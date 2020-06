LIVE: Real Madrid rekent weer van bij de aftrap op Eden Hazard

52' tweede helft, minuut 52. Vinicius toont nog eens zijn snelheid op de eerste meters en steekt door tot bij Benzema. De assist is niet helemaal op maat, maar het schot met links verdient toch een plaatsje op ons notitieblad. . Vinicius toont nog eens zijn snelheid op de eerste meters en steekt door tot bij Benzema. De assist is niet helemaal op maat, maar het schot met links verdient toch een plaatsje op ons notitieblad.

49' tweede helft, minuut 49. Ramos flirt nu al een paar keer met een tweede gele kaart, maar ontsnapt. Modric liep enkele minuten geleden wel tegen een kaart aan en mist de volgende speeldag, zondag tegen Espanyol. . Ramos flirt nu al een paar keer met een tweede gele kaart, maar ontsnapt. Modric liep enkele minuten geleden wel tegen een kaart aan en mist de volgende speeldag, zondag tegen Espanyol.

47' tweede helft, minuut 47. Vinicius is pijlsnel, maar verstapt zich en holt zichzelf op die manier voorbij. In zijn rug was Hazard net aan een stevig sprintje bezig om centraal een aanspeelpunt te vormen. . Vinicius is pijlsnel, maar verstapt zich en holt zichzelf op die manier voorbij. In zijn rug was Hazard net aan een stevig sprintje bezig om centraal een aanspeelpunt te vormen.

46' Gele kaart voor Luka Modric van Real Madrid tijdens tweede helft, minuut 46 Luka Modric Real Madrid

46' tweede helft, minuut 46. Aftrap. Tijd voor deel 2 van deze laatavondshow. Legt Real de match snel in een beslissende plooi? De marge is nog overbrugbaar voor de bezoekers. . Aftrap Tijd voor deel 2 van deze laatavondshow. Legt Real de match snel in een beslissende plooi? De marge is nog overbrugbaar voor de bezoekers.

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. De eerste helft is achter de kiezen. Mallorca voetbalde in de beginfase nog vrank en vrij mee, maar Vinicius Junior was de scherprechter in het eerste bedrijf. Zijn eerste stiftbal leverde de 1-0 op, zijn tweede lobje eindigde op de lat. Eden Hazard kon zijn stempel niet echt drukken, Thibaut Courtois had twee goeie reddingen in huis. . Rust De eerste helft is achter de kiezen. Mallorca voetbalde in de beginfase nog vrank en vrij mee, maar Vinicius Junior was de scherprechter in het eerste bedrijf.

45+1' Toegevoegde tijd. Door de drankpauze voetballen we nog 3 minuutjes. Het spel is de jongste minuten toch wel flink verwaterd. . eerste helft, minuut 46. Toegevoegde tijd Door de drankpauze voetballen we nog 3 minuutjes. Het spel is de jongste minuten toch wel flink verwaterd.

41' eerste helft, minuut 41. In oktober won Mallorca zijn thuismatch overigens met 1-0 van Real Madrid. Ook vandaag staat het wel zijn mannetje, al heeft Courtois op die 2 reddingen in de beginfase na al een hele poos niets meer moeten uitsteken. . In oktober won Mallorca zijn thuismatch overigens met 1-0 van Real Madrid. Ook vandaag staat het wel zijn mannetje, al heeft Courtois op die 2 reddingen in de beginfase na al een hele poos niets meer moeten uitsteken.

38' eerste helft, minuut 38. De drankpauze heeft de vaart wat uit de wedstrijd gehaald. Het is wachten op een kans. . De drankpauze heeft de vaart wat uit de wedstrijd gehaald. Het is wachten op een kans.

35' Gele kaart voor Sergio Ramos van Real Madrid tijdens eerste helft, minuut 35 Sergio Ramos Real Madrid

35' eerste helft, minuut 35. Ramos test even de standvastigheid van zijn mannetje. Zijn tussenkomst is al even wild als zijn baard en levert hem een gele kaart op. . Ramos test even de standvastigheid van zijn mannetje. Zijn tussenkomst is al even wild als zijn baard en levert hem een gele kaart op.

31' eerste helft, minuut 31. Het is heet in Madrid en dus is deze drankpauze welgekomen. Het eerste halfuur was de moeite waard. Courtois moest zich twee keer onderscheiden, maar Real is toch baas en leidt verdiend. . Het is heet in Madrid en dus is deze drankpauze welgekomen. Het eerste halfuur was de moeite waard. Courtois moest zich twee keer onderscheiden, maar Real is toch baas en leidt verdiend.

