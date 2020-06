LIVE: Listige vrije trap van Messi levert Barcelona voorsprong op

45+1' Nog 2 minuten. Barcelona krijgt nog 2 minuten om de schaapjes halfweg op het droge te krijgen. Wat krijgen we nog te zien? . eerste helft, minuut 46. Nog 2 minuten Barcelona krijgt nog 2 minuten om de schaapjes halfweg op het droge te krijgen. Wat krijgen we nog te zien?

44' eerste helft, minuut 44. Aspas was daarnet woest op Fedor Smolov, die de aanvoerder negeerde in een aanval. De Rus krijgt nu een koekje van eigen deeg. Resultaat: Celta de Vigo verknoeit zo twee uitstekende kansen. . Aspas was daarnet woest op Fedor Smolov, die de aanvoerder negeerde in een aanval. De Rus krijgt nu een koekje van eigen deeg. Resultaat: Celta de Vigo verknoeit zo twee uitstekende kansen.

43' eerste helft, minuut 43. Na een intermezzo van Celta heeft Barcelona nu toch weer stevig de touwtjes in handen. Het zoekt net voor de rust nog naar een dubbele voorsprong. . Na een intermezzo van Celta heeft Barcelona nu toch weer stevig de touwtjes in handen. Het zoekt net voor de rust nog naar een dubbele voorsprong.

41' eerste helft, minuut 41. Messi viseert winkelhaak. Messi speelt klunzig de bal kwijt, maar krijgt een tweede kans om er iets moois van te maken. De Argentijn probeert het met een krul in de linkerbovenhoek, zonder succes. . Messi viseert winkelhaak Messi speelt klunzig de bal kwijt, maar krijgt een tweede kans om er iets moois van te maken. De Argentijn probeert het met een krul in de linkerbovenhoek, zonder succes.

37' eerste helft, minuut 37. Fati probeert. Met de kenmerkende korte flitsen klieft Barcelona door het Galicische strafschopgebied. Ansu Fati mag afdrukken, maar Araujo kan er nog net een voetje voor zetten. . Fati probeert Met de kenmerkende korte flitsen klieft Barcelona door het Galicische strafschopgebied. Ansu Fati mag afdrukken, maar Araujo kan er nog net een voetje voor zetten.

35' eerste helft, minuut 35. Brais Mendez voelt eens of het truitje van Rakitic van dezelfde stof gemaakt is als het zijne. Scheidsrechter Fernandez trekt zijn tweede gele kaart. . Brais Mendez voelt eens of het truitje van Rakitic van dezelfde stof gemaakt is als het zijne. Scheidsrechter Fernandez trekt zijn tweede gele kaart.

34' Gele kaart voor Brais Méndez van RC Celta tijdens eerste helft, minuut 34 Brais Méndez RC Celta

34' eerste helft, minuut 34. Na een korte drinkpauze begint Barcelona aan zijn zoektocht naar een veilige voorsprong. Arturo Vidal zet zijn oogkleppen op en gaat zelf zijn kans, tot frustratie van doelpuntenmaker Luis Suarez. . Na een korte drinkpauze begint Barcelona aan zijn zoektocht naar een veilige voorsprong. Arturo Vidal zet zijn oogkleppen op en gaat zelf zijn kans, tot frustratie van doelpuntenmaker Luis Suarez.

31' eerste helft, minuut 31. Celta de Vigo heeft zijn stellingen verlaten na het openingsdoelpunt. Het levert een interessant wedstrijdbeeld op, maar Barcelona staat nog steeds op voorsprong. Kan het na drie nederlagen en een gelijkspel eindelijk eens winnen in Balaidos? . Celta de Vigo heeft zijn stellingen verlaten na het openingsdoelpunt. Het levert een interessant wedstrijdbeeld op, maar Barcelona staat nog steeds op voorsprong. Kan het na drie nederlagen en een gelijkspel eindelijk eens winnen in Balaidos?

26' eerste helft, minuut 26. Celta op de paal. Twee keer gevaar van Celta snel na elkaar. Brais Mendez glipt door de buitenspelval, maar legt de bal tegen de paal. Een stevige waarschuwing voor Barcelona. . Celta op de paal Twee keer gevaar van Celta snel na elkaar. Brais Mendez glipt door de buitenspelval, maar legt de bal tegen de paal. Een stevige waarschuwing voor Barcelona.

23' eerste helft, minuut 23. Celta de Vigo probeert meteen te reageren met Aspas en Smolov, maar er zit wat ruis op de communicatie tussen de spitsbroeders. In de herkansing dwingt aanvoerder Aspas Ter Stegen wel nog tot een redding. De thuisploeg toont ook eens zijn tanden. . Celta de Vigo probeert meteen te reageren met Aspas en Smolov, maar er zit wat ruis op de communicatie tussen de spitsbroeders. In de herkansing dwingt aanvoerder Aspas Ter Stegen wel nog tot een redding. De thuisploeg toont ook eens zijn tanden.

