LIVE: Atletico maakt gelijk na 700e goal van Messi (een panenka)

81' tweede helft, minuut 81. De tijd begint langzaam te dringen voor Barcelona. Thomas Partey breekt weer een aanval af en bewijst zijn waarde voor de bezoekers. . De tijd begint langzaam te dringen voor Barcelona. Thomas Partey breekt weer een aanval af en bewijst zijn waarde voor de bezoekers.

80' tweede helft, minuut 80. Carrasco tikt de bal uit de voeten van Messi, maar trapt daarbij ook op de voet van de Argentijn. Tot groot ongenoegen van Carrasco krijgt de Argentijn de fout mee en de uitbarsting van Carrasco kost hem een gele kaart. . Carrasco tikt de bal uit de voeten van Messi, maar trapt daarbij ook op de voet van de Argentijn. Tot groot ongenoegen van Carrasco krijgt de Argentijn de fout mee en de uitbarsting van Carrasco kost hem een gele kaart.

80' Gele kaart voor Yannick Carrasco van Atlético Madrid tijdens tweede helft, minuut 80 Yannick Carrasco Atlético Madrid

76' tweede helft, minuut 76. Diego Costa krijgt een geel karton onder zijn neus geschoven voor een gratuite fout op Puig. Het is meteen zijn laatste wapenfeit, want Morata komt hem vervangen. . Diego Costa krijgt een geel karton onder zijn neus geschoven voor een gratuite fout op Puig. Het is meteen zijn laatste wapenfeit, want Morata komt hem vervangen.

76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij Atlético Madrid, Álvaro Morata erin, Diego Costa eruit wissel Diego Costa Álvaro Morata

75' Gele kaart voor Diego Costa van Atlético Madrid tijdens tweede helft, minuut 75 Diego Costa Atlético Madrid

74' tweede helft, minuut 74. Vidal duikt op in de kleine rechthoek en kan ook zijn hoofd tegen de voorzet van Jordi Alba zetten. De Chileen schampt de bal en zo blijft het 2-2. . Vidal duikt op in de kleine rechthoek en kan ook zijn hoofd tegen de voorzet van Jordi Alba zetten. De Chileen schampt de bal en zo blijft het 2-2.

73' tweede helft, minuut 73. Invaller João Felix legt aan van buiten de zestien, maar Ter Stegen kan het schot makkelijk klemmen. Het is het eerste schot tussen de palen van Atletico dat geen penalty was. . Invaller João Felix legt aan van buiten de zestien, maar Ter Stegen kan het schot makkelijk klemmen. Het is het eerste schot tussen de palen van Atletico dat geen penalty was.

72' tweede helft, minuut 72. Bij Atletico zijn ze even Semedo uit het oog verloren. Hij bedient niet Messi maar Vidal, het schot van de Chileen zoeft naast. . Bij Atletico zijn ze even Semedo uit het oog verloren. Hij bedient niet Messi maar Vidal, het schot van de Chileen zoeft naast.

69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij Atlético Madrid, João Félix erin, Marcos Llorente eruit wissel Marcos Llorente João Félix

68' tweede helft, minuut 68. Messi en Vidal zetten een mooie combinatie op, maar de voorzet wordt in hoekschop gewerkt. Op die corner wil Pique een strafschop, maar hij vangt bot bij ref en VAR. . Messi en Vidal zetten een mooie combinatie op, maar de voorzet wordt in hoekschop gewerkt. Op die corner wil Pique een strafschop, maar hij vangt bot bij ref en VAR.

