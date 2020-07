LIVE: Real rekent op Courtois om voorsprong uit te bouwen tot 4 punten

33' eerste helft, minuut 33. Exit Varane. Al vroeg een eerste wissel bij Real. Varane kan niet verder. We vermoeden dat hij last heeft van duizeligheid. Een paar minuten eerder bleef hij op de grond liggen en greep naar het hoofd na een duel in het eigen strafschopgebied. . Exit Varane Al vroeg een eerste wissel bij Real. Varane kan niet verder. We vermoeden dat hij last heeft van duizeligheid. Een paar minuten eerder bleef hij op de grond liggen en greep naar het hoofd na een duel in het eigen strafschopgebied.

33' eerste helft, minuut 33. Vervanging bij Real Madrid, Eder Militao erin, Raphaël Varane eruit wissel Raphaël Varane Eder Militao

31' eerste helft, minuut 31. Drankpauze. Het spel ligt even stil. De spelers mogen een eerste keer drinken. . Drankpauze Het spel ligt even stil. De spelers mogen een eerste keer drinken.

30' eerste helft, minuut 30. Het gevaar komt bij Real van de flankverdedigers. De ruimte ligt bij Carvajal en dat heeft Kroos gezien. Alleen krijgt Carvajal de bal net niet bij Benzema. Dit is goed verdedigd door Getafe. . Het gevaar komt bij Real van de flankverdedigers. De ruimte ligt bij Carvajal en dat heeft Kroos gezien. Alleen krijgt Carvajal de bal net niet bij Benzema. Dit is goed verdedigd door Getafe.

28' eerste helft, minuut 28. Geel voor Ramos. Ramos is de tweede verdediger van Real Madrid die geel pakt na een stevig duel met Mata. Uiteraard is de aanvoerder van Real het niet eens met de beslissing, maar ze is correct. . Geel voor Ramos Ramos is de tweede verdediger van Real Madrid die geel pakt na een stevig duel met Mata. Uiteraard is de aanvoerder van Real het niet eens met de beslissing, maar ze is correct.

27' Gele kaart voor Sergio Ramos van Real Madrid tijdens eerste helft, minuut 27 Sergio Ramos Real Madrid

24' eerste helft, minuut 24. Daar is bijna de 1-0. Opeens versnelt Real en dat is genoeg voor de eerste enorme kans. Mendy en Modric zorgen voor de versnelling en diepgang op rechts. Mendy brengt laag voor doel. Vinicius tipt de bal naar de hoek, maar de redding van Soria is schitterend. . Daar is bijna de 1-0 Opeens versnelt Real en dat is genoeg voor de eerste enorme kans. Mendy en Modric zorgen voor de versnelling en diepgang op rechts. Mendy brengt laag voor doel. Vinicius tipt de bal naar de hoek, maar de redding van Soria is schitterend.

20' eerste helft, minuut 20. Courtois met een zeldzaam foutje. Het spel speelt zich vooral af op de helft van Real. Niet dat Getafe kansen creëert, maar het zorgt er wel voor dat Real nauwelijks over de middenlijn geraakt. Varane en Courtois moeten dan beginnen combineren, maar dat loopt mis. Courtois raakt de bal fout en geef een inworp weg. . Courtois met een zeldzaam foutje Het spel speelt zich vooral af op de helft van Real. Niet dat Getafe kansen creëert, maar het zorgt er wel voor dat Real nauwelijks over de middenlijn geraakt. Varane en Courtois moeten dan beginnen combineren, maar dat loopt mis. Courtois raakt de bal fout en geef een inworp weg.

15' Gele kaart voor Dani Carvajal van Real Madrid tijdens eerste helft, minuut 15 Dani Carvajal Real Madrid

15' eerste helft, minuut 15. Getafe wil naar het front. De bezoekers trekken zich zeker niet terug in loopgraven. De tactiek is hoog druk zetten op het middenveld en zelfs verdediging van Real. De thuisploeg weet er voorlopig geen raad mee. Real komt niet tot voetballen. . Getafe wil naar het front De bezoekers trekken zich zeker niet terug in loopgraven. De tactiek is hoog druk zetten op het middenveld en zelfs verdediging van Real. De thuisploeg weet er voorlopig geen raad mee. Real komt niet tot voetballen.

13' eerste helft, minuut 13. Getafe gaat het Real niet cadeau doen. Courtois moet opnieuw in actie komen op een schot van Mata. Dit was wel een koud kunstje voor onze landgenoot. De bal kwam recht op hem af. . Getafe gaat het Real niet cadeau doen. Courtois moet opnieuw in actie komen op een schot van Mata. Dit was wel een koud kunstje voor onze landgenoot. De bal kwam recht op hem af.

