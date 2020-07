Barcelona geeft zich niet gewonnen en strooit met beauty's

De laatste weken stond Barcelona synoniem voor crisis, maar daar was in Villarreal niets van te merken. Het team pakte nog een keer als vanouds uit.

Griezmann werkte gretig mee. De wereldkampioen mocht nog een keer aan de match beginnen en dat loonde. Hij dwong zijn tegenstander meteen tot een owngoal: 0-1.

Villarreal scoorde snel tegen, maar daarna begon Messi te schitteren. Eerst liet hij Suarez de bal in de verste hoek krullen, daarna bediende hij Griezmann. De twee vinden mekaar dus toch.

In de slotfase legde het 17-jarige toptalent Ansu Fati de eindstand vast: 1-4. Barcelona speelde een van de beste wedstrijden onder coach Setien.

Of dat ook volstaat om Real van de titel te houden is nog maar de vraag. De Koninklijke won na een penaltydoelpunt in Bilbao (0-1) en leidt met 4 punten voorsprong. In Spanje staan nog 4 speeldagen op het programma.