67' tweede helft, minuut 67. Yannick Carrasco is een beetje als een verloren zoon. Filip Joos (commentator Play Sports). Yannick Carrasco is een beetje als een verloren zoon. Filip Joos (commentator Play Sports)

63' tweede helft, minuut 63. Vervanging bij Barcelona, Sergi Roberto erin, Ivan Rakitic eruit wissel Ivan Rakitic Sergi Roberto

62' tweede helft, minuut 62. Goal: 2-2. Saul Niguez haalt opgelucht adem. Hij kiest dezelfde hoek uit als in de eerste helft. Ter Stegen zet er zijn hand tegen, maar de bal hobbelt toch binnen: 2-2. . Goal: 2-2 Saul Niguez haalt opgelucht adem. Hij kiest dezelfde hoek uit als in de eerste helft. Ter Stegen zet er zijn hand tegen, maar de bal hobbelt toch binnen: 2-2.

62' Doelpunt na strafschop tijdens tweede helft, minuut 62 door Saúl van Atlético Madrid. 2, 2. penalty Barcelona Atlético Madrid 2 2

61' tweede helft, minuut 61. Nieuwe penalty. Carrasco dringt het strafschopgebied binnen en Semedo tikt per ongeluk de Belg aan met zijn knie. Carrasco gaat neer en de ref legt de bal weer op de stip. . Nieuwe penalty Carrasco dringt het strafschopgebied binnen en Semedo tikt per ongeluk de Belg aan met zijn knie. Carrasco gaat neer en de ref legt de bal weer op de stip.

61' Gele kaart voor Lionel Messi van Barcelona tijdens tweede helft, minuut 61 Lionel Messi Barcelona

59' tweede helft, minuut 59. Messi stopt Lodi foutief af en is boos dat de scheidsrechter fluit voor een fout. Zijn reactie komt hem op een gele kaart te staan. . Messi stopt Lodi foutief af en is boos dat de scheidsrechter fluit voor een fout. Zijn reactie komt hem op een gele kaart te staan.

57' tweede helft, minuut 57. Messi pakt uit met een panenka.

56' tweede helft, minuut 56. Daar was bijna de gelijkmaker. Op een counter schildert Arias een voorzet op het hoofd van Diego Costa, maar Ter Stegen kijkt de kopbal naast. . Daar was bijna de gelijkmaker. Op een counter schildert Arias een voorzet op het hoofd van Diego Costa, maar Ter Stegen kijkt de kopbal naast.

51' Gele kaart voor Felipe van Atlético Madrid tijdens tweede helft, minuut 51 Felipe Atlético Madrid

50' tweede helft, minuut 50. Goal: 2-1. Lionel Messi heeft iets leuks in gedachten bij de strafschop. Hij verrast Oblak met een panenka, het staat 2-1. Het is de 700e goal van Messi in zijn carrière. . Goal: 2-1 Lionel Messi heeft iets leuks in gedachten bij de strafschop. Hij verrast Oblak met een panenka, het staat 2-1. Het is de 700e goal van Messi in zijn carrière.

50' Doelpunt na strafschop tijdens tweede helft, minuut 50 door Lionel Messi van Barcelona. 2, 1. penalty Barcelona Atlético Madrid 2 1

49' tweede helft, minuut 49. Ongeloof bij Atletico Madrid. Felipe tikt Semedo heel licht aan en de ref legt de bal op de stip. Lionel Messi maakt zich klaar voor de penalty. . Ongeloof bij Atletico Madrid. Felipe tikt Semedo heel licht aan en de ref legt de bal op de stip. Lionel Messi maakt zich klaar voor de penalty.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45' tweede helft, minuut 45. De bal rolt opnieuw in Camp Nou, de tweede helft is begonnen. . De bal rolt opnieuw in Camp Nou, de tweede helft is begonnen.

23:05 rust, 23 uur 05. Barcelona heeft geen enkele van zijn laatste 28 competitiewedstrijden in Camp Nou verloren, de laatste 8 werden allemaal gewonnen. De laatste nederlaag van Barcelona tegen Atletico Madrid in de competitie dateert al van 14 februari 2010. . Barcelona heeft geen enkele van zijn laatste 28 competitiewedstrijden in Camp Nou verloren, de laatste 8 werden allemaal gewonnen. De laatste nederlaag van Barcelona tegen Atletico Madrid in de competitie dateert al van 14 februari 2010.

Een primeur voor Diego Costa.

