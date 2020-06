LIVE: Laat Messi Barcelona eindelijk nog eens swingen?

Messi knalt een vrije trap recht tegen de Baskische muur. We duiken de laatste 5 minuten in.

tweede helft, minuut 86. Messi knalt een vrije trap recht tegen de Baskische muur. We duiken de laatste 5 minuten in. .

tweede helft, minuut 80. Messi gaat solo. Messi acht zijn moment gekomen en gaat op zijn gaspedaal staan. Hij loopt zich in een kansrijke schietpositie, maar legt de bal naast de verkeerde kant van de paal. .

Doelpunt nummer 50 voor Rakitic in La Liga. tweede helft, minuut 79.

tweede helft, minuut 73. Bijna staat het 2-0! Suarez gaat op wandel in de grote rechthoek, komt gevaarlijk dicht bij doel, maar ziet zijn schot nog afwijken in hoekschop. .

tweede helft, minuut 70. De klok tikt in het nadeel van Barcelona. 20 minuten hebben de Catalanen nog om nieuw puntenverlies te vermijden. .

tweede helft, minuut 67. Na balverlies van Messi komt Bilbao nog eens over de middellijn. Sancet loopt zich vrij, maar Muniain geraakt niet door de Barça-defensie. .

tweede helft, minuut 65. Kopkans Fati. Tien seconden staat hij nog maar op het veld en daar is al zijn eerste kans. Fati kopt de bal staalhard over de lat. Invallen met brio, noemen ze dat. .

tweede helft, minuut 63. In plaats van voor eigen succes te gaan, brengt Messi de bal voor doel. Vidal kan de bal niet raken, weg kans. .

tweede helft, minuut 57. Kan Griezmann de strijd voortzetten? Hij heeft last van z'n knieën en bijt op zijn tanden. Ondertussen komen de eerste frisse krachten het veld opgestormd. .

Kans Barcelona. Messi bedient Griezmann, die de bal eerst nog controleert en recht op doelwachter Simon trapt. Als de Fransman in 1 tijd had getrapt, zat er misschien meer in. . tweede helft, minuut 54.