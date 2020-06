Barcelona struikelt opnieuw in titelrace, Real Madrid lacht in vuistje

"Ik denk dat de titel nog mogelijk is. Ik geloof dat er nog van alles kan gebeuren", klopte Barça-coach Quique Setién zich op de borst voor de aftrap. Op puntenverlies tegen Celta de Vigo doelde hij waarschijnlijk niet.

Nochtans had de Spaanse coach daar wel rekening mee kunnen houden: Barcelona had al vier seizoenen op rij niet meer gewonnen in Balaidos. De Galiciërs hoopten ook nu punten te pakken tegen de Catalanen en plooiden vlijtig terug in de openingsminuten.

Een kopbal van Piqué op de deklat toonde dat er met stilstaande fases iets mogelijk was tegen de vijfkoppige afweergordel. Dat had ook Messi gezien: terwijl iedereen een rechtstreekse vrije trap verwachtte, bediende de Argentijn Luis Suarez aan de tweede paal: 0-1.

Het openingsdoelpunt trok Celta de Vigo uit de loopgraven. Fedor Smolov en aanvoerder Iago Aspas namen het voortouw in de tegenaanval, maar gunden elkaar geen doelpunt. Brais Mendez mikte de beste kans op de paal.