22:50 rust, 22 uur 50. Rust: 1-1. Barcelona en Atletico duiken de kleedkamer in bij 1-1. De knullige owngoal van Diego Costa werd uitgewist door de strafschopgoal van Saul Niguez. Beide ploegen hebben er een goeie eerste helft van gemaakt. . Rust: 1-1 Barcelona en Atletico duiken de kleedkamer in bij 1-1. De knullige owngoal van Diego Costa werd uitgewist door de strafschopgoal van Saul Niguez. Beide ploegen hebben er een goeie eerste helft van gemaakt.

45+5' eerste helft eerste helft, minuut 50 match afgelopen

45+4' eerste helft, minuut 49. Met de rust in zicht zaait Carrasco nog een keer paniek in de defensie van Barcelona met een sprint, maar zijn knal wordt afgeblokt. . Met de rust in zicht zaait Carrasco nog een keer paniek in de defensie van Barcelona met een sprint, maar zijn knal wordt afgeblokt.

45' Toegevoegde tijd. De ref telt er nog 4 minuten bij. . eerste helft, minuut 45. Toegevoegde tijd De ref telt er nog 4 minuten bij.

42' eerste helft, minuut 42. Oblak moet spectaculair ingrijpen bij een vrije trap van Messi. In de herhaling zien we waarom, want het schot van Messi week even af op de muur. . Oblak moet spectaculair ingrijpen bij een vrije trap van Messi. In de herhaling zien we waarom, want het schot van Messi week even af op de muur.

40' eerste helft, minuut 40. Na het dolle eerste halfuur is het tempo een beetje uit de match verdwenen. Atletico zakt in en Barcelona kijkt vooral naar Messi om iets te forceren. . Na het dolle eerste halfuur is het tempo een beetje uit de match verdwenen. Atletico zakt in en Barcelona kijkt vooral naar Messi om iets te forceren.

36' Gele kaart voor Saúl van Atlético Madrid tijdens eerste helft, minuut 36 Saúl Atlético Madrid

32' eerste helft, minuut 32. Carrasco ligt weer aan de basis van een goeie aanval van de bezoekers. Llorente en Saul Niguez laten de kans liggen om Ter Stegen van dichtbij onder vuur te nemen. . Carrasco ligt weer aan de basis van een goeie aanval van de bezoekers. Llorente en Saul Niguez laten de kans liggen om Ter Stegen van dichtbij onder vuur te nemen.

30' Drankpauze. Na een halfuur krijgen de spelers even een pauze om te drinken. Benieuwd of de assistent-coach opnieuw genegeerd wordt. . eerste helft, minuut 30. Drankpauze Na een halfuur krijgen de spelers even een pauze om te drinken. Benieuwd of de assistent-coach opnieuw genegeerd wordt.

29' eerste helft, minuut 29. Jordi Alba vindt Messi op een van zijn geliefkoosde posities, maar de knal van Messi gaat enkele meters naast. Zo'n kans moet je de Argentijn geen 2 keer geven. . Jordi Alba vindt Messi op een van zijn geliefkoosde posities, maar de knal van Messi gaat enkele meters naast. Zo'n kans moet je de Argentijn geen 2 keer geven.

26' eerste helft, minuut 26. Heerlijk van Messi: hij zet de glijdende Lodi voor schut met een schepballetje aan de zijlijn. Helaas voor de Argentijn is het vervolg van Vidal niet even mooi. . Heerlijk van Messi: hij zet de glijdende Lodi voor schut met een schepballetje aan de zijlijn. Helaas voor de Argentijn is het vervolg van Vidal niet even mooi.

24' eerste helft, minuut 24. Carrasco trekt zijn motor op gang voor een tegenaanval en bedient goed Diego Costa, maar de aanval van Atletico stokt daar en de voorzet van Arias belandt niet bij een ploegmaat. De Rode Duivel heeft er zin in vanavond. . Carrasco trekt zijn motor op gang voor een tegenaanval en bedient goed Diego Costa, maar de aanval van Atletico stokt daar en de voorzet van Arias belandt niet bij een ploegmaat. De Rode Duivel heeft er zin in vanavond.

