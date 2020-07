VIDEO: Atletico en Carrasco blijven ongeslagen na coronapauze

Yannick Carrasco was bepalend in de kraker tegen Barcelona (2-2) met twee uitgelokte strafschoppen. Ook tegen Real Mallorca ging de bal na een halfuur op de stip, nadat het truitje van Morata een maatje groter was geworden na het trekwerk van Sedlar.

Morata eist zelf de elfmeter op, maar gaf doelman Reina weinig uitdaging met een zwakke trap. De VAR gunde de spits evenwel nog een tweede kans, omdat de keeper niet op zijn lijn bleef plakken: 1-0.

Atletico Madrid verloor dit seizoen nog geen match als het op voorsprong is gekomen en was dat ook tegen Mallorca niet van plan. Bijna gelijktijdig met het rustsignaal tikte Morata zijn tweede treffer van de avond binnen. In een overbodige tweede helft dikte de score nog wat aan dankzij een afgeweken schot van Koke.