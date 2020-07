Benzema helpt Real weer steviger aan de leiding, Eden Hazard pikt minuten mee

Nog 3 speeldagen en een bonus van 4 punten voor Real. Dat is de stand van zaken na de 35e speeldag in Spanje. Real Madrid bezweek niet onder de druk na de zege van Barcelona eerder deze week. De leider werd in het begin van de partij wel nog opgeschrikt door een knal op de lat en Courtois moest tijdens de match twee keer redden, maar over het algemeen had Real de touwtjes stevig in handen.

Karim Benzema zette al na 10 minuten een strafschop om. Die werd uitgelokt door een sterke Mendy. En ook meteen na de rust was de Fransman bij de pinken. Real glipte nipt door de buitenspelval en Benzema stuurde Asensio weg. Die zette de 2-0 op het bord.

Bij die stand had Madrid zijn schaapjes op het droge en dus kon Zidane in het slot de enkel van Eden Hazard al eens testen. De Rode Duivel mocht 10 minuten spelen. Daarin kon hij nog niet schitteren, maar het was een hoopvol signaal met het oog op de Champions League.