23' eerste helft, minuut 23. Messi schampt de paal. We krijgen geen adempauze in deze wedstrijd. Messi viseert met een typische actie voor hem de bovenhoek. De bal schampt de paal, tot opluchting van Atletico-keeper Oblak. . Messi schampt de paal We krijgen geen adempauze in deze wedstrijd. Messi viseert met een typische actie voor hem de bovenhoek. De bal schampt de paal, tot opluchting van Atletico-keeper Oblak.

22' eerste helft, minuut 22. Lionel Messi legt aan voor een schot.

20' eerste helft, minuut 20. Saul Niguez verzilvert de strafschop.

19' eerste helft, minuut 19. Goal: 1-1. Saul Niguez faalt niet. De middenvelder stuurt Ter Stegen de verkeerde kant op en hangt de bordjes weer gelijk. De eerste die hem feliciteert is Diego Costa. . Goal: 1-1 Saul Niguez faalt niet. De middenvelder stuurt Ter Stegen de verkeerde kant op en hangt de bordjes weer gelijk. De eerste die hem feliciteert is Diego Costa.

19' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 19 door Saúl van Atlético Madrid. 1, 1. penalty Barcelona Atlético Madrid 1 1

18' Gele kaart voor Gerard Piqué van Barcelona tijdens eerste helft, minuut 18 Gerard Piqué Barcelona

18' Var. De VAR heeft gezien dat Ter Stegen net te snel van zijn lijn was bij de penalty van Diego Costa. Geel voor de doelman van Barcelona en Atletico krijgt een nieuwe kans op de 1-1. . eerste helft, minuut 18. Var De VAR heeft gezien dat Ter Stegen net te snel van zijn lijn was bij de penalty van Diego Costa. Geel voor de doelman van Barcelona en Atletico krijgt een nieuwe kans op de 1-1.

17' Gele kaart voor Marc-André ter Stegen van Barcelona tijdens eerste helft, minuut 17 Marc-André ter Stegen Barcelona

16' eerste helft, minuut 16. Diego Costa mist! Diego Costa laat de strafschop liggen! Hij trapt op Ter Stegen en laat de gelijkmaker liggen vanaf de stip. . Diego Costa mist! Diego Costa laat de strafschop liggen! Hij trapt op Ter Stegen en laat de gelijkmaker liggen vanaf de stip.

15' eerste helft, minuut 15. Carrasco dwingt strafschop af. Atletico krijgt een unieke kans om gelijk te maken. Carrasco zet een raid op op de linkerflank en kapt Vidal uit in het strafschopgebied. De Chileen tikt onze landgenoot aan: penalty. . Carrasco dwingt strafschop af Atletico krijgt een unieke kans om gelijk te maken. Carrasco zet een raid op op de linkerflank en kapt Vidal uit in het strafschopgebied. De Chileen tikt onze landgenoot aan: penalty.

14' eerste helft, minuut 14. De spelers van Barcelona vieren de openingsgoal.

13' eerste helft, minuut 13. Diego Costa heeft net zijn eigen doelman verschalkt.

12' Owngoal tijdens eerste helft, minuut 12 door Diego Costa van Barcelona. 1, 0. own goal Barcelona Atlético Madrid 1 0

12' eerste helft, minuut 12. Goal: 1-0. En het is toch raak op de hoekschop die uit de vrije trap volgt. Messi krult een hoekschop richting de eerste paal en daar is Diego Costa de schlemiel door de bal in eigen doel te deviëren. . Goal: 1-0 En het is toch raak op de hoekschop die uit de vrije trap volgt. Messi krult een hoekschop richting de eerste paal en daar is Diego Costa de schlemiel door de bal in eigen doel te deviëren.