21' eerste helft, minuut 21. Messi en Suarez doen het! Iedereen verwacht een rechtstreekse vrije trap van Messi, maar de Argentijn verrast met een listig balletje naar Luis Suarez. De aanvaller wordt helemaal uit het oog verloren aan de tweede paal: 0-1. . Messi en Suarez doen het! Iedereen verwacht een rechtstreekse vrije trap van Messi, maar de Argentijn verrast met een listig balletje naar Luis Suarez. De aanvaller wordt helemaal uit het oog verloren aan de tweede paal: 0-1.

20' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 20 door Luis Suárez van Barcelona. 0, 1. goal RC Celta Barcelona 0 1

20' eerste helft, minuut 20. Messi staat oog in oog met drie middenvelders, daarachter wachten nog vijf verdedigers. Het wordt werken voor de bezoekers om deze muur te slopen. . Messi staat oog in oog met drie middenvelders, daarachter wachten nog vijf verdedigers. Het wordt werken voor de bezoekers om deze muur te slopen.

18' eerste helft, minuut 18. Barcelona wil voetballen, Celta de Vigo doet niet mee. Vooral goede bedoelingen bij de Catalanen, maar daar schieten ze voorlopig niets mee op. . Barcelona wil voetballen, Celta de Vigo doet niet mee. Vooral goede bedoelingen bij de Catalanen, maar daar schieten ze voorlopig niets mee op.

14' eerste helft, minuut 14. Jordi Alba in het boekje. Jordi Alba schat een luchtduel verkeerd in en plant zijn hand in het gezicht van Mendez. De kaak van de middenvelder kleurt rood, de kaart van de scheidsrechter kleurt geel. . Jordi Alba in het boekje Jordi Alba schat een luchtduel verkeerd in en plant zijn hand in het gezicht van Mendez. De kaak van de middenvelder kleurt rood, de kaart van de scheidsrechter kleurt geel.

13' Gele kaart voor Jordi Alba van Barcelona tijdens eerste helft, minuut 13 Jordi Alba Barcelona

12' eerste helft, minuut 12. Puig wil zijn eerste basisplaats van het seizoen verzilveren met een doelpunt. Hij probeert, zonder succes, een hoekschop in doel te verlengen vanuit de tweede lijn. . Puig wil zijn eerste basisplaats van het seizoen verzilveren met een doelpunt. Hij probeert, zonder succes, een hoekschop in doel te verlengen vanuit de tweede lijn.

11' eerste helft, minuut 11. Hoekschop nummer 2. Een nieuwe infiltratie van Messi levert een nieuwe hoekschop op. Mikt Piqué nu wel raak? . Hoekschop nummer 2 Een nieuwe infiltratie van Messi levert een nieuwe hoekschop op. Mikt Piqué nu wel raak?

7' eerste helft, minuut 7. Op de lat! Pique staat klaar aan de eerste paal om een vrije trap van Messi in doel te verlengen, maar Mendez is hem te snel af. "Op hoekschop dan maar", denkt de verdediger, maar nu kopt hij op de deklat. . Op de lat! Pique staat klaar aan de eerste paal om een vrije trap van Messi in doel te verlengen, maar Mendez is hem te snel af. "Op hoekschop dan maar", denkt de verdediger, maar nu kopt hij op de deklat.

4' eerste helft, minuut 4. Celta-spitsen Aspas en Smolov hebben de middencirkel nog niet verlaten. Het demonstreert hoe de thuisploeg Barcelona opvangt in de openingsminuten. . Celta-spitsen Aspas en Smolov hebben de middencirkel nog niet verlaten. Het demonstreert hoe de thuisploeg Barcelona opvangt in de openingsminuten.

3' eerste helft, minuut 3. Barcelona moet vandaag door een vijfkoppige verdedigingsgordel beuken. Ansu Fati waagt een eerste poging, maar wordt goed opzij gezet door Aidoo, vorig jaar nog in de basis bij Genk. . Barcelona moet vandaag door een vijfkoppige verdedigingsgordel beuken. Ansu Fati waagt een eerste poging, maar wordt goed opzij gezet door Aidoo, vorig jaar nog in de basis bij Genk.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Barcelona trapt met heel wat druk op de schouders af in Balaidos. Kan het weer even van de koppositie proeven met een zege tegen Celta de Vigo? . Aftrap Barcelona trapt met heel wat druk op de schouders af in Balaidos. Kan het weer even van de koppositie proeven met een zege tegen Celta de Vigo?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

