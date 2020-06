LIVE: Casemiro bevrijdt Real, na heerlijke voorbereiding Benzema

90+1' tweede helft, minuut 91. Op dit late uur mogen we het voetbalcliché "deze match gaat uit als een nachtkaars" nog wel eens bovenhalen. Of komt er toch nog een late opflakkering? . Op dit late uur mogen we het voetbalcliché "deze match gaat uit als een nachtkaars" nog wel eens bovenhalen. Of komt er toch nog een late opflakkering?

88' tweede helft, minuut 88. De voorbije minuten was het zowaar Espanyol dat het dichtst bij een doelpunt kwam, al kon het Courtois nog niet verontrusten. . De voorbije minuten was het zowaar Espanyol dat het dichtst bij een doelpunt kwam, al kon het Courtois nog niet verontrusten.

87' Gele kaart voor Vinícius Júnior van Real Madrid tijdens tweede helft, minuut 87 Vinícius Júnior Real Madrid

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij Espanyol, Pol Lozano erin, David López eruit wissel David López Pol Lozano

83' tweede helft, minuut 83. Bij Real Madrid weten ze wat er nog komt en dus proberen ze het vervolg van deze match op halve kracht af te werken. Als ze zich straks maar niet beklagen dat ze die toch nog op die 2e gejaagd hebben... . Bij Real Madrid weten ze wat er nog komt en dus proberen ze het vervolg van deze match op halve kracht af te werken. Als ze zich straks maar niet beklagen dat ze die toch nog op die 2e gejaagd hebben...

76' Onderbreking. De spelers krijgen een paar minuten om aan de zijlijn de batterijen op te laten voor de laatste 15 à 20 minuten. . tweede helft, minuut 76. Onderbreking De spelers krijgen een paar minuten om aan de zijlijn de batterijen op te laten voor de laatste 15 à 20 minuten.

74' tweede helft, minuut 74. Invaller Ribaudo wil zich toch laten opmerken. De grijpers van Courtois zien zijn balletje graag komen. . Invaller Ribaudo wil zich toch laten opmerken. De grijpers van Courtois zien zijn balletje graag komen.

73' tweede helft, minuut 73. Zoals bij een oefeninterland hebben de vele wissels voor een ietwat lusteloos slot gezorgd. De hartslag gaat amper nog omhoog bij de volgers. . Zoals bij een oefeninterland hebben de vele wissels voor een ietwat lusteloos slot gezorgd. De hartslag gaat amper nog omhoog bij de volgers.

69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij Espanyol, Nicolás Ribaudo erin, Sergi Darder eruit wissel Sergi Darder Nicolás Ribaudo

69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij Espanyol, Jonathan Calleri erin, Adrián Embarba eruit wissel Adrián Embarba Jonathan Calleri

69' Gele kaart voor Adrià Pedrosa van Espanyol tijdens tweede helft, minuut 69 Adrià Pedrosa Espanyol

68' Blessure. Carvajal schreeuwt het uit van de pijn na een trap van Pedrosa. De rechtsachter is van geen kleintje vervaard en lijkt toch weer voort te kunnen. Pedrosa moet voort met een gele kaart achter zijn naam. . tweede helft, minuut 68. Blessure Carvajal schreeuwt het uit van de pijn na een trap van Pedrosa. De rechtsachter is van geen kleintje vervaard en lijkt toch weer voort te kunnen. Pedrosa moet voort met een gele kaart achter zijn naam.

65' Redding. Courtois krijgt nog eens wat werk op te knappen. Een vrije trap van behoorlijke afstand raakt voorbij de muur. De doelman duwt de botsende bal naar de zijlijn. . tweede helft, minuut 65. Redding Courtois krijgt nog eens wat werk op te knappen. Een vrije trap van behoorlijke afstand raakt voorbij de muur. De doelman duwt de botsende bal naar de zijlijn.

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Real Madrid, Vinícius Júnior erin, Eden Hazard eruit wissel Eden Hazard Vinícius Júnior

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Real Madrid, Rodrygo erin, Isco eruit wissel Isco Rodrygo

63' tweede helft, minuut 63. Exit Hazard. Er komt een einde aan de niet echt gedenkwaardige wedstrijd van Eden Hazard. Hij wordt samen met Isco naar de kant gehaald voor Vinicius en Rodrygo. . Exit Hazard Er komt een einde aan de niet echt gedenkwaardige wedstrijd van Eden Hazard. Hij wordt samen met Isco naar de kant gehaald voor Vinicius en Rodrygo.