9' eerste helft, minuut 9. Vidal dwingt met een hak een vrije trap af dicht bij het strafschopgebied van Atletico. Atletico Madrid heeft zich dit seizoen kwetsbaar getoond op stilstaande fases: 9 van de 23 tegengoals vielen uit een hoekschop of vrije trap. Afwachten of ook Barcelona op een stilstaande fase kan toeslaan tegen Atletico, want daar blinkt de thuisploeg niet in uit. Amper 2 hoekschoppen resulteerden in de competitie in een doelpunt. Messi en co scoorden wel 8 keer uit een vrije trap. . Vidal dwingt met een hak een vrije trap af dicht bij het strafschopgebied van Atletico. Atletico Madrid heeft zich dit seizoen kwetsbaar getoond op stilstaande fases: 9 van de 23 tegengoals vielen uit een hoekschop of vrije trap.

Afwachten of ook Barcelona op een stilstaande fase kan toeslaan tegen Atletico, want daar blinkt de thuisploeg niet in uit. Amper 2 hoekschoppen resulteerden in de competitie in een doelpunt. Messi en co scoorden wel 8 keer uit een vrije trap.

8' eerste helft, minuut 8. Oblak moet plat. Rakitic dwingt Thomas Partey in de fout en neemt meteen Oblak onder vuur, maar de doelman van Atletico kan het schot van Rakitic afweren. . Oblak moet plat Rakitic dwingt Thomas Partey in de fout en neemt meteen Oblak onder vuur, maar de doelman van Atletico kan het schot van Rakitic afweren.

7' eerste helft, minuut 7. Barcelona ontsnapt. Yannick Carrasco pakt uit met een goeie indraaiende vrije trap. Gimenez en Diego Costa krijgen er net niet een hoofd of voet tegen en de bal zeilt rakelings naast. De bezoekers waren dicht bij de openingsgoal. . Barcelona ontsnapt Yannick Carrasco pakt uit met een goeie indraaiende vrije trap. Gimenez en Diego Costa krijgen er net niet een hoofd of voet tegen en de bal zeilt rakelings naast. De bezoekers waren dicht bij de openingsgoal.

4' eerste helft, minuut 4. Jordi Alba is meteen de reddende engel voor Barcelona. Hij moet bij een voorzet aan de tweede paal beletten dat Llorente de 0-1 kan scoren. Vreemd genoeg krijgt Atletico geen hoekschop. . Jordi Alba is meteen de reddende engel voor Barcelona. Hij moet bij een voorzet aan de tweede paal beletten dat Llorente de 0-1 kan scoren. Vreemd genoeg krijgt Atletico geen hoekschop.

1' eerste helft, minuut 1. We mogen meteen het eerste schot op doel noteren. Na een snelle tegenaanval kan Puig met een lage voorzet Suarez bereiken. De aanvaller probeert het in 1 tijd, maar het schot is veel te zwak om Oblak te bedreigen. . We mogen meteen het eerste schot op doel noteren. Na een snelle tegenaanval kan Puig met een lage voorzet Suarez bereiken. De aanvaller probeert het in 1 tijd, maar het schot is veel te zwak om Oblak te bedreigen.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Scheidsrechter Alejandro Hernandez heeft de wedstrijd op gang gefloten. . Aftrap! Scheidsrechter Alejandro Hernandez heeft de wedstrijd op gang gefloten.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

21:59 vooraf, 21 uur 59. De ploegen zijn op het terrein gekomen. Het veld wordt nog even besproeid. . De ploegen zijn op het terrein gekomen. Het veld wordt nog even besproeid.

21:55 vooraf, 21 uur 55. Atletico is aan een sterke reeks bezig sinds de herstart van La Liga. Met 13 op 15 en 4 zeges op een rij trekt Atletico met vertrouwen naar Barcelona. . Atletico is aan een sterke reeks bezig sinds de herstart van La Liga. Met 13 op 15 en 4 zeges op een rij trekt Atletico met vertrouwen naar Barcelona.