27' eerste helft, minuut 27. Schot Hazard! Hazard schept ruimte voor zichzelf aan het halve maantje en aarzelt geen seconde. Zijn snoeihard schot oogt gevaarlijk, maar dat was eerder optisch bedrog. . Schot Hazard! Hazard schept ruimte voor zichzelf aan het halve maantje en aarzelt geen seconde. Zijn snoeihard schot oogt gevaarlijk, maar dat was eerder optisch bedrog.

26' eerste helft, minuut 26. Met zijn aanvallers kan Real schuiven. Hazard zwerft meestal ergens in het centrum, maar durft ook al eens uit te wijken naar de linkerkant. De wisselwerking met Vinicius - in bloedvorm - zit wel snor. . Met zijn aanvallers kan Real schuiven. Hazard zwerft meestal ergens in het centrum, maar durft ook al eens uit te wijken naar de linkerkant. De wisselwerking met Vinicius - in bloedvorm - zit wel snor.

24' Nieuwe stiftbal van Vinicius: lat. De flitsen volgen elkaar nu snel op. Benzema ziet Vinicius in het straatje lopen: dit lobje eindigt op de lat. Zonde, want de afwerking was weer puik. . eerste helft, minuut 24. Nieuwe stiftbal van Vinicius: lat De flitsen volgen elkaar nu snel op. Benzema ziet Vinicius in het straatje lopen: dit lobje eindigt op de lat. Zonde, want de afwerking was weer puik.

22' eerste helft, minuut 22. Na de match tegen Sociedad werd er heel veel gezegd en geschreven over de arbitrage en ook deze fase kun je altijd voor of tegen klasseren. De waarheid ligt ergens in het midden, denken we dan. . Na de match tegen Sociedad werd er heel veel gezegd en geschreven over de arbitrage en ook deze fase kun je altijd voor of tegen klasseren. De waarheid ligt ergens in het midden, denken we dan.

20' Var. De VAR bestudeert nog eens de beelden met Carvajal. De verdediger maakte zich breed, maar het duel was al bij al onschuldig. Dat Real uiteindelijk scoort uit die tegenaanval, ligt natuurlijk zwaar op de maag bij Mallorca. . eerste helft, minuut 20. Var De VAR bestudeert nog eens de beelden met Carvajal. De verdediger maakte zich breed, maar het duel was al bij al onschuldig. Dat Real uiteindelijk scoort uit die tegenaanval, ligt natuurlijk zwaar op de maag bij Mallorca.

19' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 19 door Vinícius Júnior van Real Madrid. 1, 0. goal Real Madrid Real Mallorca 1 0

19' eerste helft, minuut 19. De eerste hangt: 1-0. Het verzet van Mallorca breekt. Carvajal verkoopt zijn mannetje een beuk, maar Real mag voetballen. Bale hindert Vinicius nog wat, maar de Braziliaan stift de bal netjes over doelman Reina in doel. Mooi! . De eerste hangt: 1-0 Het verzet van Mallorca breekt. Carvajal verkoopt zijn mannetje een beuk, maar Real mag voetballen. Bale hindert Vinicius nog wat, maar de Braziliaan stift de bal netjes over doelman Reina in doel. Mooi!

16' eerste helft, minuut 16. Mallorca betaalt bijna een prijs voor balverlies. Hazard leidt de counter in en speelt Vinicius aan. Hij wil de bal plaatsen, maar een bezoekend been zit nog in de weg. . Mallorca betaalt bijna een prijs voor balverlies. Hazard leidt de counter in en speelt Vinicius aan. Hij wil de bal plaatsen, maar een bezoekend been zit nog in de weg.

12' eerste helft, minuut 12. Opnieuw moet Courtois alert zijn. Courtois krijgt geen tijd om te rusten. Junior zet Carvajal vlotjes in de wind, maar botst dan op de Rode Duivel. Het wedstrijdbegin kan ons wel bekoren, ook omdat Mallorca kansen versiert. . Opnieuw moet Courtois alert zijn Courtois krijgt geen tijd om te rusten. Junior zet Carvajal vlotjes in de wind, maar botst dan op de Rode Duivel. Het wedstrijdbegin kan ons wel bekoren, ook omdat Mallorca kansen versiert.

10' eerste helft, minuut 10. Een afgeslagen voorzet wordt in één tijd opgepikt door Baba. Courtois zet zijn vingertoppen tegen de wegdraaiende knal. De uitstekende tussenkomst leek nodig! . Een afgeslagen voorzet wordt in één tijd opgepikt door Baba. Courtois zet zijn vingertoppen tegen de wegdraaiende knal. De uitstekende tussenkomst leek nodig!

