benzema de penalty dan maar zelf omzetten: 2-0.

Maar plots was Real niet meer bij de les. Eerst mocht Iborra met een heerlijke kopbal de clean sheet van Courtois verpesten en in de extra tijd werd onze landgenoot helemaal de held.

Courtois lette goed op om een doorschietende voorzet uit zijn doel te duwen en pakte ook uit met een voetreflex op de rebound. Zo zegevierde Real Madrid en is het voor de 34e keer kampioen. Dat rivaal Barcelona vandaag zowaar verloor van Osasuna was zelfs niet van belang.