21:00 vooraf, 21 uur . Carrasco staat aan de aftrap. Diego Simeone heeft Yannick Carrasco in de basis gedropt. De Rode Duivel moet voor gevaar zorgen vanaf de linkerflank. . Carrasco staat aan de aftrap Diego Simeone heeft Yannick Carrasco in de basis gedropt. De Rode Duivel moet voor gevaar zorgen vanaf de linkerflank.

20:53 vooraf, 20 uur 53. Opnieuw geen Griezmann bij Barça. Net als afgelopen weekend tegen Celta de Vigo is er voor Antoine Griezmann geen plaats in de basis voorzien bij Barcelona. De Fransman start tegen zijn ex-club Atletico Madrid op de bank. . Opnieuw geen Griezmann bij Barça Net als afgelopen weekend tegen Celta de Vigo is er voor Antoine Griezmann geen plaats in de basis voorzien bij Barcelona. De Fransman start tegen zijn ex-club Atletico Madrid op de bank.

20:52 vooraf, 20 uur 52. In vergelijking met het gelijkspel tegen Celta komen Lenglet en Sergio Busquets in de ploeg bij Barcelona. Setien heeft geen plaats in de basiself voor Umtiti en Ansu Fati. . In vergelijking met het gelijkspel tegen Celta komen Lenglet en Sergio Busquets in de ploeg bij Barcelona. Setien heeft geen plaats in de basiself voor Umtiti en Ansu Fati.

17:57 vooraf, 17 uur 57. Primeira Liga Slechte timing: niets lijkt nog binnenskamers te blijven bij Barcelona

17:55 vooraf, 17 uur 55. FC Barcelona - Atletico Madrid. De 33e speelronde in de Spaanse competitie serveert ons vanavond een absolute kraker. Nummer 2 Barcelona ontvangt vanavond nummer 3 Atletico Madrid. Barcelona liet vorig weekend punten liggen bij Celta de Vigo en is zijn goeie uitgangspositie van bij de seizoenshervatting volledig kwijt. Real Madrid heeft het estafettestokje overgenomen en heeft een bonus van 2 punten uitgebouwd. Laat het vanavond een kaarsje branden voor de buren van Atletico? Om 22u wordt de match op gang getrapt. Op deze pagina houden we u op de hoogte met tekstupdates. . FC Barcelona - Atletico Madrid De 33e speelronde in de Spaanse competitie serveert ons vanavond een absolute kraker. Nummer 2 Barcelona ontvangt vanavond nummer 3 Atletico Madrid.

Barcelona liet vorig weekend punten liggen bij Celta de Vigo en is zijn goeie uitgangspositie van bij de seizoenshervatting volledig kwijt.

Real Madrid heeft het estafettestokje overgenomen en heeft een bonus van 2 punten uitgebouwd. Laat het vanavond een kaarsje branden voor de buren van Atletico?

Om 22u wordt de match op gang getrapt. Op deze pagina houden we u op de hoogte met tekstupdates.

17:55 - Vooraf Vooraf, 17 uur 55

Opstelling Barcelona. Marc-André ter Stegen, Nélson Semedo, Gerard Piqué, Clément Lenglet, Jordi Alba, Arturo Vidal, Sergio Busquets, Riqui Puig, Ivan Rakitic, Lionel Messi, Luis Suárez Opstelling Barcelona Luis Suárez, Lionel Messi, Ivan Rakitic, Riqui Puig, Sergio Busquets, Arturo Vidal, Jordi Alba, Clément Lenglet, Gerard Piqué, Nélson Semedo, Marc-André ter Stegen

Opstelling Atlético Madrid. Jan Oblak, Santiago Arias, José María Giménez, Felipe, Renan Lodi, Ángel Correa, Thomas Partey, Saúl, Yannick Carrasco, Marcos Llorente, Diego Costa Opstelling Atlético Madrid Diego Costa, Marcos Llorente, Yannick Carrasco, Saúl, Thomas Partey, Ángel Correa, Renan Lodi, Felipe, José María Giménez, Santiago Arias, Jan Oblak