59' tweede helft, minuut 59. Hazard laat zich opmerken met een rabona, die wel niet meer dan een hoekschop oplevert (die vervolgens op niets uitdraait). . Hazard laat zich opmerken met een rabona, die wel niet meer dan een hoekschop oplevert (die vervolgens op niets uitdraait).

57' tweede helft, minuut 57. Vervanging bij Espanyol, Oscar Melendo erin, Wu Lei eruit wissel Wu Lei Oscar Melendo

56' tweede helft, minuut 56. Rufete gooit er nog een verse kracht in: Meledo komt erin voor Wu. Je weet het maar nooit... het is nog altijd maar 1 goal verschil. . Rufete gooit er nog een verse kracht in: Meledo komt erin voor Wu. Je weet het maar nooit... het is nog altijd maar 1 goal verschil.

51' tweede helft, minuut 51. Zoals gewoonlijk wordt Hazard weer stevig aangepakt. Scheidsrechter Mateu Lahoz vindt het nu toch welletjes en geeft Espinosa de eerste gele kaart uit de match. . Zoals gewoonlijk wordt Hazard weer stevig aangepakt. Scheidsrechter Mateu Lahoz vindt het nu toch welletjes en geeft Espinosa de eerste gele kaart uit de match.

50' tweede helft, minuut 50. Een voorzet van Isco lijkt te veel snelheid mee te krijgen en vertrekt als een raket naar de 2e paal. Benzema maakt er met een acrobatisch nummertje toch nog iets van. Diego Lopez stond wel te wachten aan zijn paal. . Een voorzet van Isco lijkt te veel snelheid mee te krijgen en vertrekt als een raket naar de 2e paal. Benzema maakt er met een acrobatisch nummertje toch nog iets van. Diego Lopez stond wel te wachten aan zijn paal.

49' tweede helft, minuut 49. Courtois krijgt op training toch een pak moeilijkere ballen dan wat hij vandaag al voor de kiezen kreeg, maar hij wordt met een rollertje toch bij de les gehouden. . Courtois krijgt op training toch een pak moeilijkere ballen dan wat hij vandaag al voor de kiezen kreeg, maar hij wordt met een rollertje toch bij de les gehouden.

47' tweede helft, minuut 47. .



46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. We beginnen aan de 2e helft met een nieuwe man bij Espanyol: Adria Pedrosa komt Didac Vila vervangen. . 2e helft We beginnen aan de 2e helft met een nieuwe man bij Espanyol: Adria Pedrosa komt Didac Vila vervangen.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

22:46 rust, 22 uur 46. Vervanging bij Espanyol, Adrià Pedrosa erin, Didac eruit wissel Didac Adrià Pedrosa

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust: 0-1. Casemiro stuurt Real Madrid toch nog met een goed gevoel de kleedkamer in. Nu wordt het wel heel moeilijk voor Espanyol. . Rust: 0-1 Casemiro stuurt Real Madrid toch nog met een goed gevoel de kleedkamer in. Nu wordt het wel heel moeilijk voor Espanyol.

45' eerste helft, minuut 45. GOAL: Casemiro breekt de ban! Casemiro was al verrassend actief in het aanvallende compartiment en het is ook de Braziliaan die de score opent. De goal is wel minstens voor de helft de verdienste van Benzema, die met een hakje-panna zijn ploegmaat de goal aanbiedt. . GOAL: Casemiro breekt de ban! Casemiro was al verrassend actief in het aanvallende compartiment en het is ook de Braziliaan die de score opent. De goal is wel minstens voor de helft de verdienste van Benzema, die met een hakje-panna zijn ploegmaat de goal aanbiedt.

45' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 45 door Casemiro van Real Madrid. 0, 1. goal Espanyol Real Madrid 0 1

42' Hazard op Lopez. De bal belandt in de flipperkast voor het doel van Diego Lopez. Iedereen krijgt zowat een kans om eens naar doel te schieten. De beste is voor Hazard, die de bal niet vol raakt. De doelman kan zijn botsende bal nog verwerken. . eerste helft, minuut 42. Hazard op Lopez De bal belandt in de flipperkast voor het doel van Diego Lopez. Iedereen krijgt zowat een kans om eens naar doel te schieten. De beste is voor Hazard, die de bal niet vol raakt. De doelman kan zijn botsende bal nog verwerken.