8' Gele kaart voor Ante Budimir van Real Mallorca tijdens eerste helft, minuut 8 Ante Budimir Real Mallorca

6' Eerste keer Benzema en Bale. Daar zijn de eerste kansen, meteen twee voor de prijs van één. Benzema mag makkelijk controleren, maar trapt op Reina. Met een karpersprong stopt de doelman enkele seconden later ook een vlam van Bale. . eerste helft, minuut 6. Eerste keer Benzema en Bale Daar zijn de eerste kansen, meteen twee voor de prijs van één. Benzema mag makkelijk controleren, maar trapt op Reina. Met een karpersprong stopt de doelman enkele seconden later ook een vlam van Bale.

6' eerste helft, minuut 6. Er staat veel offensief geweld op het veld, maar Real tekent zeker niet voor een blitzstart. Mallorca probeert voorzichtig enkele aanvallen in elkaar te boetseren. . Er staat veel offensief geweld op het veld, maar Real tekent zeker niet voor een blitzstart. Mallorca probeert voorzichtig enkele aanvallen in elkaar te boetseren.

2' eerste helft, minuut 2. Mallorca kampeert op de 18e plaats in La Liga en won dit seizoen nog maar één keer op verplaatsing. Bij de hervatting kreeg het meteen een 0-4-nederlaag aangesmeerd door Barcelona. Springt Real ook zo vlot over de degradatiekandidaat? . Mallorca kampeert op de 18e plaats in La Liga en won dit seizoen nog maar één keer op verplaatsing. Bij de hervatting kreeg het meteen een 0-4-nederlaag aangesmeerd door Barcelona. Springt Real ook zo vlot over de degradatiekandidaat?

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Real Madrid begint aan zijn 31e opdracht in La Liga. Barcelona won gisteren en heeft Real weer op 3 tellen gezet. Neemt de thuisploeg het stokje vanavond opnieuw over? . Aftrap! Real Madrid begint aan zijn 31e opdracht in La Liga. Barcelona won gisteren en heeft Real weer op 3 tellen gezet. Neemt de thuisploeg het stokje vanavond opnieuw over?

20:59 vooraf, 20 uur 59. Deze keer verrast Zidane met Bale. Na een wedstrijd waar Hazard niet in actie kwam - tegen Real Sociedad - staat hij voor de derde keer in vier matchen na de herstart in de basis. Nog verrassender is dat Zidane ook een basisplaats geeft aan Bale. En bovendien aan Vinicius. Kroos zit op de bank. Casemiro zit door een schorsing niet in de selectie. Dat doet ons vermoeden dat Real niet in zijn gebruikelijke 4-3-3, maar in een 4-4-2 zal spelen. Met Hazard en zijn maatje Benzema in de spits en Bale en Vinicius op de flanken. . Deze keer verrast Zidane met Bale Na een wedstrijd waar Hazard niet in actie kwam - tegen Real Sociedad - staat hij voor de derde keer in vier matchen na de herstart in de basis. Nog verrassender is dat Zidane ook een basisplaats geeft aan Bale. En bovendien aan Vinicius. Kroos zit op de bank. Casemiro zit door een schorsing niet in de selectie. Dat doet ons vermoeden dat Real niet in zijn gebruikelijke 4-3-3, maar in een 4-4-2 zal spelen. Met Hazard en zijn maatje Benzema in de spits en Bale en Vinicius op de flanken.

Eden Hazard speelde zondagavond niet mee tegen Real Sociedad. Maandag verscheen hij ook niet op het trainingsveld, maar de Rode Duivel werd wel opgenomen in de wedstrijdkern. .

Opstelling Real Madrid. Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Raphaël Varane, Sergio Ramos, Ferland Mendy, Gareth Bale, Federico Valverde, Eden Hazard, Luka Modric, Vinícius Júnior, Karim Benzema Opstelling Real Madrid Karim Benzema, Vinícius Júnior, Luka Modric, Eden Hazard, Federico Valverde, Gareth Bale, Ferland Mendy, Sergio Ramos, Raphaël Varane, Dani Carvajal, Thibaut Courtois

Opstelling Real Mallorca. Manolo Reina, Martin Valjent, Antonio Raillo, Aleksandar Sedlar, Álex Pozo, Iddrisu Baba, Aleix Febas, Lago Júnior, Daniel Rodríguez, Ante Budimir, Takefusa Kubo Opstelling Real Mallorca Takefusa Kubo, Ante Budimir, Daniel Rodríguez, Lago Júnior, Aleix Febas, Iddrisu Baba, Álex Pozo, Aleksandar Sedlar, Antonio Raillo, Martin Valjent, Manolo Reina