9' Courtois toont zijn klasse. Bijna staat het 0-1. Een kopslag van Maksimovic wijkt nog af en vliegt recht naar de linkerbenedenhoek. Met een snelle duik moet Courtois zijn ploeg behoeden voor een achterstand. . eerste helft, minuut 9. Courtois toont zijn klasse Bijna staat het 0-1. Een kopslag van Maksimovic wijkt nog af en vliegt recht naar de linkerbenedenhoek. Met een snelle duik moet Courtois zijn ploeg behoeden voor een achterstand.

3' eerste helft, minuut 3. De eerste bal tussen de palen is van Benzema, maar zijn schot is niet hard genoeg om doelman Soria te verrassen. . De eerste bal tussen de palen is van Benzema, maar zijn schot is niet hard genoeg om doelman Soria te verrassen.

2' eerste helft, minuut 2. Geel na nog geen minuut, Getafe geef visitekaartje af. De eerste gele kaart is voor aanvaller Timor omdat hij doortrapt op de enkels van Isco. Getafe staat in Spanje bekend voor zijn potige wedstrijdmentaliteit en laat hier meteen zien waarom. . Geel na nog geen minuut, Getafe geef visitekaartje af De eerste gele kaart is voor aanvaller Timor omdat hij doortrapt op de enkels van Isco. Getafe staat in Spanje bekend voor zijn potige wedstrijdmentaliteit en laat hier meteen zien waarom.

1' eerste helft, minuut 1. Begin eerste helft. Getafe heeft afgetrapt. Winnen, dat is het enige dat telt voor Real Madrid vanavond. Volg de match hier. . Begin eerste helft Getafe heeft afgetrapt. Winnen, dat is het enige dat telt voor Real Madrid vanavond. Volg de match hier.

1' Gele kaart voor David Timor van Getafe CF tijdens eerste helft, minuut 1 David Timor Getafe CF

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

21:10 vooraf, 21 uur 10. Geen Hazard , wel Isco en Vinicius. Eden Hazard zit zoals al langer geweten niet in de selectie van Real Madrid. Real geeft hem rust omdat ze zich wat zorgen maken over zijn enkel. De andere Rode Duivel bij Real, Thibaut Courtois, is er uiteraard wel bij in de basis. Hij speelde al voor de coronabreak bijzonder sterk en doet dat erna ook. De vervanger van Hazard is niet verrassend Vinicius, die de laatste wedstrijden goed op dreef is. Net als in de vorige match tegen Espanyol krijgt Isco de voorkeur op Bale en Rodrygo voor de derde plek in de aanval. Het middenveld kent met Kroos, Modric en Casemiro geen verrassingen. Net als de verdediging, waar Mendy en Marcelo de laatste weken om de beurt mogen spelen. Vanavond was het de beurt aan Mendy. . Geen Hazard , wel Isco en Vinicius Eden Hazard zit zoals al langer geweten niet in de selectie van Real Madrid. Real geeft hem rust omdat ze zich wat zorgen maken over zijn enkel. De andere Rode Duivel bij Real, Thibaut Courtois, is er uiteraard wel bij in de basis. Hij speelde al voor de coronabreak bijzonder sterk en doet dat erna ook. De vervanger van Hazard is niet verrassend Vinicius, die de laatste wedstrijden goed op dreef is. Net als in de vorige match tegen Espanyol krijgt Isco de voorkeur op Bale en Rodrygo voor de derde plek in de aanval. Het middenveld kent met Kroos, Modric en Casemiro geen verrassingen. Net als de verdediging, waar Mendy en Marcelo de laatste weken om de beurt mogen spelen. Vanavond was het de beurt aan Mendy.

21:10 - Vooraf Vooraf, 21 uur 10

Opstelling Real Madrid. Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Raphaël Varane, Sergio Ramos, Ferland Mendy, Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Isco, Karim Benzema, Vinícius Júnior Opstelling Real Madrid Vinícius Júnior, Karim Benzema, Isco, Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric, Ferland Mendy, Sergio Ramos, Raphaël Varane, Dani Carvajal, Thibaut Courtois

Opstelling Getafe CF. David Soria, Damián Suárez, Dakonam Djene, Xabier Etxeita, Mathías Olivera, Allan Nyom, Nemanja Maksimovic, David Timor, Marc Cucurella, Mauro Arambarri, Jaime Mata Opstelling Getafe CF Jaime Mata, Mauro Arambarri, Marc Cucurella, David Timor, Nemanja Maksimovic, Allan Nyom, Mathías Olivera, Xabier Etxeita, Dakonam Djene, Damián Suárez, David Soria