16:55 vooraf, 16 uur 55. Ik denk dat de titel nog mogelijk is. We hebben nog 7 speeldagen. Real is goed bezig, maar wij ook. Dus ik geloof dat er nog van alles kan gebeuren. Barcelona-coach Quique Sétien. Ik denk dat de titel nog mogelijk is. We hebben nog 7 speeldagen. Real is goed bezig, maar wij ook. Dus ik geloof dat er nog van alles kan gebeuren. Barcelona-coach Quique Sétien

16:48 vooraf, 16 uur 48. B-elftal van Celta. Celta-coach Oscar Garcia ziet in de midweekwedstrijd tegen Mallorca meer kansen om punten te sprokkelen dan tegen Barcelona. Hij laat dus onder meer ex-Barcelona-spelers Jeison Murillo en Rafinha op de bank zitten. . B-elftal van Celta Celta-coach Oscar Garcia ziet in de midweekwedstrijd tegen Mallorca meer kansen om punten te sprokkelen dan tegen Barcelona. Hij laat dus onder meer ex-Barcelona-spelers Jeison Murillo en Rafinha op de bank zitten.

16:33 vooraf, 16 uur 33. Geen druk bij Celta. Terwijl Barcelona stevig onder druk staat, hebben ze in Galicië wat meer ademruimte. Celta de Vigo was vorige week nochtans nog in degradatiegevaar, maar met een 6-0-zege tegen Alaves en een 1-0-overwinning tegen Real Sociedad is er weer wat druk van de ketel. . Geen druk bij Celta Terwijl Barcelona stevig onder druk staat, hebben ze in Galicië wat meer ademruimte. Celta de Vigo was vorige week nochtans nog in degradatiegevaar, maar met een 6-0-zege tegen Alaves en een 1-0-overwinning tegen Real Sociedad is er weer wat druk van de ketel.

16:30 vooraf, 16 uur 30. 20-jarige Puig bij Barcelona. Sergio Busquets pakte tegen Athletic Bilbao bewust een gele kaart om tegen Celta de Vigo zijn schorsing te kunnen uitzitten. De middenvelder wordt vervangen door de 20-jarige Riqui Puig, die dit seizoen voor het eerst aan de aftrap staat. Antoine Griezmann is zijn plekje in de voorhoede kwijt aan Ansu Fati. . 20-jarige Puig bij Barcelona Sergio Busquets pakte tegen Athletic Bilbao bewust een gele kaart om tegen Celta de Vigo zijn schorsing te kunnen uitzitten. De middenvelder wordt vervangen door de 20-jarige Riqui Puig, die dit seizoen voor het eerst aan de aftrap staat. Antoine Griezmann is zijn plekje in de voorhoede kwijt aan Ansu Fati.

16:25 vooraf, 16 uur 25. Barcelona moet winnen. Real Madrid en Barcelona wisten dit seizoen allebei al 68 punten bijeen te sprokkelen, maar Real doet beter in de onderlinge confrontaties en zit dan ook op de Spaanse troon. Barcelona kan zich dan ook niet veroorloven om nog een steek te laten vallen tegen Celta de Vigo, zeker aangezien dinsdag Atletico Madrid al op bezoek komt. . Barcelona moet winnen Real Madrid en Barcelona wisten dit seizoen allebei al 68 punten bijeen te sprokkelen, maar Real doet beter in de onderlinge confrontaties en zit dan ook op de Spaanse troon. Barcelona kan zich dan ook niet veroorloven om nog een steek te laten vallen tegen Celta de Vigo, zeker aangezien dinsdag Atletico Madrid al op bezoek komt.

16:25 - Vooraf Vooraf, 16 uur 25

Opstelling RC Celta. Rubén Blanco, Kevin Vazquez, Joseph Aidoo, Néstor Araujo, Jorge Sáenz, Jacobo González, Brais Méndez, Okay Yokuslu, Denis Suárez, Iago Aspas, Fedor Smolov Opstelling RC Celta Fedor Smolov, Iago Aspas, Denis Suárez, Okay Yokuslu, Brais Méndez, Jacobo González, Jorge Sáenz, Néstor Araujo, Joseph Aidoo, Kevin Vazquez, Rubén Blanco

Opstelling Barcelona. Marc-André ter Stegen, Nélson Semedo, Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Jordi Alba, Arturo Vidal, Ivan Rakitic, Riqui Puig, Lionel Messi, Luis Suárez, Ansu Fati Opstelling Barcelona Ansu Fati, Luis Suárez, Lionel Messi, Riqui Puig, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Jordi Alba, Samuel Umtiti, Gerard Piqué, Nélson Semedo, Marc-André ter Stegen