41' eerste helft, minuut 41. Tekenend voor de match van Hazard, die even naar rechts is uitgezworven en de medespelers maar lijkt uit te kiezen voor doel. Maar de voorzet van Hazard raakt niet voorbij de Espanyol-speler voor zijn neus. . Tekenend voor de match van Hazard, die even naar rechts is uitgezworven en de medespelers maar lijkt uit te kiezen voor doel. Maar de voorzet van Hazard raakt niet voorbij de Espanyol-speler voor zijn neus.

37' eerste helft, minuut 37. Het beest is dan toch eens los. Benzema zet zijn bewaker in de wind en ziet dan natuurlijk alleen nog maar het doel. Diego Lopez ziet gelukkig voor hem ook de bal goed afkomen. . Het beest is dan toch eens los. Benzema zet zijn bewaker in de wind en ziet dan natuurlijk alleen nog maar het doel. Diego Lopez ziet gelukkig voor hem ook de bal goed afkomen.

32' Drankpauze. Na iets meer dan een halfuur krijgen we de traditionele drankpauze per helft. Zidane en Rufete, de ene al wat driftiger dan de andere, geven hun spelers nog enkele richtlijnen mee. . eerste helft, minuut 32. Drankpauze Na iets meer dan een halfuur krijgen we de traditionele drankpauze per helft. Zidane en Rufete, de ene al wat driftiger dan de andere, geven hun spelers nog enkele richtlijnen mee.

32' Buitenspel. Het was lang geleden dat Real Madrid nog eens een kans bij elkaar speelde. Ramos kan koppen bij een vrijschop, maar hij stond net buitenspel. Het zijn voorlopig de verdedigende spelers bij Real die offensief hun duit in het zakje doen. . eerste helft, minuut 32. Buitenspel Het was lang geleden dat Real Madrid nog eens een kans bij elkaar speelde. Ramos kan koppen bij een vrijschop, maar hij stond net buitenspel. Het zijn voorlopig de verdedigende spelers bij Real die offensief hun duit in het zakje doen.

26' eerste helft, minuut 26. Waar is Hazard? Eden Hazard werkt hard - hij gaat zelfs mee verdedigen wanneer Marcelo de bal verspeelt - maar hij komt weinig in het stuk voor. Het is nog wachten op een eerste moment van magie van Hazard. . Waar is Hazard? Eden Hazard werkt hard - hij gaat zelfs mee verdedigen wanneer Marcelo de bal verspeelt - maar hij komt weinig in het stuk voor. Het is nog wachten op een eerste moment van magie van Hazard.

21' Statistiek. We krijgen het verwachte spelbeeld, met de verwachte dominantie van Real Madrid: 70% balbezit tot nu toe, al levert dat halverwege de eerste helft nog geen goal op. . eerste helft, minuut 21. Statistiek We krijgen het verwachte spelbeeld, met de verwachte dominantie van Real Madrid: 70% balbezit tot nu toe, al levert dat halverwege de eerste helft nog geen goal op.

20' eerste helft, minuut 20. Courtois doet ook mee. Espanyol kan Courtois eens testen. Een vrijschop vanaf rechts wordt door geen enkele thuisspeler geraakt, maar de doelman houdt het hoofd koel en bokst de bal weg. . Courtois doet ook mee Espanyol kan Courtois eens testen. Een vrijschop vanaf rechts wordt door geen enkele thuisspeler geraakt, maar de doelman houdt het hoofd koel en bokst de bal weg.

13' eerste helft, minuut 13. 3 maal is geen scheepsrecht. Casemiro heeft blijkbaar een roeping als spits gemist, alhoewel. Voor de 3e keer is hij het eindstation van een aanval van Real, deze keer na een hoekschop. De bal komt niet helemaal lekker op zijn bolletje, zodat hij zijn kopbal niet kan drukken. . 3 maal is geen scheepsrecht Casemiro heeft blijkbaar een roeping als spits gemist, alhoewel. Voor de 3e keer is hij het eindstation van een aanval van Real, deze keer na een hoekschop. De bal komt niet helemaal lekker op zijn bolletje, zodat hij zijn kopbal niet kan drukken.

