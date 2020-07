VIDEO: Ocampos is Sevilla-held: scoort enige goal en maakt cruciale save als keeper in slotseconden

Lucas Ocampos was gisteravond de held van Sevilla. De Argentijnse middenvelder maakte kort voor het uur de enige goal tegen Eibar én deed als vervanger van de geblesseerde doelman Vaclik in de slotseconden nog een cruciale redding. Sevilla steekt zo een hand uit naar het 4e CL-ticket.

Eibar strijdt voor het behoud en was een taaie brok voor Sevilla, nummer 4 in Spanje. Ocampos vond in de 56e minuut toch een gaatje, hij werkte aan de 2e paal een fraaie assist van Jesus Navas in doel. (lees voort onder tweet)

In de slotminuten kon Sevilla-doelman Tomas Vaclik niet meer voort en coach Lopetegui had zijn 5 wissels al opgebruikt. Dus trok Ocampos de handschoenen aan.



Hij had in de 11e minuut van de extra tijd nog een broodnodige redding in huis om Eibar-doelman Dmitrovic van de gelijkmaker te houden. Die was bij de laatste corner mee naar voren gekomen en trapte vanaf de kleine backlijn echter pal op Ocampos, die met zijn handen de bal afhield. (reactie Ocampos onder tweet)

Ocampos: "Op training sta ik af en toe graag in het doel, maar ik had nooit kunnen denken dat ik dit in de laatste minuten van een echte wedstrijd zou moeten doen. Ik sta evenwel altijd klaar om het team te helpen op elke positie. Vlak voor ik in doel ging staan, zei de coach me om niet te ver uit doel te komen. De bal kwam naar me toe en ik kon hem wegduwen." Dat kunnen wel eens gouden punten zijn. Sevilla staat nu met nog 4 speeldagen op het programma 4e met 6 punten meer dan Villarreal, 7 meer dan Getafe en 9 meer dan Sociedad.