12' eerste helft, minuut 12. Hazard geviseerd. De naam van Hazard valt een eerste keer, maar niet zoals we zouden willen. Victor Gomez gaat op de broze enkels van de Rode Duivels staan. Hazard bijt gewoon door. . Hazard geviseerd De naam van Hazard valt een eerste keer, maar niet zoals we zouden willen. Victor Gomez gaat op de broze enkels van de Rode Duivels staan. Hazard bijt gewoon door.

9' eerste helft, minuut 9. Real wordt sterker. Casemiro blijft aanvallend verrassend actief. Nu probeert hij een afvallende bal na een vrijschop meteen in doel te nagelen. Zoals gewoonlijk aasde Ramos op een goaltje voor doel, maar hij staat ongelukkig in de baan van het schot van Casemiro en is even groggy. . Real wordt sterker Casemiro blijft aanvallend verrassend actief. Nu probeert hij een afvallende bal na een vrijschop meteen in doel te nagelen. Zoals gewoonlijk aasde Ramos op een goaltje voor doel, maar hij staat ongelukkig in de baan van het schot van Casemiro en is even groggy.

8' eerste helft, minuut 8. Ingeving van Casemiro. Casemiro, toch de breker op het middenveld bij Real, probeert het zowaar vanaf zijn eigen helft. Diego Lopez heeft het bijna vlaggen, maar hij krijgt nog net een hand tegen de bal om hem die vernedering te besparen. . Ingeving van Casemiro Casemiro, toch de breker op het middenveld bij Real, probeert het zowaar vanaf zijn eigen helft. Diego Lopez heeft het bijna vlaggen, maar hij krijgt nog net een hand tegen de bal om hem die vernedering te besparen.

2' eerste helft, minuut 2. Daar is Espanyol al! De eerste kans is meteen een grote en is zelfs meteen voor Espanyol. Een rush van Wu eindigt bij Darder, maar die wordt net genoeg gehinderd om vrij uit te kunnen halen. . Daar is Espanyol al! De eerste kans is meteen een grote en is zelfs meteen voor Espanyol. Een rush van Wu eindigt bij Darder, maar die wordt net genoeg gehinderd om vrij uit te kunnen halen.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Klokslag 22u zijn we eraan begonnen. Hoelang kan Espanyol standhouden? . Aftrap Klokslag 22u zijn we eraan begonnen. Hoelang kan Espanyol standhouden?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

Deze elf moeten het voor Espanyol doen. vooraf, 21 uur 06. Deze elf moeten het voor Espanyol doen.

21:02 vooraf, 21 uur 02. Opstelling Real Madrid. Eén opmerkelijke wijziging bij Real Madrid voor de match tegen Espanyol: man-in-vorm Vinicius begint op de bank, ten koste van Isco. Voor de rest ook geen Modric, die geschorst is. Bale is na een zeldzame basisplaats weer naar de bank verwezen. . Opstelling Real Madrid Eén opmerkelijke wijziging bij Real Madrid voor de match tegen Espanyol: man-in-vorm Vinicius begint op de bank, ten koste van Isco. Voor de rest ook geen Modric, die geschorst is. Bale is na een zeldzame basisplaats weer naar de bank verwezen.

20:59 - Vooraf Vooraf, 20 uur 59

Opstelling Espanyol. Diego López, Víctor Gómez Perea, Bernardo Espinosa, Leandro Cabrera, Didac, Wu Lei, David López, Marc Roca, Sergi Darder, Raúl de Tomás, Adrián Embarba Opstelling Espanyol Adrián Embarba, Raúl de Tomás, Sergi Darder, Marc Roca, David López, Wu Lei, Didac, Leandro Cabrera, Bernardo Espinosa, Víctor Gómez Perea, Diego López

Opstelling Real Madrid. Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Raphaël Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Federico Valverde, Casemiro, Toni Kroos, Isco, Karim Benzema, Eden Hazard Opstelling Real Madrid Eden Hazard, Karim Benzema, Isco, Toni Kroos, Casemiro, Federico Valverde, Marcelo, Sergio Ramos, Raphaël Varane, Dani Carvajal, Thibaut Courtois